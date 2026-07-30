Americká armáda oznámila, že podniká další vdzušné útoky na Írán

Americká armáda podniká další vzdušné útoky na Írán, oznámilo v noci na čtvrtek SELČ podle agentury Reuters oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Označilo je za reakci na to, že se Írán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě.
Podle íránských médií se na několika místech na jihu země ozvaly exploze.
Agentura AFP píše, že jde o nové americké útoky proti cílům na íránském území po téměř týdenní přestávce.
V noci na středu Írán zaútočil na americké vojenské základny v Jordánsku. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že protivzdušná obrana íránské balistické střely úspěšně zneškodnila. Varoval, že Spojené státy na toto jednání Íránu odpoví silou.