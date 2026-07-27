V kauze WCA chce policie poslat před soud za dvoumiliardový podvod člověka a firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat jednoho člověka a firmu v souvislosti s kauzou investiční společnosti WCA International. Detektivové je viní z podvodu s více než šesti tisíci poškozených, kterým dle vyšetřovatelů způsobili škodou téměř 2,2 miliardy korun. České televizi to sdělil náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Společnost slibovala klientům vysoké výnosy z investovaných peněz. Ty ale organizátor dle policie používal pro vlastní potřebu, například nákupy nemovitostí ve Spojených arabských emirátech.
„Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování po skončení vyšetřování předložila VSZ v Olomouci vyšetřovací spis s návrhem na podání obžaloby na dva obviněné (jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba). Oba obvinění jsou shodně stíháni pro skutek posouzený jako zvlášť závažný zločin podvodu, kterým měla být způsobena škoda ve výši téměř 2,2 miliardy korun na majetku více než 6200 poškozených,“ upřesnil pro ČT Bartoš.
Firma podle vyšetřovatelů nabízela veřejnosti investice do produktů fondu „WCA INTERNATIONAL“ a jejich následné zhodnocení investováním do měnových párů, světových indexů nebo cenných kovů.
„Kriminalisté NCOZ došli po velmi rozsáhlém prověřování, které mimo jiné čítalo vyhodnocení desítek tisíc bankovních a jiných informací, k závěru, že organizátor této trestné činnosti nevykonával investiční činnost v rozsahu, který by mohl přinést zhodnocení vkladů deklarovaných klientům,“ uvedl dříve mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Organizátor dle vyšetřovatelů velkou část vkladů použil pro vlastní potřebu a měl za ně nakupovat například nemovitosti ve Spojených arabských emirátech, luxusní vozidla, stříbrné slitky nebo telefony. Podle policie také vyplácel vysoké odměny finančním zprostředkovatelům, kteří firmě přivedli další investory.
Obviněný člověk se dle policistů snažil udržet celý systém v chodu co nejdéle a jeho činnost podle nich vykazovala znaky takzvaného Ponziho schématu. Firmu poslalo do konkurzu rozhodnutí pražského městského soudu z února 2023. Do fondu svěřila stovky milionů například i obec Modrava v Plzeňském kraji.