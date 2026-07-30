Zrušení devátých tříd není na pořadu dne, uvedl Plaga

Zrušení devátých tříd základních škol, o němž mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš (ANO), není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je nereálná, zdůraznil Plaga. Chce vést diskusi o efektivitě českého školství, kterou ale nelze podle něj řešit tupými škrty.
„Debata o tom, že uspoříme ve školství tím, že něco zrušíme, sice vypadá líbivě, ale v reálu nefunguje.... Už teď můžu říct, že i ministerstvo financí i analytický tým ministerstva školství se na to podívaly a těch 50 miliard korun je čisté ‚hausnumero‘. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo a vůbec nehraje s tím, co by se ve skutečnosti stalo,“ uvedl ministr pro Radiožurnál.
Okamura v polovině července navrhl zrušit devátou třídu základní školy, jako je to v Německu, Polsku či Maďarsku. „Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce,“ uvedl Okamura. Také Babiš hovořil o tom, že by stačilo, kdyby měla základní škola osm tříd.
„Myslím si, že závěr je, že to není na pořadu dne, protože jsme si vysvětlili, že to, co bylo deklarováno, že přinese okamžité úspory, je slepá ulička. Navíc nepravdivá informace,“ řekl Plaga po jednání s Babišem.
„Já jsem připraven se bavit o tom, jestli máme mít dva povinné roky předškolního vzdělávání v mateřských školách. Jestli má být osmá, devátá třída, to se klidně bavme – ale bavme se v komplexu, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání,“ uvedl Plaga. Nynější diskusi o zrušení devátých tříd označil za letní bouři. „Je to za mě okurková sezona a nějaká světlice Tomia Okamury,“ řekl ministr Radiožurnálu.
Deváté třídy podle Plagy mají smysl – právě v nich se patnáctileté děti rozhodují o svém dalším studiu a specializaci. „Za mě smysl dává. Hlavně se bavíme o tom, že chodí další a další lidé: naučte ve škole ještě děti toto a toto, naučte je prevenci s mobilními technologiemi, se sociálními sítěmi a dalšími věcmi, které na ně působí v dnešním moderním světě. A zároveň řekněte, tak dobrý a máte na to jenom osm let. Klidně tu debatu veďme, ale pak redukujeme to, co chceme po základní škole, aby děti naučila,“ dodal Plaga.
I Asociace ředitelů základních škol už dříve uvedla, že případné rozhodnutí o změně délky povinné školní docházky musí být výsledkem odborné analýzy, diskuse a následné široké společenské shody. Nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat.