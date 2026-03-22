Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel


22. 3. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie, tvrdí s odkazem na unijního bezpečnostního úředníka deník The Washington Post (WP). Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó takové nařčení odmítl a označil ho za fake news.

Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Díky těmto hovorům „byla Moskva v podstatě přítomna u stolu prakticky na každém zasedání EU v posledních letech“, dodal pro list unijní úředník.

Szijjártó od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 podle WP podnikl šestnáct oficiálních návštěv Moskvy. Naposledy tam odcestoval 4. března a setkal se s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Většina unijních hlav států a vlád od roku 2022 Rusko nenavštívila. Výjimkou je maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico (Smer).

Szijjártó označil informace zveřejněné deníkem za „lži a falešné zprávy“.

Opozice mluví o zradě, polský premiér o dávném podezření

Na zprávu, která přichází uprostřed volební kampaně v Maďarsku, už reagoval maďarský opoziční lídr Péter Magyar. V projevu k příznivcům, o němž informoval web Telex, řekl toto: „Skutečnost, že maďarský ministr zahraničí, blízký přítel Sergeje Lavrova, podává Rusům zprávy o každém setkání EU téměř minutu po minutě, je naprostá zrada. Tento muž zradil nejen svou zemi, ale i Evropu.“

Informaci komentují i polští politici. „To hodně vysvětluje, Petře,“ podotkl ministr zahraničí Radosław Sikorski. „Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by nikoho neměla překvapit. Své podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba,“ napsal na síť X polský premiér Donald Tusk.

Szijjártó vzkázal, že zmínění polští politici šíří lži, důvodem je dle něj snaha podpořit Magyarovu stranu Tisza, která je v nadcházejících maďarských parlamentních volbách hlavním oponentem Orbánova Fideszu.

Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice
Viktor Orbán s Vladimirem Putinem v Moskvě (listopad 2025)

Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru sedm lidí

Při havárii vojenského vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v sobotu zahynulo sedm lidí – čtyři Katařani a tři Turci. Podle katarského ministerstva obrany byla příčinou nehody technická závada. O události informují tiskové agentury a televize al-Džazíra.
Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců.
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.
Izrael udeřil v centru Teheránu

Izraelská armáda provedla v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily celkem přes sto lidí. Terčem útoku třemi balistickými střelami se v noci stala také metropolitní oblast Rijádu, uvedly saúdskoarabské úřady. Aktivaci protivzdušné obrany po íránském útoku raketami i drony ohlásily také Spojené arabské emiráty (SAE).
Slovinci volí parlament, očekává se těsný výsledek

Ve Slovinsku začaly v neděli ráno parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.
V Porýní-Falci volí nový sněm

Obyvatelé západoněmecké spolkové země Porýní-Falc volí nový zemský sněm. Čeká se těsný souboj mezi vládnoucí sociální demokracií (SPD) a opoziční Křesťanskodemokratickou unií (CDU). Výrazně podle průzkumů posílí strana Alternativa pro Německo (AfD). Volební místnosti se otevřely také v Bavorsku, kde se koná druhé kolo komunálních voleb. Rozhodne se mimo jiné o primátorovi Mnichova.
VideoKvětiny i památník. Rusové si připomínají dva roky od útoku na koncertní sál

Rusko si připomíná druhé výročí nejhoršího teroristického útoku za poslední dvě dekády. Islamistické komando v roce 2024 zaútočilo na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku nedaleko Moskvy, osudným se mnohým lidem stal i následný požár. Vyhořelý koncertní sál zůstal z piety neopravený, Rusové sem k fotografiím obětí pokládají květiny. Před halou vznikl památník se sochami vznášejících se jeřábů, které symbolizují duše zavražděných lidí.
