Obvinění v moravskoslezské kauze veřejných zakázek se přiznali

Všichni obvinění v kauze zmanipulovaných zakázek, která se týká i bývalého náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky z ODS, se při výslechu kriminalistům přiznali. ČTK získala informaci z důvěryhodných zdrojů. Mohl by to být i jeden z důvodů, proč žalobce nepožadoval jejich vzetí do vazby. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej tuto informaci nechtěl komentovat, stejně se k tomu odmítl vyjádřit Vít Koupil z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje.