O zkrácené úvazky je zájem. Sleva na pojistném zaměstnavatele motivovala

Slevu na pojistném za zkrácené úvazky uplatnilo za loňský rok přes jedenadvacet tisíc zaměstnavatelů na víc než osmdesát tisíc svých zaměstnanců pracujících v tomto režimu. Nejčastěji na zkrácený pracovní úvazek od osmi do třiceti hodin týdně pracují lidé starší pětapadesáti let, lidé do jedenadvaceti let a také rodiče malých dětí.

Zkrácenými pracovními úvazky vychází domov pro seniory vstříc hlavně zaměstnancům, kteří pečují o malé dítě. Často jsou s tím ale spojené komplikace při sestavování rozpisů směn. „Pokud ty zkrácené úvazky nestačí, tak to musejí doplnit děvčata, která jsou na plný úvazek, přesčasy,“ řekla vrchní sestra domova Martina Voborníková.

Na tři dny v týdnu chodí do práce také důchodce Milan Pertot, který učí chemii na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. „Mezi těmi mladými mám pocit, že nestárnu, i když to samozřejmě je vidět po všech stránkách. Ale člověk se tak udržuje v duševní i fyzické kondici,“ poznamenal.

Nebyla motivace

Před rokem dostali zaměstnavatelé možnost uplatňovat za takové úvazky slevu na pojistném. Využívat ji mohou u lidí starších pětapadesáti let, mladších jednadvaceti, rodičů dětí do deseti let nebo třeba zdravotně postižených. „Dlouhé roky se o tom mluvilo, ale nebyla tady motivace pro zaměstnavatele, aby částečné úvazky více nabízeli,“ poznamenal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nejvíc zaměstnanců, na které zaměstnavatelé uplatnili slevu, byli lidé nad pětapadesát let, nejméně naopak těch čerstvě po rekvalifikaci. Do budoucna by se mohla sleva týkat například i zaměstnanců, kteří se vracejí z výkonu trestu.