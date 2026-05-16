Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP


Zdroj: ČT24
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá odhad České národní banky, podle kterého schodek veřejných financí překoná příští rok tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada pro ČT spočítala, že by tři procenta znamenala deficit 356 miliard korun. Ministryně ujišťuje, že prolomení tříprocentní hranice vláda nedopustí.

V pátek sněmovna schválila návrh zákona, který vládě umožní podstatně vyšší rozpočtové schodky než současná pravidla. Novelu ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Petr Pavel. Ministryně krátce po schválení ubezpečila, že klíčový rozpočtový slib vlády z jejího programového prohlášení platí.

„Pro rok 2027 se budeme bezpečně držet pod třemi procenty HDP, to je zatím celé. A pak budeme snižovat samozřejmě,“ řekla Schillerová.

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů
Jednání Poslanecké sněmovny (15. května 2026)

I dodržení tohoto slibu ale vládě v příštím roce umožní vyšší schodek státního rozpočtu než letos.

Pro letošek totiž vláda plánuje deficit veřejných financí ve výši 2,6 procenta HDP. O čtyři desetiny procentního bodu méně, než je tříprocentní hranice. Každá desetina navíc znamená vyšší schodek zhruba o devět miliard.

Vyjádřil se k tomu i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se už několikrát s ministryní v rozpočtových záležitostech slovně střetl. „Bereme vážně to, že v poslední prognóze centrální banky ČNB sama říká, že nevěří, že se vládě podaří udržet schodek pod těmi magickými třemi procenty. Centrální banka říká, že to bude přes.“

Hampl zároveň spočítal, že i v případě tříprocentního deficitu veřejných financí by mohla vláda v příštím roce předložit schodek ve výši 356 miliard – o 46 miliard více než letos.

Babiš nebere stanovisko rozpočtové rady úplně vážně, věří Schillerové
Andrej Babiš

Místopředseda poslaneckého klubu opoziční ODS Jiří Havránek vyjádřil pochybnosti ohledně 350 miliard. „Já mám bohužel strach, že to bude směřovat k rozpočtům, respektive schodkům začínajícím čtyřkou na tom prvním místě.“

O schodku bude v koalici velká debata

O konkrétní výši rozpočtového schodku se koaliční strany zatím přou.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš 17. března nevyloučil, že schodek může být větší než letošních schválených 310 miliard korun.

S tím však nesouhlasí předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Na koaliční radě jsem řekl jak panu premiérovi, tak paní ministryni, že schodek rozpočtu prostě musí být nižší za každou cenu. Oni říkali, že to bude velmi obtížné.“

Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že o rozpočtu určitě bude velká debata, tak jako vždy. „A já bych k tomu asi teď žádné další věci neuváděl,“ dodal.

Vláda musí návrh státního rozpočtu na rok 2027 předložit sněmovně do konce září. V říjnu pak začnou tento klíčový vládní návrh projednávat poslanci. Senát se státním rozpočtem nezabývá.

Hosté Událostí, komentářů se přeli o změně rozpočtových pravidel a obranné politice
Události, komentáře (15. 5. 2026)

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Hosté Událostí, komentářů se přeli o změně rozpočtových pravidel a obranné politice

Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036 – výdaje nad dvě procenta HDP se do těchto limitů nebudou počítat. Spornou novelu během mimořádné schůze v pátek prosadili koaliční poslanci. Kabinet bude mimo jiné moci stejným způsobem zvyšovat i výdaje na strategickou infrastrukturu. „V každém případě teď je to nezbytná záležitost,“ hájil v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou změnu pravidel poslanec Roman Kubíček (ANO). Podotkl ovšem, že se jedná o dočasné řešení. „Myslím, že to je neschopnost prioritizovat,“ říká poslanec Pavel Žáček (ODS). „Máme jeden balík peněz, který získáme z daní, a musíme se s nimi naučit nakládat. (...) Nepatří to k zodpovědnému hospodaření, je to dluh na budoucnost,“ míní.
před 6 hhodinami

Přes čtyřicet procent vyrobených vozů v Česku je elektrifikovaných

Více než čtyřicet procent nově vyrobených vozů v Česku tvoří ty elektrifikované, tedy elektroauta, hybridy či plug-in hybridy. Aktuálně se navíc českému automobilovému trhu daří – zákazníci od ledna do dubna koupili skoro 83 tisíc aut, o dvě a půl procenta víc než loni. A lepší výsledky vykazuje i výroba – tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních vozů. I přesto, že automobilky vyrábí víc elektrifikovaných vozů, zájem o ně je menší, než se předpokládalo. Pokud společnosti takových modelů neprodají dostatek, hrozí jim vysoké pokuty za neplnění emisních cílů.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Libanonská ekonomika krvácí

Válka v Libanonu mezi Izraelem a Hizballáhem devastuje tamní křehkou ekonomiku, podle čerstvých vládních odhadů země přijde asi o sedm procent svého HDP. Tři ze čtyř malých firem během války přerušily provoz. „Lidé místo toho, aby zaplatili za kávu nebo drink třináct či čtrnáct dolarů, tak si radši řeknou: ‚Ne, za ty peníze si koupím chleba nebo třeba pohonné hmoty‘,“ vysvětluje majitel baru v Bejrútu Nino Aramúní, proč se jeho podniku nedaří. V zemi závislé na dieselových generátorech se navíc jakýkoliv výkyv v ceně ropy okamžitě promítá do všech cen. Analytik Nizar Ghanem vyčíslil škody aktuálního konfliktu na v přepočtu čtvrt bilionu korun. Kvůli hospodářskému tlaku je velká část obyvatel Libanonu otevřena mírovým rozhovorům s Izraelem, přestože jeho armáda okupuje jižní pohraničí země a demoluje tamní vesnice.
před 23 hhodinami

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů

Poslanecká sněmovna v pátek i přes kritiku opozice schválila novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Vláda podle návrhu bude moci mimo jiné navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Novelu ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Opozice navíc avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na Ústavní soud. Zákonodárci v pátek schválili rovněž dvě sociální předlohy.
včeraAktualizovánovčera v 20:19

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října.
včera v 06:25

Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
14. 5. 2026Aktualizováno14. 5. 2026

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
14. 5. 2026Aktualizováno14. 5. 2026
