Středoškoláci po absolvování dobrovolného vojenského cvičení složili přísahu

Stovky zletilých středoškoláků v pátek složily slavnostní přísahu absolventů dobrovolného vojenského cvičení. Po úspěšném dokončení intenzivního čtyřtýdenního výcviku se z nich stávají vojáci v záloze. Přísahu složili na deseti místech v Česku včetně nádvoří Pražského hradu či letecké základny v Náměšti nad Oslavou.
Na Pražském hradě v pátek složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Slavnostním ceremoniálem na třetím nádvoří završili pětadvacetidenní výcvik, po jehož absolvování získávají status vojáka v záloze. Do kurzu na začátku července nastoupilo 48 studentů, pět z nich jej nedokončilo. Na slavnostní akci to v pátek řekl mluvčí Hradní stráže Jiří Havel.
„Na Pražském hradě začal program přesně v 10:15. Hradní stráž přinesla státní vlajku, následně byla přivezena slavnostně i prezidentská standarta,“ popsala situaci na místě redaktorka ČT Kateřina Hrabánková.
Slavnostní ceremoniál se za slunečného počasí uskutečnil na třetím nádvoří Pražského hradu za účasti rodin absolventů a dalších hostů. Po zaznění státní hymny následoval slavnostní pochod. Program doplnila vystoupení vojenské hudby, čestné jednotky a motocyklová ukázka Vojenské policie.
Výcvik nedokončili všichni
Jak už bylo zmíněno, na výcvik v kasárnách Hradní stráže na začátku července nastoupilo 48 studentů, z nichž pět kurz nedokončilo ze zdravotních nebo osobních důvodů. Nastoupilo devět dívek, výcvik jich dokončilo osm. Nejlepší absolventkou se stala Aneta Šulcová, která při slavnostním ceremoniálu přednesla text vojenské přísahy. Ostatní absolventi jej zakončili společným zvoláním „Tak přísaháme!“.
Výcvik je podle Havla stejně náročný jako základní vojenský kurz, který absolvují rekruti nastupující do armády ve Vyškově. Výcvik středoškoláci absolvovali například ve vojenském prostoru v Doupově a cvičeni byli i ve výcvikových prostorech Hradní stráže. Součástí více než třítýdenního kurzu byla střelecká, zdravotnická, chemická a taktická příprava i pořadový výcvik. Studenti se učili také zacházet se zbraněmi, používat ochrannou masku nebo házet cvičnými granáty.
Přísaha v Náměšti nad Oslavou
Přísahu skládali účastníci dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků i na letecké základně v Náměšti nad Oslavou. Bylo jich 113, o čtrnáct méně, než kolik k výcviku 7. července nastoupilo, řekl velitel náměšťského cvičení Filip Šilhan.
Mezi účastníky tam byla i devatenáctiletá Jiřina Moravová z Žirovnice na Pelhřimovsku. „Šla jsem sem s tím, že ozkouším prostředí a uvidím. Musím říct, že se to vyplatilo, jelikož plánuji vstoupit do aktivní zálohy a zároveň s tím pokračovat i ve vysokoškolském studiu,“ nastínila mladá žena. Nejsilnější zážitek má ze střeleb. „Bylo to asi to nejnáročnější, co jsem dosud zažila. Také jsme si ukázali mnohem profesionálnější první pomoc než v civilu a rozhodně bylo náročné nošení veškerého technického vybavení,“ popsala své zkušenosti Moravová.
Na náměšťské základně zažili středoškoláci už 9. července slavnostní nástup, když si velení vzdušných sil přebíral Petr Tománek. „Bylo to pro ně překvapení a poměrně šok, nic takového v životě nezažili a odehrálo se to jen den poté, co někteří z nich poprvé viděli své maskáče,“ řekl Šilhan.
Druhou mimořádnou událostí byl pád vrtulníku ve vojenském areálu, při kterém 23. července zemřela jedna z vojákyň. Členové cvičení byli tou dobou asi 20 kilometrů od základny. „Takže nikdo nic neviděl, ani neslyšel. Jediné opatření, které jsme museli přijmout, bylo, aby okamžitě po návratu z výcviku kontaktovali příslušníci cvičení své rodiny, že jsou v pořádku,“ doplnil Šilhan.
V Náměšti cvičení absolvovalo třicet dívek
Mezi absolventy cvičení v Náměšti nad Oslavou letos bylo třicet dívek. Ti, kteří se rozhodli cvičení nedokončit, podle Šilhana odcházeli zpočátku kvůli tomu, že jim pobyt u armády prostě nevyhovoval. „Ať už z důvodu nekomfortu, nebo nepřipravenosti daného člověka pro nastavení, ve kterém se musel nacházet po celou dobu cvičení. Později to bylo hlavně ze zdravotních důvodů,“ vysvětlil Šilhan.
Cvičení armáda pořádá s cílem seznámit mladé lidi s prostředím armády a podpořit nábor nových vojáků. Je určené pro plnoleté středoškoláky, kteří jsou občany České republiky a jsou bezúhonní. K nástupu do armády ani do aktivních záloh cvičení absolventy nezavazuje. Po složení přísahy ale mají nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun (před zdaněním). Loni na výcvik nastoupilo celkem zhruba 800 uchazečů, letos je to přes tisíc a dokončilo jej 982 lidí.