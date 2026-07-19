USA oznámily novou sérii úderů na Írán jako odvetu za padlé americké vojáky

Spojené státy v noci ze soboty na neděli zahájily novou sérii úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Chtějí tím potrestat Teherán za smrt dvou amerických vojáků v Jordánsku, kteří zemřeli při pátečních íránských útocích.
„Americké síly zahájily na rozkaz vrchního velitele nové letecké údery proti Íránu,“ napsal CENTCOM na síti X. „Cílem těchto úderů je oslabit schopnost Íránu ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat jednotky Islámské revoluční gardy, které včera v noci zaútočily na americké vojáky v Jordánsku,“ dodalo americké velitelství.
Podle posledních informací utrpělo zranění od pondělí v důsledku války v Íránu 13 amerických vojáků. Podle televize Al-Džazíra od začátku války údajně zahynulo 16 příslušníků amerických ozbrojených sil a více než 400 bylo zraněno.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však Írán v sobotu pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.