Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyslovil pro otevřenou veřejnou debatu o otázkách LGBTQ+ a rovných právech občanů. Uvedl to během setkání s odborníky z iniciativy Tysiachovesna.
Předseda nevládní organizace „LGBT Military for Equal Rights“ a obránce Azovstalu Oleksandr Demenko se hlavy státu zeptal, zda jsou dnes potřeba kulturní projekty, které by na Ukrajině pomohly normalizovat LGBTQ+ komunitu a zvýšit toleranci a inkluzi ve společnosti.
Tyto otázky vznesl v souvislosti s tím, že ukrajinský parlament projednává návrh nového občanského zákoníku, který by podle kritiků mohl práva LGBTQ+ komunity omezit.
Zelenskyj v odpovědi uvedl, že společnost by měla o různých otázkách mluvit otevřeně.
„Myslím, že se společností musíme mluvit otevřeně o všem, a to je naprosto normální. Všichni jsme tady společně, bráníme stát, jsme si všichni rovni a máme naprosto stejná práva – bez ohledu na jakékoli, já nevím, předsudky, které lidé možná měli v 15. století. Jsme moderní lidé,“ sdělil ukrajinský prezident.
O iniciativě Tysiachovesna
Tysiachovesna je iniciativa zahájená s podporou ukrajinského prezidenta Zelenského. Jejím cílem je vytvářet ukrajinský kulturní obsah jako alternativu k obsahu ruskému. Na projekt byl vyčleněn rozpočet čtyři miliardy hřiven (zhruba 2,1 miliardy korun).
Podporu mohou získat projekty v oblasti filmu, tvorby televizních seriálů, animace, hudby, scénického a výtvarného umění i audiovizuálního obsahu pro sociální sítě.
Na setkání Zelenskyj také uvedl, že příští rok by mezi kategorie iniciativy mohl přibýt knižní průmysl.
Po technické kontrole budou žádosti předány odborníkům k posouzení. Každou z nich vyhodnotí pět expertů, kteří budou vybráni losem. Do odborného panelu se již zapojili například režisér Mstyslav Černov, producenti Volodymyr Jacenko a Volodymyr Zavadjuk, choreografka Olena Koljadenková, hudební producent a textař Anton Kukri a řada dalších.
Článek napsala Polina Horlačová (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 11. června 2026 v 17:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.