Polsko převzalo první stíhačky F-35

Polské ozbrojené síly oficiálně převzaly své první stíhací letouny F-35. Slavnostního ceremoniálu na základně v Lasku se účastnili představitelé vlády a zástupci armády. Jde o významný krok pro modernizaci polské armády a posílení závazků Varšavy vůči NATO. Stíhačky F-35 má od USA objednané i Česko.
V rámci slavnostního převzetí nazvaného „Vítejte v Polsku“ přeletěly nové stíhačky F-35 v doprovodu starších strojů F-16 nad poloostrovem Westerplatte v Gdaňsku a nad centrem Varšavy.
První tři stíhačky F-35 dorazily do Polska v druhé polovině května. Na základnu Lask v centrální části země tehdy přiletěly z americké základny v Texasu s mezipřistáním na portugalských Azorách.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tehdy uvedl, že tyto stroje výrazně posílí operační schopnosti polské armády. „Stíhačky F-35 spolu se zbraněmi nakoupenými v posledních měsících změní tvář celé armády, nejen letectva,“ řekl Kosiniak-Kamysz.
Polsko si 31. ledna 2020 objednalo celkem 32 stíhaček F-35A, hodnota celého kontraktu činí 4,6 miliardy dolarů (asi 97 miliard korun). Všechny má mít k dispozici do roku 2029. Polská armáda dala těmto stíhačkám název husarz (husar).
Stejné stíhačky kupuje i Česko. Pořízení 24 letounů F-35A Lightning II v nejmodernější verzi Block IV schválila minulá vláda Petra Fialy (ODS) v září 2023, v lednu dalšího roku ho potvrdila podpisem memoranda. Česko za ně celkem zaplatí 150 miliard korun, jde o nejdražší český armádní nákup. Do Česka by měly první stroje dorazit v roce 2031.