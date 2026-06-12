Exnáměstek Unucka uzavřel dohodu se žalobcem v kauze manipulace zakázek


12. 6. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka uzavřel s evropským veřejným žalobcem (EPPO) dohodu o vině a trestu v kauze podezření z manipulací veřejných zakázek. Týkaly se úklidu silnic a marketingových služeb. Stejný postup zvolilo i dalších devět obviněných. Oznámil to Vít Koupil z EPPO, který případ dozoruje.

Koupil do konce června předloží dohody Krajskému soudu v Ostravě, který je může, ale nemusí schválit. V případě Unucky počítá dohoda s tříletým podmíněným trestem, pětiletou zkušební dobou, zákazem přijímat dotace a účastnit se veřejných zakázek na pět let a také s peněžitým trestem 2,5 milionu korun.

Podrobnosti připravujeme.

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