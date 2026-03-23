Maďarsko a Rusko pomáhaly slovenskému Smeru ve volbách, dokazuje podle novináře odposlech


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďarsko v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina; Budapešť si od toho slibovala volební vítězství Smeru-sociální demokracie (Smer-SD) nynějšího slovenského ministerského předsedy Roberta Fica. Tvrdí to maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi, který v pondělí zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Současný slovenský prezident Pellegrini, který se v únoru 2020 krátce před slovenskými volbami jako premiér opravdu s Mišustinem v Moskvě sešel, tvrzení, že mu tuto cestu zajistil Szijjártó přes Lavrova, nekomentoval s tím, že se nenechá zatáhnout do předvolební kampaně v Maďarsku. Slovenská opozice zveřejněné informace označila za skandál.

Panyi text zveřejnil poté, co maďarský premiér Viktor Orbán sdílel na facebooku článek o údajné spolupráci Panyie se zahraničními tajnými službami.

Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině
Slovenský deník Sme napsal, že kauza není zcela nová, neboť Panyi materiál o komunikaci maďarského a ruského šéfa diplomacie zveřejnil již v roce 2024, nyní ale bez redakčních úprav zpřístupnil celý údajný přepis telefonátu mezi Szijjártóem a Lavrovem. Podle Sme je to jeden z nejsilnějších důkazů o tom, jak se Ficova strana Smer-SD pokoušela s ruskou pomocí ovlivnit slovenské parlamentní volby v únoru 2020. Ty tehdy Smer-SD, kterou do hlasování vedl Pellegrini, nakonec nevyhrála.

Ve volbách v únoru 2020 neuspěla ani Slovenská národní strana (SNS), která se nedostala do parlamentu. Ve zmíněném přepisu rozhovoru Szijjártó přitom vysvětluje Lavrovovi, že je důležité, aby SNS překročila pětiprocentní hranici podmiňující vstup do parlamentu.

Opozice volá po vyšetřování

„Zásahy Ruska do voleb na Slovensku se musí vyšetřit. Podám proto podnět generální prokuratuře,“ uvedl v reakci šéf opoziční slovenské strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling. Doplnil, že slovenští vládní politici vždy jednali ve prospěch Ruska.

Smer-SD a strana Hlas-sociální demokracie, kterou založil Pellegrini, podle Křesťanskodemokratického hnutí léta staví kampaň na tom, že slovenská opozice a nevládní organizace slouží cizím zájmům. Hnutí v této souvislosti vyjádřilo přesvědčení, že zveřejněný přepis komunikace Szijjártóa s Lavrovem ukazuje přesný opak.

Celá kauza se nyní do médií dostala v době, kdy Evropská komise chce od Budapešti objasnit obvinění, že Szijjártó pravidelně informoval Rusko o jednáních EU. Podle listu The Washington Post (WP) tak šéf maďarské diplomacie činil během přestávek v rozhovorech s evropskými kolegy. Maďarsko navíc v dubnu čekají parlamentní volby, ve kterých by Orbánovu nacionalisticko-konzervativní stranu Fidesz mohla porazit opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara.

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel
„Jak víte, 29. února budou na Slovensku volby a pro nás má klíčový význam, aby tamní koalice mohla pokračovat,“ řekl Szijjártó v roce 2020 podle přepisu Lavrovovi. Ruský ministr poté na žádost o setkání Pellegriniho s Mišustinem odpovídá, že je to velká prosba, ale že ji ruskému premiérovi předá. Rozhovor, ve kterém Szijjártó uvádí, že Pellegrini o zprostředkování požádal Orbána, končí vyjádřením vděčnosti Lavrovovi. „Kdykoli, kamaráde,“ odpovídá Lavrov maďarskému ministrovi zahraničí.

Obvinění novináře

Panyi, který přepis zveřejnil na svém facebooku, napsal, že tak reaguje na jiný odposlechnutý rozhovor mezi ním a jeho zdrojem. Materiál na toto téma vydal maďarský provládní portál Mandiner, který uvedl, že cizí rozvědky získaly přístup k Szijjártóově telefonu, a to s pomocí Panyie. Za konspirátorku, která se do kauzy odposlechu ministra rovněž zapojila, Mandiner označil Anitu Orbánovou. Orbánovou, která s premiérem Orbánem není příbuzná, si opoziční lídr Magyar vybral za případnou ministryní zahraničí.

Článek Mandineru sdílel Orbán na facebooku s tím, že odposlouchávání člena maďarské vlády je vážným útokem na Maďarsko. Orbán už podle agentury MTI nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby informaci neprodleně prošetřilo.

Szijjártó v pondělí na volebním mítinku v západomaďarském městě Zalaegerszeg podle MTI prohlásil, že Maďarsko se nepoddá špionáži, vyhrožování a ani zahraničním pokusům o vměšování se. „Osa Brusel-Berlín-Kyjev se rozhodla, že v Maďarsku se musí změnit vláda,“ řekl. Opoziční stranu Tisza pak označil za proukrajinskou. Slíbil také, že pokud Orbánův Fidesz zůstane u moci, nenechá se země vtáhnout do války na Ukrajině, nebude posílat peníze do Kyjeva a Ukrajina nevstoupí do EU.

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil
Škoda na chovu zasaženém ptačí chřipkou v Kosičkách je kolem 300 milionů korun

VideoŠkoda na chovu zasaženém ptačí chřipkou v Kosičkách je kolem 300 milionů korun

před 1 mminutou
Pokud se ukáže, že za požárem v Pardubicích není Rusko, budu překvapený, říká šéf TOP 09

VideoPokud se ukáže, že za požárem v Pardubicích není Rusko, budu překvapený, říká šéf TOP 09

před 5 mminutami
Maďarsko a Rusko pomáhaly slovenskému Smeru ve volbách, dokazuje podle novináře odposlech

Maďarsko a Rusko pomáhaly slovenskému Smeru ve volbách, dokazuje podle novináře odposlech

před 12 mminutami
Desítky vojáků zemřely při havárii armádního letounu na jihu Kolumbie

Desítky vojáků zemřely při havárii armádního letounu na jihu Kolumbie

18:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

před 2 hhodinami
Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německou sociální demokracii katastrofální, řekl její šéf

Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německou sociální demokracii katastrofální, řekl její šéf

05:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

11:45Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem

Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem

15:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Desítky vojáků zemřely při havárii armádního letounu na jihu Kolumbie

Armádní transportní letoun C-130 Hercules v pondělí krátce po vzletu havaroval na jihu Kolumbie. Na palubě bylo víc než sto lidí. Podle agentury AFP kolumbijská armáda uvedla, že na místě zahynulo přibližně 80 vojáků. Agentura Reuters napsala s odkazem na své zdroje z kolumbijských ozbrojených sil, že se z trosek letounu podařilo evakuovat 57 živých lidí.
18:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čína obkličuje druhou největší poušť světa zelenou zdí. Už zachytává oxid uhličitý

Číně se daří zalesňovat jednu ze svých největších pouští. Okraje Taklamakanu pomalu zarůstají stromy a keři, které už jsou místy tak husté, že pohlcují ze vzduchu oxid uhličitý. Konkrétní dopady popsala nová studie.
před 2 hhodinami

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Izraelská armáda se nadále snaží odříznout jižní část Libanonu v oblasti řeky Lítání od zbytku země, píše deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Izrael při vzdušných útocích na Libanon znovu cílil na jeden z klíčových mostů přes Lítání, který spojuje oblast Bint Džbajl a Nabatíja. Jeho zničení přerušilo spojení mezi těmito dvěma regiony. V noci na pondělí Izrael bombardoval údolí Bikáa a oblast Baalbek na východě země. V oblasti Súr na jihu země izraelská armáda zabila dva lidi.
před 2 hhodinami

Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německou sociální demokracii katastrofální, řekl její šéf

Pro německou sociální demokracii (SPD) je výsledek nedělních zemských voleb v Porýní-Falci katastrofální, shledal spolupředseda strany Lars Klingbeil. O tomtéž píše tamní tisk. Podle Klingbeila ale nechce současné vedení stranu uvrhnout do chaosu a vleklé debaty o personálních otázkách, a na své funkce proto rezignovat nehodlá. Porýní-Falc byla dlouho považována za baštu SPD, člen strany byl zemským premiérem posledních 35 let. Nedělní volby ale vyhrála opoziční Křesťanskodemokratická unie (CDU), sociální demokracie skončila s odstupem druhá.
05:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda uvedla, že zahájila rozsáhlou vlnu úderů na infrastrukturu v Teheránu, píše stanice Al-Džazíra. V centrální části a také v okolí íránské metropole se ozývaly silné exploze a obyvatelé hlásili výpadky proudu. Izraelská armáda také zaútočila na město Karadž západně od Teheránu. Izraelsko-americké vzdušné útoky zabily v pondělí šest lidí ve městě Tabríz na severozápadě země, uvedla agentura Fars. Írán v reakci útočil na země v regionu.
07:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Prezident USA Donald Trump nařídil po dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Uvedl, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě. Teherán taková jednání podle agentur popřel. Zpravodaj serveru Axios informoval o separátních jednáních diplomatů Turecka, Egypta a Pákistánu s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím.
12:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Klima se vychyluje z rovnováhy, varuje Světová meteorologická organizace

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) je klima Země více v nerovnováze než kdykoli v zaznamenané historii. Koncentrace skleníkových plynů totiž způsobují oteplování atmosféry a oceánů a tání ledu. K těmto rychlým a rozsáhlým změnám došlo během několika desítek let, jejich škodlivé dopady ale bude lidstvo cítit po stovky, a možná i tisíce let, uvedla agentura v nově zveřejněné zprávě.
před 5 hhodinami
