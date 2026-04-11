Ministerstvo financí nesouhlasí s vyšší rodičovskou, pokud na ni resort práce nenajde peníze


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.

Vláda ANO, SPD a Motoristů ve svém programu slibuje růst rodičovské na 400 tisíc korun. Píše také, že umožní flexibilní čerpání částky a rodičům dětí do tří let nabídne možnost volby mezi „klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem“.

Novelu připravilo ministerstvo práce. Zvedá v ní podporu z 350 tisíc na 400 tisíc korun a u dvojčat a vícerčat ze 700 tisíc na 800 tisíc korun na děti, které se narodí po 1. lednu. Výdaje by postupně rostly. Příští rok by činily 230 milionů korun, v roce 2029 na konci volebního období 2,9 miliardy korun.

Ministerstvo financí nabádá k ohledu na možnosti státního rozpočtu

Podle ministerstva financí v době nutnosti maximální konsolidace a zefektivňování je to výrazný výdajový růst. „Je nezbytné trvat na tom, aby veškerá navrhovaná opatření byla realizována s ohledem na aktuální stav a možnosti státního rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo financí. Podle něj si má resort práce stanovit priority a na ně si najít peníze ve své pokladně díky úsporám.

Rodičovskou půjde od jara vyřídit z mobilu, další dávky později, slibuje ministerstvo
Česko má podle ministerstva financí ve srovnání s jinými zeměmi nižší zaměstnanost žen mezi 25 a 40 lety. „Ta je úzce spojena s dlouhou rodičovskou dovolenou,“ uvedlo v připomínkách ministerstvo. Podle něj je kvůli stárnutí a nedostatku pracovních sil nutné podporovat co nejvyšší zapojení žen na trhu práce. Přidání bez flexibilnějšího čerpání by motivaci k dřívějšímu návratu do práce mohlo dál oslabovat, napsal resort financí.

Vyšší částka nevyřeší nižší porodnost, míní Malá

Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva a šéfky poslanců ANO Taťány Malé vyšší částka nízkou porodnost nevyřeší. Potřeba jsou i školky, dostupné bydlení a větší zapojení otců. Zmocněnkyně doporučuje zvýšit rodičům s nízkým výdělkem či na studiích maximální měsíční příspěvek z patnácti tisíc na 17 500 či dvacet tisíc korun.

Pokud by se hranice nezvedla, rodičovská by se prodloužila o víc než čtvrt roku z 23,3 na 26,7 měsíce. Nynější dávka je také pod minimální čistou mzdou, takže část samotných rodičů či chudších rodin musí ještě pobírat dávky, podotkl tým zmocněnkyně.

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem
Podle některých ministerstev i odborářů by vyšší rodičovskou měly mít všechny děti do tří let, nejen nově narozené. Národní rozpočtová rada očekává, že to poslanci ve sněmovně budou prosazovat. Chce proto znát výdaje i u této varianty. Navrhuje také to, aby podklady k novele obsahovaly i reálnou hodnotu příspěvku či jeho podíl na průměrné hrubé mzdě.

Zvýšení rodičovské i další změny na podporu rodin navrhovali už opoziční Piráti, lidovci či STAN. Vláda jejich návrhy nepodpořila.

Částečné úvazky využívá přes čtrnáct procent žen, přibývá jich
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

před 3 hhodinami
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

před 4 hhodinami
Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

před 5 hhodinami
Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

před 5 hhodinami
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

před 15 hhodinami
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 22 hhodinami

Ministerstvo financí nesouhlasí s vyšší rodičovskou, pokud na ni resort práce nenajde peníze

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.
před 13 mminutami

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
před 3 hhodinami

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
před 5 hhodinami

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
před 5 hhodinami

Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného (Motoristé) na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat. Podle opozice tím evidentně překračuje své pravomoci. Mezitím se probírají náklady zmocněnce na jeho poslední cestu do Bruselu. Deník N navíc přišel s informací, že resort životního prostředí na vedoucí pozici dosadil syna vysoce postaveného úředníka.
před 15 hhodinami

Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší

Ministerstvo kultury v připravovaném zákoně počítá s tím, že se zruší měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Dosavadní způsob financování nahradí platby ze státního rozpočtu včetně mechanismu, který zajistí valorizaci a dostatečnou předvídatelnost. O sloučení ČT a ČRo se neuvažuje, sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pátečním setkání s řediteli obou veřejnoprávních médií Hynkem Chudárkem a René Zavoralem, kteří chtějí zachovat současný systém poplatků.
před 18 hhodinami

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
