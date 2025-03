Částečné úvazky využívá přes čtrnáct procent žen, přibývá jich

Že mateřská dovolená nemusí znamenat konec kariéry, se v poslední době podle Bášové ukazuje čím dál častěji. „Ženy začínají častěji pracovat na částečný úvazek, protože se o této možnosti zvyšuje povědomí. Už se nebojí ozvat a umí si prosadit své zájmy u svého bývalého zaměstnavatele. 93 procent rodičů pečujících o děti do čtyř let by si totiž přálo pracovat, daří se to ale pouze polovině z nich,“ řekla ČT.

Podle loňského průzkumu Mumdoo by si například 77 procent rodičů přálo mít možnost práce z domova. Má ji ale jen 61 procent. Z průzkumu také vyplývá, že za nižším zapojením rodičů do práce stojí systémově nedostatečně zajištěná péče o děti. Kapacita školek a dětských skupin je podle Mumdoo nedostatečná a 57 procent rodičů nemá žádné nebo jen nárazové hlídání.