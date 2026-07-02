Bezpečnostní situace je mnohem horší než před čtyřmi lety, říká nový šéf armády Hlaváč


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

„Bezpečnostní situace pro Českou republiku v rámci Evropy je rozhodně jiná, než byla před čtyřmi roky. Je mnohem horší,“ uvedl nový náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč ve spojitosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Tématy v pořadu Interview ČT24 byl také postoj ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), který byl jediným ministrem, který pro zvolení Hlaváče nehlasoval. Hlaváč dále například zmínil důvody, proč by se měl generální štáb od ministerstva obrany oddělit. Pořad moderoval Jiří Václavek.

Generálporučík Miroslav Hlaváč je druhým dnem na pozici náčelníka generálního štábu Armády ČR. Ve funkci vystřídal Karla Řehku, který armádě šéfoval od roku 2022, o rok později se stal Hlaváč jeho prvním zástupcem. Nynější ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ovšem Hlaváčovi vyčítá příliš rychlou kariéru v armádě. V pořadu však náčelník uvedl, že to jako výtku nebere.

„Přišel jsem na generální štáb z pozice velitele 4. brigády rychlého nasazení po nějakých pětatřiceti osmatřiceti letech služby u bojových útvarů,“ popsal Hlaváč. Poté se stal ředitelem odboru rozvoje pozemních sil a následně postoupil na jednohvězdičkovou pozici zástupce ředitele sekce rozvoje sil. Dřívější šéf armády Aleš Opata si jej vybral jako svého zástupce. „Takže jsem z jednohvězdičkové pozice přešel na tu trojhvězdičkovou. (...) Ale já jsem vždycky na těch pozicích seděl minimálně čtyři roky, takže si myslím, že mám dostatečnou zkušenost z výkonu každé pozice,“ míní. V úterním Interview ČT24 Zůna řekl, že hlasoval proti procesu, ne proti generálu Hlaváčovi.

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Ilustrační foto

Oddělení od ministerstva

Prezident Petr Pavel při Hlaváčově úterním jmenování mluvil o obtížné pozici náčelníka generálního štábu. „V jakékoliv alianční zemi je pozice náčelníka generálního štábu vždycky na pomezí mezi politikou a armádou. A náčelník generálního štábu bude vždycky ve složité situaci, protože bude muset naplňovat politická zadání, ale musí taky vnímat, co je důležité pro ty ozbrojené síly, pro armádu,“ řekl Hlaváč. Doplnil, že bude dělat všechno pro to, aby zohlednil zájmy bezpečnosti této země.

Pavel také zmiňoval legislativní změnu ve smyslu nezávislosti štábu na ministerstvu obrany, pod něž nyní spadá. „Zhruba před šesti lety – ještě za generála (Aleše) Opaty – jsme dělali válečnou hru. Jednou ze získaných zkušeností bylo, že skutečně při vzniku ozbrojeného konfliktu, který by ohrožoval ať už alianční prostor anebo území Česka, by byla komplikace, kdyby byl generální štáb pořád v struktuře ministerstva obrany,“ řekl nový šéf armády a jako důvod uvádí byrokratické procesy. „Takže nám vyšlo, že by bylo výhodnější, kdyby byl generální štáb oddělen od ministerstva obrany. V různých zemích je to jinak, ale ve většině zemí je generální štáb oddělen,“ doplnil Hlaváč.

Hlaváč převzal funkci náčelníka generálního štábu
Generálporučík Miroslav Hlaváč

Bezpečnostní situace je horší

„Bezpečnostní situace pro Českou republiku v rámci Evropy je rozhodně jiná, než byla před čtyřmi roky. Je mnohem horší,“ řekl dále a dodal, že je důležité vnímat, jaké schopnosti má Rusko zaútočit na alianční země a jaké schopnosti má Rusko zaútočit a působit na území Česka. „Největší riziko jsou kybernetické útoky a ty se prakticky dějí dnes a denně. Jsou to různé informační kampaně,“ přiblížil.

Hlaváč míní, že Česko musí být připraveno naplnit své závazky vůči kolektivní obraně NATO. Nejdůležitější podle něj je, aby Rusko pocítilo jednotu Aliance, akceschopnost ubránit alianční území. „Budu dělat všechno pro to, aby byla armáda připravená téměř na jakoukoliv variantu,“ doplnil Hlaváč ve spojitosti s možností útoku Ruska na některý z členských států NATO.

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Kandidát generálporučík Miroslav Hlaváč

Vojáků je málo

Hlaváč též připustil, že česká armáda má své slabiny. „Máme pořád ještě problém v oblasti personálu, i když musím zdůraznit, že poslední dva roky skutečně se nám daří to, co se nám nedařilo léta. V loňském roce jsme narostli zhruba o tisíc lidí, v letošním roce to vypadá, že to bude ještě lepší. Ale zase na druhou stranu nám odcházejí lidé, které bychom chtěli udržet. Odchází nám věková kategorie mezi 18 až 30 lety, kteří třeba vstoupí do armády, ale po dvou třech letech nám odchází,“ popsal generál.

„My se teď musíme soustředit na to, aby nám neodcházeli. Zároveň potřebujeme udržet i ten zkušený personál, protože nemůžete mít jenom mladou generaci, potřebujete i tu zkušenější, která už má něco odslouženo, má něco za sebou a je schopná předávat zkušenosti,“ řekl. Zároveň ale doplnil, že nové zbraňové systémy, které přijdou v budoucnu deseti let, bude obsluhovat právě mladá generace.

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