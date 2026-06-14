Armáda hlásí vysoký zájem o službu. Náboru pomohly vyšší platy i mírnější podmínky


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíl, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity.

Dalších šest set vojáků má za sebou kurz základní přípravy. Po šesti týdnech výcviku, který zahrnoval taktiku, střelby i pobyt v poli, teď nastoupí ke svým jednotkám. Mezi nimi je i Hynek Kadečka, původně záchranář, který míří k lehkému motorizovanému praporu do Jindřichova Hradce.

„Zdravotníci si dost polepšili poslední roky, takže peníze jsou tak nastejno. Rozhodla asi spíš situace ve světě, být součástí něčeho, co má smysl. A můj bratr nastupoval minulý rok,“ popsal absolvent kurzu základní přípravy vojín Kadečka.

Podle prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Miroslava Hlaváče mělo navýšení platů zásadní vliv nejen na nábor nových vojáků, ale i na udržení těch stávajících. „Navýšení platového ohodnocení vojáků mělo přímý vliv na nábor a udržení stávajících vojáků z povolání. Pokud dojde v budoucnu ke stagnaci platového ohodnocení vojáků, mohlo by to mít opět negativní dopad,“ sdělil Hlaváč.

Nástupní plat vojáka teď vychází na zhruba padesát tisíc korun hrubého měsíčně. Podobné navýšení vláda ve svém programu slibuje také policistům a hasičům, zatím ale nerozhodla, kdy by k němu mělo dojít.

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Kandidát generálporučík Miroslav Hlaváč

Náborová kampaň cílí i na lidi se základním vzděláním

Armáda zároveň spouští novou náborovou kampaň, která cílí na lidi se základním vzděláním. Nabízí jim smlouvu na dva roky a v hodnosti svobodníka plat téměř padesát tisíc korun měsíčně. Obsadit chce zhruba 250 základních pozic, například řidičů nebo střelců, a zároveň zájemce motivovat k doplnění vzdělání.

„Jakmile získají výuční list nebo maturitní vysvědčení, mohou přestoupit do klasického služebního poměru už se všemi benefity, včetně náborového příspěvku,“ vysvětlila náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky Armády ČR Michaela Trněná.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) má mít vojsko ambicióznější cíle a připravovaná koncepce výstavby armády počítá se třemi tisíci novými vojáky ročně.

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Ilustrační foto

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) upozorňuje, že armáda musí využít následující roky. Zůna sdělil, že „demografický vývoj v Česku je neúprosný a víme, že co neuděláme v následujících pěti letech, potom už se bude těžko dohánět. Proto takové úsilí, pokud jde o personální oblast a lidské zdroje.“

Podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové (ODS) by armádě mohly pomoci i dřívější změny zákona o vojácích z povolání. „Doufám, že díky těm změnám, které jsem ještě udělala já v rámci změny zákona 221 o vojácích z povolání, je tady naděje, že se můžou k tomu výsledku přiblížit,“ uvedla.

Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) si myslí, že plnit tak vysoké počty nebude jednoduché. „Za mě se dařit plnit tato vysoká čísla nebude, ale myslím si, že se tomu budeme určitě blížit. Je důležité otevřít ještě jednu věc, a to zvýšení kompetencí aktivních záloh a budovat ty schopnosti společně,“ řekl.

Resort obrany chce kromě náboru zlepšit i podmínky služby. Plánuje mimo jiné výstavbu bytů pro vojáky, v první fázi přibližně za tři miliardy korun.

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Jaromír Zůna (za SPD) a Josef Flek (STAN)

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