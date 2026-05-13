Poslance čeká projednávání sporné novely rozpočtových zákonů

Poslance ve středu čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, obává se toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak vnímá opoziční kritiku jako „bouři ve sklenici vody.“
Mimořádná schůze k uvedeným předlohám začala už minulý týden, poslanci budou ve středu pokračovat. Předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) minulý týden připustil, že ve středu se ještě zákon schválit nepodaří. Mohlo by se tak stát v pátek, protože koalice podle něj zvažuje prosadit hlasování v pevnou dobu.
V centru opoziční kritiky jsou hlavně návrhy ministryně Schillerové, které umožní vládě navyšovat výdaje na obranu a na strategické investiční stavby. Tyto výdaje by se nezapočítávaly do schválených výdajových rámců. Opozici se nelíbí ani vládní návrh, který umožní v případě ohrožení zvyšovat výdaje rozpočtu bez souhlasu sněmovny až o deset procent.
V odpoledních hodinách by se poslanci měli věnovat druhému čtení ústavní novely, která rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas. Na programu jsou i úpravy jednacího řádu.