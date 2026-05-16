Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá odhad České národní banky, podle kterého schodek veřejných financí překoná příští rok tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada pro ČT spočítala, že by tři procenta znamenala deficit 356 miliard korun. Ministryně ujišťuje, že prolomení tříprocentní hranice vláda nedopustí.
V pátek sněmovna schválila návrh zákona, který vládě umožní podstatně vyšší rozpočtové schodky než současná pravidla. Novelu ale ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Petr Pavel. Ministryně krátce po schválení ubezpečila, že klíčový rozpočtový slib vlády z jejího programového prohlášení platí.
„Pro rok 2027 se budeme bezpečně držet pod třemi procenty HDP, to je zatím celé. A pak budeme snižovat samozřejmě,“ řekla Schillerová.
I dodržení tohoto slibu ale vládě v příštím roce umožní vyšší schodek státního rozpočtu než letos.
Pro letošek totiž vláda plánuje deficit veřejných financí ve výši 2,6 procenta HDP. O čtyři desetiny procentního bodu méně, než je tříprocentní hranice. Každá desetina navíc znamená vyšší schodek zhruba o devět miliard.
Vyjádřil se k tomu i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se už několikrát s ministryní v rozpočtových záležitostech slovně střetl. „Bereme vážně to, že v poslední prognóze centrální banky ČNB sama říká, že nevěří, že se vládě podaří udržet schodek pod těmi magickými třemi procenty. Centrální banka říká, že to bude přes.“
Hampl zároveň spočítal, že i v případě tříprocentního deficitu veřejných financí by mohla vláda v příštím roce předložit schodek ve výši 356 miliard – o 46 miliard více než letos.
Místopředseda poslaneckého klubu opoziční ODS Jiří Havránek vyjádřil pochybnosti ohledně 350 miliard. „Já mám bohužel strach, že to bude směřovat k rozpočtům, respektive schodkům začínajícím čtyřkou na tom prvním místě.“
O schodku bude v koalici velká debata
O konkrétní výši rozpočtového schodku se koaliční strany zatím přou.
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš 17. března nevyloučil, že schodek může být větší než letošních schválených 310 miliard korun.
S tím však nesouhlasí předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Na koaliční radě jsem řekl jak panu premiérovi, tak paní ministryni, že schodek rozpočtu prostě musí být nižší za každou cenu. Oni říkali, že to bude velmi obtížné.“
Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že o rozpočtu určitě bude velká debata, tak jako vždy. „A já bych k tomu asi teď žádné další věci neuváděl,“ dodal.
Vláda musí návrh státního rozpočtu na rok 2027 předložit sněmovně do konce září. V říjnu pak začnou tento klíčový vládní návrh projednávat poslanci. Senát se státním rozpočtem nezabývá.