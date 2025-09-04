Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Mezi obviněnými je podle něj i bývalý představitel Moravskoslezského kraje a jeden pracovník krajské příspěvkové organizace. Podle informací ČTK jde o případ související s bývalým náměstkem hejtmana Jakubem Unuckou, někdejším členem ODS.
Kvůli manipulaci zakázek policie stíhá i bývalého představitele Moravskoslezského kraje
Vyšetřovatelé tvrdí, že stíhaní lidé nastavovali v letech 2022 až 2023 podmínky tak, aby vybrané zakázky získala vždy stejná společnost. Ta následně vyplácela jako odměnu za přidělení zakázek úplatky ve stovkách tisíc korun. Policejní centrála zahájila stíhání tuto středu.
„Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatků i dotačními podvody. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od pěti do deseti let,“ uvedl Ibehej s tím, že všechny obviněné stíhá policie na svobodě.
Loni v říjnu policie po zásahu na úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě obvinila bývalého náměstka hejtmana Unucku, další čtyři lidi a jednu firmu. Podle vyšetřovatelů manipulovali se zakázkami malého rozsahu, které zadávala příspěvková organizace Moravskoslezské energetické centrum. Kriminalisté uvedli, že obvinění za úplatek zvýhodňovali předem vybrané uchazeče. Úřad evropského veřejného žalobce loni v říjnu uvedl, že kauza zahrnuje i zakázky krajské správy silnic. Unucka následně pozastavil své členství v ODS.
Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) řekl, že nemá k případu žádné bližší informace. „Pouze ty ze sdělovacích prostředků,“ řekl. Domnívá se ale, že obvinění souvisí s případem už dříve stíhaného náměstka hejtmana Jakuba Unucky z ODS. „Potvrzené to ale nemám. Jsem rád, že orgány činné v trestním řízení dělají svou práci a že se blížíme objasnění těch případů,“ řekl Bělica.