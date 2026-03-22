Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie, tvrdí s odkazem na unijního bezpečnostního úředníka deník The Washington Post (WP). Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó takové nařčení odmítl a označil ho za fake news.
Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Díky těmto hovorům „byla Moskva v podstatě přítomna u stolu prakticky na každém zasedání EU v posledních letech“, dodal pro list unijní úředník.
Szijjártó od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 podle WP podnikl šestnáct oficiálních návštěv Moskvy. Naposledy tam odcestoval 4. března a setkal se s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Většina unijních hlav států a vlád od roku 2022 Rusko nenavštívila. Výjimkou je maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico (Smer).
Szijjártó označil informace zveřejněné deníkem za „lži a falešné zprávy“.
Opozice mluví o zradě, polský premiér o dávném podezření
Na zprávu, která přichází uprostřed volební kampaně v Maďarsku, už reagoval maďarský opoziční lídr Péter Magyar. V projevu k příznivcům, o němž informoval web Telex, řekl toto: „Skutečnost, že maďarský ministr zahraničí, blízký přítel Sergeje Lavrova, podává Rusům zprávy o každém setkání EU téměř minutu po minutě, je naprostá zrada. Tento muž zradil nejen svou zemi, ale i Evropu.“
Informaci komentují i polští politici. „To hodně vysvětluje, Petře,“ podotkl ministr zahraničí Radosław Sikorski. „Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by nikoho neměla překvapit. Své podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba,“ napsal na síť X polský premiér Donald Tusk.
Szijjártó vzkázal, že zmínění polští politici šíří lži, důvodem je dle něj snaha podpořit Magyarovu stranu Tisza, která je v nadcházejících maďarských parlamentních volbách hlavním oponentem Orbánova Fideszu.