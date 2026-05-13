Poslance čeká projednávání sporné novely rozpočtových zákonů


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslance ve středu čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, obává se toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak vnímá opoziční kritiku jako „bouři ve sklenici vody.“

Mimořádná schůze k uvedeným předlohám začala už minulý týden, poslanci budou ve středu pokračovat. Předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) minulý týden připustil, že ve středu se ještě zákon schválit nepodaří. Mohlo by se tak stát v pátek, protože koalice podle něj zvažuje prosadit hlasování v pevnou dobu.

V centru opoziční kritiky jsou hlavně návrhy ministryně Schillerové, které umožní vládě navyšovat výdaje na obranu a na strategické investiční stavby. Tyto výdaje by se nezapočítávaly do schválených výdajových rámců. Opozici se nelíbí ani vládní návrh, který umožní v případě ohrožení zvyšovat výdaje rozpočtu bez souhlasu sněmovny až o deset procent.

V odpoledních hodinách by se poslanci měli věnovat druhému čtení ústavní novely, která rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na Českou televizi a Český rozhlas. Na programu jsou i úpravy jednacího řádu.

Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Viceprezident Hospodářské komory Štefl byl propuštěn z vazby, píší Seznam Zprávy

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Evropský pověřený žalobce Radek Mezlík webu řekl, že důvody vazby pominuly.
před 6 hhodinami

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Francouzská společnost Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti. I to má přispět k postupnému odchodu od paliva z Ruska. Dodávky ruského paliva do Temelína nahradila americká společnost Westinghouse. V případě Dukovan byla podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže situace složitější, protože palivo se muselo zcela nově vyvinout – nikde na trhu nebyla nabídka paliva pro tamní typ reaktorů. Dukovany tak budou ruské palivo ještě zhruba rok a půl odebírat.
před 6 hhodinami

VideoPrůměrná cena poledního menu v restauracích přesáhla 200 korun

Obědy mimo domov lidem zdražily – průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla dvě stě korun. Platí to hlavně pro velká města, za oběd tak lidé platí průměrně o šest korun více než v dubnu minulého roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především ve čtvrtích, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
před 6 hhodinami

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni nejvíce od roku 2007

Policie přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Podle jejích zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání, nutná je prevence.
před 10 hhodinami
