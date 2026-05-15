Sněmovna by mohla pokračovat ve schvalování sporné novely k rozpočtům


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněmovna by v pátek mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá novela by mohla uzákonit už nastálo výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s domácí podporou dýchání kvůli energetické náročnosti přístrojů. Zvedla by ji o stokorunu na tři tisíce korun měsíčně.

Předloha k veřejným rozpočtům a zejména některé pozměňovací návrhy čelí kritice opozice. Navrhované úpravy podle opozičních zástupců umožní vládě obcházet Parlament při navyšování výdajů a způsobit jejich nekontrolovaný nárůst. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s výtkami nesouhlasí. Bez změn by podle ní nebylo možné sestavit návrh státního rozpočtu v zákonných mantinelech.

Vláda by mohla podle návrhů navyšovat výdaje na strategické stavby podle liniového zákona nad schválené výdajové rámce. Nyní je takový takový postup možný jen u části obranných výdajů. V případě zhoršené bezpečnostní situace by kabinet navíc mohl zvýšit výdaje státního rozpočtu až o desetinu.

Opozice schvalování rozpočtové novely dva jednací dny blokovala. Je možné, že koalice v pátek nechá stanovit pevný termín pro hlasování.

Sněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila
Členové koalice ve sněmovně

Sociální novely se týkají také odkladu digitalizaci dávek státní sociální podpory s následným postupným náběhem elektronizace. O zhruba dva roky navíc posouvají dříve schválený převodu vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

před 4 hhodinami
Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

před 7 hhodinami
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ústava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

před 7 hhodinami
Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio

před 8 hhodinami
Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Sudetoněmecké krajanské sdružení nečekalo tolik pozitivních reakcí na svůj brněnský sjezd, řekl České televizi jeho mluvčí Bernd Posselt. S negativními ohlasy počítalo, množství těch pozitivních ho ale podle něj překvapilo. Lidem, kteří mají stále strach z prolomení Benešových dekretů, Posselt vzkazuje, že se bát nemusejí. V rozhovoru, který s ním vedla zpravodajka ČT v Německu Helena Truchlá, také řekl, že jediným mateřským jazykem Evropy je dialog.
před 4 hhodinami

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.
před 7 hhodinami

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem řekl, že dolní parlamentní komora nemá mandát, aby se ke sjezdu takovýmto způsobem stavěla. „Ústava garantuje právo shromažďovací jako základní lidské svobody,“ vysvětlil Jurečka. Všechny podstatné argumenty k tomuto tématu podle něj už opozice sdělila minulý týden. Absurdní mu přijde, že sněmovní schůze byla nazvána „stanovisko vládní koalice vůči setkání sudetských Němců v Brně“. „Já nejsem vládní poslanec,“ vysvětlil, proč poslanci jeho strany během hlasování odešli ze sálu.
před 7 hhodinami

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala před 18:30 řekl, že od 168. kilometru po Brno je doprava relativně plynulá a situace by se mohla uklidnit okolo 20:00.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
