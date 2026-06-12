Schillerová navrhuje zvýšit schodek rozpočtu na příští rok o dvacet miliard


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých dvacet miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP). ČT spočítala, že v případě takového zvýšení by vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun. Stejný odhad má i Národní rozpočtová rada. Státní kasa se bude muset vypořádat například s výrazným růstem požadavků ministerstev, zejména u obrany, školství, zdravotnictví a sociálních věcí.

Ministerstva obrany, školství, zdravotnictví a práce už nyní dohromady požadují – z chystaného státního rozpočtu na rok 2027 – přes sto miliard korun navíc proti letošku.

Schváleno to zatím má jen ministerstvo zdravotnictví, které premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za prioritu. Kabinet tento týden na svém jednání schválil růst platby zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce či nezaměstnané. Celkem jde o navýšení výdajů pro příští rok o 24 miliard korun. „Potřebujeme zdravotnictví stabilizovat tak, aby se nestalo, že pojišťovny nebudou mít na úhradu péče pro své pojištěnce,“ uvedl k tomu šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala
Ministryně financí Alena Schillerová na brífinku vlády (4. 5. 2026)

Získá ministerstvo obrany 35 miliard korun navíc?

Ministerstvo obrany by rádo zvýšilo rozpočet svého resortu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), tedy z letošních 155 na 190 miliard korun.

„Třicet pět miliard je hodně peněz, obzvláště v situaci, pod jakým tlakem dnes tvorba rozpočtu je na příští rok. Takže bude to velmi složité. Uvědomujeme si, jaká je situace,“ řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Zůna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)

Plaga by chtěl citelně přidat učitelům

Ministr školství Robert Plaga (ANO) by pak chtěl pro své ministerstvo získat navíc zhruba třicet miliard korun. Mimo jiné na citelné zvýšení platů učitelů. Zdůvodňuje to odkazem na vládní programové prohlášení a hospodářskou strategii, které schválila vláda.

Ministerstvo práce pak bude potřebovat – hlavně na zvýšení důchodů – v příštím roce zhruba patnáct miliard navíc.

Pod třemi procenty se bezpečně udržíme, tvrdí Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přesto ujišťuje, že i díky zvýšení rozpočtových příjmů o desítky miliard nakonec v příštím roce vzroste deficit veřejných financí jen o dvě desetiny procenta HDP, tedy o necelých dvacet miliard. „Budeme se pro rok 2027 bezpečně držet pod třemi procenty HDP.“ A dodává, že v dalších letech „pak budeme snižovat, samozřejmě“.

Na letošní rok byl schválen schodek státního rozpočtu ve výši 310 miliard korun.

Rozpočtový plán ministryně má do konce června schvalovat vláda a do konce července ho pak má posoudit Evropská komise. Vláda bude schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok na konci září. V říjnu pak začnou tento důležitý vládní zákon projednávat poslanci. Senátoři návrh rozpočtu neposuzují.

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP
Alena Schillerová

Opozice o číslech pochybuje

Opozice je k tomuto vývoji kritická a má pochybnosti. „Počítali jsme si, že to bude kolem 330 miliard korun. A hlavně nejde ani tak o to číslo, jde o ten trend. Navyšujeme schodek státního rozpočtu, přitom tady není žádná katastrofická doba,“ uvádí poslanec Benjamin Činčila z KDU-ČSL.

„Čísla ano, máme je na papíře. Ale zároveň z programového prohlášení vlády vyplývá, že řada výdajů poroste. Nejsme si jisti, jestli je mají kryté příjmy,“ uvádí poslankyně za Piráty Vendula Svobodová.

Schodek rozpočtu příští rok může překročit 350 miliard, uvedla rozpočtová rada
Ministerstvo financí

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