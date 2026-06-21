Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Současná obranná a bezpečnostní situace je vážná, a pokud ji budeme podceňovat, může přerůst v tragédii, apeloval v Interview Speciál odcházející náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Odmítl, že by strašil, jak je mu někdy vyčítáno. Základem úspěšné společnosti je totiž podle něj uvědomělost. „Řešení problému začíná tím, že si ho připustíme. Myslím, že v oblasti obrany a bezpečnosti máme vážný problém,“ sdělil moderátorce Janě Peroutkové. Za nejurgentnější hrozbu několikrát označil Rusko.

„Dnešní situace je vážná, a pokud budeme podceňovat obranu a bezpečnost, může skončit tragédií. Myslím si, že je důležité se o tom normálně bavit, nebýt z toho vyděšený,“ prohlásil Řehka. Debata, co s takovým stavem dělat, je podle něj potřebná.

Základem úspěchu každé společnosti je podle Řehky uvědomělost jejích hodnot, rizik a silných a slabých stránek. Popírá, že by svými výroky strašil. „Říkat realitu není strašení. To, že při výchově učíte dítě, aby se rozhlédlo před vstupem do cesty, aby ho nezabilo auto, také není strašení,“ přirovnal.

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Česko má podle náčelníka dělat vše pro to, aby bylo spolehlivým článkem Severoatlantické aliance. Vnímá v tom ale kvůli podfinancování z minulé doby velké mezery.

„Válka se nás přímo dotýká“

Řehka v bilančním rozhovoru před svým letošním odchodem přiznal, že uvažuje nad tím, co bude, až skončí ruská válka na Ukrajině. „To, jak skončí, bude utvářet svět, ve kterém budeme my a naše děti žít. Bude to mít bezprostřední vliv na naši budoucnost a naše životy i tady v Čechách,“ řekl.

„Byl bych rád, aby si všichni uvědomili, že se nás to (válka) přímo dotýká. Pro nás jako Českou republiku je extrémně důležité, jak to dopadne. Neměli bychom jako stát naší velikosti a v naší geografii chtít, aby se světový řád začal měnit k tomu, že si silnější může dělat, co chce, a slabší to musí strpět, nebo že máme sféry vlivu,“ apeloval.

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Závěr už více než čtyři roky trvajících bojů Rusů proti Ukrajincům podle něj nelze odhadnout. Vnímá v tom několik proměnných. Nepůjde však jen o finální výsledek na bojišti, ale rovněž o to, jak se zachovají světové velmoci, co Rusům projde či jak se bude vymáhat mezinárodní právo, jmenoval.

Také opakovaně zdůraznil, že agresorem a hrozbou dnešního světa je právě Rusko. „Je naprosto jasné, na jakou stranu se stavět,“ odpověděl na dotaz, proč je veřejným podporovatelem Kyjeva. Koneckonců takový přístup je oficiální politikou Česka, shledal.

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