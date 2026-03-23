Maďarsko a Rusko pomáhaly slovenskému Smeru ve volbách, dokazuje podle novináře odposlech

Maďarsko v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina; Budapešť si od toho slibovala volební vítězství Smeru-sociální demokracie (Smer-SD) nynějšího slovenského ministerského předsedy Roberta Fica. Tvrdí to maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi, který v pondělí zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
Současný slovenský prezident Pellegrini, který se v únoru 2020 krátce před slovenskými volbami jako premiér opravdu s Mišustinem v Moskvě sešel, tvrzení, že mu tuto cestu zajistil Szijjártó přes Lavrova, nekomentoval s tím, že se nenechá zatáhnout do předvolební kampaně v Maďarsku. Slovenská opozice zveřejněné informace označila za skandál.
Panyi text zveřejnil poté, co maďarský premiér Viktor Orbán sdílel na facebooku článek o údajné spolupráci Panyie se zahraničními tajnými službami.
Slovenský deník Sme napsal, že kauza není zcela nová, neboť Panyi materiál o komunikaci maďarského a ruského šéfa diplomacie zveřejnil již v roce 2024, nyní ale bez redakčních úprav zpřístupnil celý údajný přepis telefonátu mezi Szijjártóem a Lavrovem. Podle Sme je to jeden z nejsilnějších důkazů o tom, jak se Ficova strana Smer-SD pokoušela s ruskou pomocí ovlivnit slovenské parlamentní volby v únoru 2020. Ty tehdy Smer-SD, kterou do hlasování vedl Pellegrini, nakonec nevyhrála.
Ve volbách v únoru 2020 neuspěla ani Slovenská národní strana (SNS), která se nedostala do parlamentu. Ve zmíněném přepisu rozhovoru Szijjártó přitom vysvětluje Lavrovovi, že je důležité, aby SNS překročila pětiprocentní hranici podmiňující vstup do parlamentu.
Opozice volá po vyšetřování
„Zásahy Ruska do voleb na Slovensku se musí vyšetřit. Podám proto podnět generální prokuratuře,“ uvedl v reakci šéf opoziční slovenské strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling. Doplnil, že slovenští vládní politici vždy jednali ve prospěch Ruska.
Smer-SD a strana Hlas-sociální demokracie, kterou založil Pellegrini, podle Křesťanskodemokratického hnutí léta staví kampaň na tom, že slovenská opozice a nevládní organizace slouží cizím zájmům. Hnutí v této souvislosti vyjádřilo přesvědčení, že zveřejněný přepis komunikace Szijjártóa s Lavrovem ukazuje přesný opak.
Celá kauza se nyní do médií dostala v době, kdy Evropská komise chce od Budapešti objasnit obvinění, že Szijjártó pravidelně informoval Rusko o jednáních EU. Podle listu The Washington Post (WP) tak šéf maďarské diplomacie činil během přestávek v rozhovorech s evropskými kolegy. Maďarsko navíc v dubnu čekají parlamentní volby, ve kterých by Orbánovu nacionalisticko-konzervativní stranu Fidesz mohla porazit opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara.
„Jak víte, 29. února budou na Slovensku volby a pro nás má klíčový význam, aby tamní koalice mohla pokračovat,“ řekl Szijjártó v roce 2020 podle přepisu Lavrovovi. Ruský ministr poté na žádost o setkání Pellegriniho s Mišustinem odpovídá, že je to velká prosba, ale že ji ruskému premiérovi předá. Rozhovor, ve kterém Szijjártó uvádí, že Pellegrini o zprostředkování požádal Orbána, končí vyjádřením vděčnosti Lavrovovi. „Kdykoli, kamaráde,“ odpovídá Lavrov maďarskému ministrovi zahraničí.
Obvinění novináře
Panyi, který přepis zveřejnil na svém facebooku, napsal, že tak reaguje na jiný odposlechnutý rozhovor mezi ním a jeho zdrojem. Materiál na toto téma vydal maďarský provládní portál Mandiner, který uvedl, že cizí rozvědky získaly přístup k Szijjártóově telefonu, a to s pomocí Panyie. Za konspirátorku, která se do kauzy odposlechu ministra rovněž zapojila, Mandiner označil Anitu Orbánovou. Orbánovou, která s premiérem Orbánem není příbuzná, si opoziční lídr Magyar vybral za případnou ministryní zahraničí.
Článek Mandineru sdílel Orbán na facebooku s tím, že odposlouchávání člena maďarské vlády je vážným útokem na Maďarsko. Orbán už podle agentury MTI nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby informaci neprodleně prošetřilo.
Szijjártó v pondělí na volebním mítinku v západomaďarském městě Zalaegerszeg podle MTI prohlásil, že Maďarsko se nepoddá špionáži, vyhrožování a ani zahraničním pokusům o vměšování se. „Osa Brusel-Berlín-Kyjev se rozhodla, že v Maďarsku se musí změnit vláda,“ řekl. Opoziční stranu Tisza pak označil za proukrajinskou. Slíbil také, že pokud Orbánův Fidesz zůstane u moci, nenechá se země vtáhnout do války na Ukrajině, nebude posílat peníze do Kyjeva a Ukrajina nevstoupí do EU.