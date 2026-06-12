Na některých místech lipenské přehrady jsou sinice s toxiny, zjistili vědci


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Vědci potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny. Sinice s toxiny nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou být jedovaté pro zvířata. V minulých dnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie.

„Analyzovali jsme vzorky na přítomnost sinicových neurotoxinů. A látky, které by mohly být za úhyny (psů), jsme nalezli v biomase sinic,“ uvedl Pavel Hrouzek z třeboňského mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Není však potvrzeno, že zmínění psi uhynuli na následky konzumace sinic. Policie po dobu vyšetřování případu žádné bližší informace neposkytuje. Původ sinic s toxiny není známý. Vědci ale nevylučují, že jde o přirozený jev. Nejedná se o sinice, které způsobují vodní květ, jenž se v teplém létě na hladinách rybníků a přehrad tvoří. Analyzované sinice představují jiný druh.

Sinice byly podle redaktorky ČT Romany Lehmannové nalezeny na kamenech na březích nádrže. Vědci upozorňují na to, aby lidé se psy byli kolem lipenské přehrady obezřetní. V případě, že by pes po vycházce kolaboval, hodně slinil či se mu špatně dýchalo, měli by se lidé obrátit na veterináře. 

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„Na slunci dochází k degradaci těchto toxinů, to znamená, že řádově v hodinách dochází k jejich rozložení. Naštěstí,“ podotýká vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody z Biologického centra Akademie věd ČR Petr Znachor.

Voda v lipenské přehradě není nijak nebezpečná pro lidi. Navíc podle posledních rozborů hygieniků vykazuje velmi dobrou kvalitu. Například u pláže v Černé v Pošumaví ji hodnotili nejvyšším stupněm číslo jedna.

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