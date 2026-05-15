Sněmovna by mohla pokračovat ve schvalování sporné novely k rozpočtům

Sněmovna by v pátek mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá novela by mohla uzákonit už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedla by ji o stokorunu na tři tisíce korun měsíčně.
Předloha k veřejným rozpočtům a zejména některé pozměňovací návrhy čelí kritice opozice. Navrhované úpravy podle opozičních zástupců umožní vládě obcházet Parlament při navyšování výdajů a způsobit jejich nekontrolovaný nárůst. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s výtkami nesouhlasí. Bez změn by podle ní nebylo možné sestavit návrh státního rozpočtu v zákonných mantinelech.
Vláda by mohla podle návrhů navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Nyní je takový takový postup možný jen u části obranných výdajů. V případě zhoršené bezpečnostní situace by kabinet navíc mohl zvýšit výdaje státního rozpočtu až o desetinu.
Opozice schvalování rozpočtové novely dva jednací dny blokovala. Je možné, že koalice v pátek nechá stanovit pevný termín pro hlasování.
Sociální novely se týkají také odkladu digitalizaci dávek státní sociální podpory s následným postupným náběhem elektronizace. O zhruba dva roky navíc posouvají dříve schválený převodu vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.