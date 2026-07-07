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V deseti vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení středoškoláků. I druhý ročník provází velký zájem, přihlásilo se jich 1200. Včetně řady dívek. Armáda po loňské zkušenosti otevřela dvojnásobek míst. Ani to ale mnohde nestačilo – třeba na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Kdo výcvikem projde a složí přísahu, má nárok na odměnu skoro 47 tisíc hrubého. V seznamu materiálu pro každého cvičence či cvičenku nechybí například karimatka, lopatka nebo maskovací barvy.