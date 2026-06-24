„Svět nepočká.“ Plagův krok týkající se výuky cizích jazyků rozpoutal debatu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, MŠMT, EDUin

Povinná angličtina od první třídy a povinný druhý cizí jazyk od sedmé třídy. To byly některé z plánovaných změn, které měly platit od září 2027. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se je však rozhodl zastavit. To vyvolalo emoce a smíšené reakce mezi pedagogy i odbornou veřejností. Podle některých je rozhodnutí ministra rozumné, jiní jej naopak označili za nepochopitelné.

Plaga chce ponechat přímo na školách, jak výuku do ročníků na prvním stupni zařadí. Důležité dle něj je dosažení výstupní úrovně v páté třídě. Druhý cizí jazyk budou školy muset nejpozději od sedmé třídy nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí – nebo zda si z nabídky povinně volitelných předmětů vyberou nějaký jiný.

Vzdělávací program podle Plagy čekají ještě dvě kola úprav, než jej učitelé začnou zavádět do praxe. První kolo se odehraje v následujících dvou měsících, výsledek by měl být dostupný v polovině srpna, jak Plaga oznámil ředitelům škol v dopise. Změny však vyvolaly debatu.

Kritizoval je i Plagův předchůdce Mikuláš Bek (STAN), který změnu týkající se cizích jazyků jako součást rámcového vzdělávacího programu (RVP) koncem roku 2024 schválil. Podle tohoto RVP měly ZŠ takto začít učit povinně v první a šesté třídě od září 2027, dobrovolně mohly už od loňského září. Plaga v únoru odložil harmonogram o rok, tedy na září 2028.

„Jazyková nařízení ministra Roberta Plagy jsou dalším krokem, který Česko přibližuje idiokracii. Rezignace na výuku angličtiny od 1. třídy a zrušení povinného druhého cizího jazyka nás zařadí na chvost Evropy a znevýhodní české děti proti jejich vrstevníkům z jiných zemí,“ napsal Bek na síti X.

Podle prezidenta Asociace ředitelů ZŠ Luboše Zajíce je ale nyní dobře, že nějaké rozhodnutí padlo. Připomněl, že školy, které na to mají kapacity a možnosti, mohou nadále vyučovat angličtinu od první třídy. Je podle něj možné, že školy k tomu samy přejdou, až to bude v jejich možnostech. Považuje také za dobré, že ZŠ budou mít povinnost další cizí jazyk nabízet a žáci si ho budou moci vybrat.

Také ředitel Základní a mateřské školy Josefa Šíra v Horní Branné a člen Asociace ředitelů základních škol České republiky Tibor Hájek v 90’ ČT24 řekl, že mu současná změna nyní vyhovuje. Nesdílí názor, že by tuzemsko na výuku angličtiny rezignovalo. „Ministr Plaga jenom dal školám tu možnost vyučovat ji od první třídy dobrovolně, ne povinně,“ podotkl.

Dodal, že má na prvním stupni vynikající učitele, kteří ale nejsou připraveni na to, aby vyučovali angličtinu „opravdu velmi kvalitně“. Podle něj jde na prvním stupni spíše o „získávání kladného vztahu k jazyku a učit by jej tak měl opravdu kvalifikovaný odborník“.

Učitelů je nedostatek a má být hůř. Jak trend zvrátit, řešili účastníci debaty
Ilustrační foto

Nutno zmínit, že i Bekovo povinné zavedení výuky angličtiny od 1. třídy a zavedení povinného druhého cizího jazyka bylo tehdy terčem kritiky. Někteří odborníci upozorňovali například na to, že základní školy nejsou na tak radikální změnu, která, jak bylo zmíněno, měla přijít od září 2027, připravené. Kritizovali, že učitelé změny nepřijmou, nebo zůstanou jen na papíře. Zmiňovali rovněž, že na základních školách chybí aprobovaní učitelé cizích jazyků a že posunem výuky cizího jazyka již od první třídy se problém s kvalitou výuky prohloubí.

Nedostatek kvalifikovaných pedagogů je ale problém, na který upozorňují experti dlouhodobě. Podle posledních údajů ministerstva školství se podíl učitelů s odbornou kvalifikací od roku 2019 snížil z 93,4 procenta na současných 89,6 procenta. Průměrný věk učitelů se od té doby naopak zvýšil z 47,2 na 47,4 roku.

To však nepovažuje za argument například předsedkyně Učitelské platformy a ředitelka svazkové Základní školy Pod Beckovem Petra Mazancová. „Některé věci je dobré udělat, i když na ně ještě nejsme zcela připraveni. Ten systém se tomu přizpůsobí. (...) Mě vytáčí debata o tom, že nebudeme učit angličtinu od první třídy, protože nemáme dostatek kvalitních pedagogů. Nemáme dostatek kvalitních pedagogů skoro na všechny předměty a odsunutí angličtiny to nijak neřeší,“ tvrdí.

„Svět nepočká“

„Nevíme, kdo by to učil, tak tedy počkáme. Svět nepočká, svět chce děti nebo mladé lidi, co umí anglicky přirozeně, nebojí se dělat chyby, komunikují,“ poznamenala s tím, že ve školství „trvá vše dlouhou dobu“. „Pokud budeme vždycky dělat jeden krok dopředu, dva kroky dozadu, čtyři do strany, tak se nikdy nikam nedostaneme,“ podotkla s tím, že nynější Plagova změna je zbytečná.

Česko je podle ní jednou z posledních zemí, která nemá povinnou angličtinu od první třídy a všechny státy okolo, které ji naopak mají, jsou na tom v lépe. Zmínila také, že toto rozhodnutí „ještě více prohloubí nerovnosti“.

Plaga chce navýšit průměrný plat učitelů na 75 tisíc korun do konce volebního období
Nedělní debata 14. 6. 2026

Na to v pořadu upozornil i učitel angličtiny Bronislav Sobotka. Podle něj není diskuse o tom, jestli se bude učit angličtina od první třídy, ale jestli se ji budou učit všechny děti. „Třeba polovina z nich bude mít smůlu a od šesti let bude mít nevýhodu, těm bohatým to rodiče zaplatí. A těm ostatním říkáme: ,Sorry, měl jsi smůlu, bydlíš na špatným poštovním směrovacím čísle, tahle škola to neučí.‘ Mně to přijde strašně neférové,“ zdůraznil.

Podle něj navíc není jedno, kdy se jazyk učí. „Na to je skvělá právě první třída, kde se malé šestileté děti ještě nebojí mluvit, dělat chyby a experimentovat.“ „V Chorvatsku zavedli povinnou angličtinu od první třídy v roce 2003 a už nyní jsou druzí nejlepší na světě. My jsme dvacátí třetí a rozhodli jsme se ji zrušit. Z mého pohledu to vůbec nedává smysl,“ prohlásil.

Podle celosvětového žebříčku znalosti angličtiny vzdělávací organizace EF Education First za rok 2025 si Česko sice o 15 bodů polepšilo a posunulo se oproti předchozímu období o jednu příčku na 23. místo, ale nadále zaostává za svými evropskými sousedy.

Zatímco Německo, Polsko a Slovensko se letos přidaly k Rakousku do skupiny zemí s velmi vysokou úrovní angličtiny odpovídající úrovni C1, Česko zůstává na úrovni B2. Nejsilnější anglickou dovedností je podle žebříčku pro Čechy čtení, následuje poslech, psaní. Nejobtížnější je naopak mluvení.

Plaga: Školy ve výuce v první třídě mohou pokračovat

Plaga zdůrazňuje, že angličtinu od první třídy „nikdo neruší a školy, které ji už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat“, uvedl to na síti X. Pro všechny školy je dle něj závazné dosažení výstupní úrovně znalostí z anglického jazyka v pátém ročníku.

Rámcový vzdělávací program na rozdíl od dřívějších osnov od roku 2005 neurčuje, co se má učit v jednotlivých ročnících, ale popisuje, s čím se má žák seznamovat na různých stupních vzdělávání a co má umět na jejich konci. Školy podle něj vytvářejí vlastní učební plány, které se tak od sebe mohou lišit.

Dokument podle Plagy čekají také formální úpravy, které by ho měly zjednodušit a snížit některé nároky kladené na školy. Současné znění je příliš složité, těžkopádné, obtížně převoditelné do praxe, přiznal ministr v dopisu adresovaném ředitelům škol.

Podle tematické zprávy České školní inspekce za rok 2023/2024 se v prvním ročníku některému cizímu jazyku učilo 49 procent a v druhém již 59 procent žáků základních škol. Od třetího ročníku se počet žáků, kteří se neučí žádnému cizímu jazyku, pohyboval jen kolem jednoho procenta.

Analytik vzdělávání Karel Gargulák z organizace PAQ Research míní, že v případě povinné angličtiny jsou klíčové především cíle – tedy úroveň toho, co by žák měl umět na konci prvního a druhého stupně. „Výzkumy ukazují, že zásadní je hlavně kvalita a intenzita výuky cizích jazyků,“ podotýká pro ČT24. To zmiňuje ve svém komentáři Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem. Opravdu? i akademický ekonom z think tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich.

Dostatek kvalitních učitelů

Podle Münicha se nedá říct, že jedno řešení je absolutně prospěšné a druhé absolutně špatné. Nařídit povinnou angličtinu od první třídy zní dobře, pokud by se jí díky tomu děti automaticky dobře, snadno a rychle naučily, uvedl. Aby to fungovalo, musely by mít všechny školy dostatek kvalitních učitelů, což podle něj nemají.

Druhý cizí jazyk bude v ZŠ povinně volitelný, nikoliv povinný, rozhodl Plaga
Ministr školství Robert Plaga (za ANO)

„Jako by se společnost dělila na ty, kdo chtějí, aby děti uměly anglicky, a na ty, kdo to nechtějí. Ale ten druhý tábor podle mě vlastně neexistuje. Spor je v tom, jak toho docílit,“ řekl k debatě o podobě výuky jazyků programový ředitel organizace EDUin Jan Vöröš Mušuta v podcastu Seznam Zpráv 5:59.

Prudká reakce na zrušení povinnosti vyučovat anglický jazyk od prvního ročníku ZŠ jej prý překvapila. „I když chápu motivace rodičů, že chtějí, aby děti uměly anglicky,“ sdělil pro ČT24 a dodal, že očekávaná úroveň, které mají děti na prvním stupni ZŠ dosáhnout, „se ale nemění“. Upozornil, že v nabíhajícím omezení odkladů povinné školní docházky bude minimálně v některých školách v prvních ročnících více dětí, které budou potřebovat více času na aklimatizaci a například i logopedickou podporu.

S rozhodnutím zrušit povinnou výuku angličtiny od první třídy naopak souhlasí například předsedkyně sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica Olga Nádvorníková. Naopak nesouhlasí se zrušením povinnosti dalšího cizího jazyka na ZŠ. Je to podle ní krátkozraké a nedomyšlené. Zásadně to ovlivní dostupnost výuky cizích jazyků a prohloubí socioekonomické rozdíly mezi dětmi či mezi venkovem a velkými městy, uvedla Nádvorníková pro ČTK.

Reforma řízení vysokých škol budí obavy u části akademiků. Pojistky tam budou, tvrdí Plaga
Ilustrační fotografie

Zpráva školní inspekce podle ní ukazuje, že volba dalšího cizího jazyka závisí na rodinném zázemí. „Děti z chudých rodin se proto další cizí jazyk učit nebudou, protože jej pro ně rodiče nevyberou,“ míní. Školní inspekce ve své zprávě ale také píše, že „tři pětiny dotazovaných učitelů cizích jazyků na základních školách by souhlasily s návrhem, aby další cizí jazyk nebyl povinným předmětem“.

Více volnosti

Nejnovější vývoj vítá učitelka španělštiny ZŠ a MŠ Ohradní v Praze Irena Kalousová. „Když jsou děti motivovány ke studování cizího jazyka, a ne donuceny si vybrat mezi dvěma nebo třemi jazyky, tak si myslím, že je to přínosem,“ uvedla pro ČT24. Ředitelka školy Eva Smažíková dodává, že díky změně budou mít studenti více volnosti. „Škola může reagovat na to, jaké má žáky, jaké jsou potřeby a jaké jsou požadavky rodin,“ vypíchla.

Mušuta v diskusi o druhém povinném jazyce každopádně postrádá argument obětovaných příležitostí. „Když máme omezený počet hodin výuky a budeme povinně vyučovat druhý cizí jazyk, (je otázkou, pozn. red.) na úkor jakého jiného předmětu to budeme dělat,“ podotkl pro ČT24. I v tomto má podle něj opatření ministra smysl – umožňuje vybrat si místo druhého cizího jazyka něco, co „může být pro konkrétního žáka přínosnější“.

Také Plaga zdůrazňuje, že kdo se chce profilovat směrem k jazykům, tak tu možnost bude mít. „Zároveň děti, které jsou manuálně zručné, technicky nadané, tak aby měly možnost volby. Nikdo neomezuje znalost druhého jazyka, ta povinnost školám zůstává, ale snažíme se individualizovat nabídku dětem,“ akcentoval ministr.

Počet vysokoškolských oborů v angličtině roste, Čechů na ně ale chodí minimum
Ilustrační snímek

„Příliš rozdrobené školy“

Gargulák vnímá rozhodnutí v kontextu kapacitního a organizačního problému školství. „Bohužel máme příliš rozdrobené školy, jejichž zřizovatelé nejsou schopni zajistit odborný personál pro výuku jazyků – především v případě druhého cizího jazyka,“ podotkl. „O to lepší je mít možnost si zvolit jiný povinně volitelný předmět, když v dané škole nejsou dobří jazykáři,“ uvedl také pro ČTK Münich.

Problém se zajištěním výuky ale může nastávat i v tomto případě. Hájek jako ředitel malé školy v 90‘ ČT24 zmínil, že ačkoliv vítá zrušení povinnosti angličtiny od první třídy, byl by pro zachování povinného druhého cizího jazyka z logistických i provozních důvodů. „Budu teď muset na své malé škole nabízet ještě jinou alternativu pro ty žáky, kteří nebudou chtít chodit na němčinu. (...) Budu mít problém se sestavováním úvazku,“ zmínil.

Řešení ale existuje. Gargulák zmínil takzvaný svazkový systém, který už na některých místech Česka funguje. Jde o společnou meziobecní správu škol, která umožňuje sdílení nedostatkových aprobací učitelů a kompletní naplnění jejich úvazků. „Takovéto příklady máme v současnosti ze svazkového školství třeba na Rakovnicku nebo Šumpersku,“ upozornil.

Debata o výuce cizích jazyků má nicméně dle Münicha podstatnou slabinu – většina tvrzení o přínosech či škodách často stojí pouze na pocitech a zázemí solidních empirických výzkumů je dle něj v tuzemsku nedostatečné. Ani průzkumy v zahraničí podle něj nenabízejí jednoznačnou odpověď. „V tomto směru neexistuje absolutně správné či špatné řešení. Určitě se zde nehraje o nějakou českou tragédii,“ míní.

Výběr redakce

Opozice blokovala sněmovnu kvůli změně financování médií veřejné služby

Opozice blokovala sněmovnu kvůli změně financování médií veřejné služby

včeraAktualizovánopřed 12 mminutami
V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy opět rozjely vlaky

V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy opět rozjely vlaky

včeraAktualizovánopřed 13 mminutami
„Svět nepočká.“ Plagův krok týkající se výuky cizích jazyků rozpoutal debatu

„Svět nepočká.“ Plagův krok týkající se výuky cizích jazyků rozpoutal debatu

před 1 hhodinou
Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích

Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny

Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny

před 13 hhodinami
Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO

Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
V Turecku a Německu zasahovala policie proti podezřelým s vazbami na islamisty

V Turecku a Německu zasahovala policie proti podezřelým s vazbami na islamisty

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Po třech dnech klidu Izrael znova vypálil na jižní Libanon, dva mrtví

Po třech dnech klidu Izrael znova vypálil na jižní Libanon, dva mrtví

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Opozice blokovala sněmovnu kvůli změně financování médií veřejné služby

Úterní jednání sněmovny se neslo v duchu opoziční kritiky, jež míří na vládou schválenou novelu rušící poplatky za veřejnoprávní média. U řečnického pultu se od čtrnácti hodin v debatě o programu střídali opoziční poslanci, v jejichž i několik desítek minut dlouhých projevech zaznívají například výhrady k nevoli vlády vést o změně financování ČT a ČRo diskusi. Opozice „výstražné“ obstrukce avizovala, vládní kluby si proto prosadily možnost jednat až do noci. Poslanci hned po schválení programu přerušili schůzi do středečního rána, v úterý neprojednali vůbec nic.
včeraAktualizovánopřed 12 mminutami

„Svět nepočká.“ Plagův krok týkající se výuky cizích jazyků rozpoutal debatu

Povinná angličtina od první třídy a povinný druhý cizí jazyk od sedmé třídy. To byly některé z plánovaných změn, které měly platit od září 2027. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se je však rozhodl zastavit. To vyvolalo emoce a smíšené reakce mezi pedagogy i odbornou veřejností. Podle některých je rozhodnutí ministra rozumné, jiní jej naopak označili za nepochopitelné.
před 1 hhodinou

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel v názvu knihovny. Odůvodnila to tím, že ztratila důvěru v současné vedení a směřování instituce. Nechce také nadále nést odpovědnost za způsob, jakým bylo jméno prvního českého prezidenta používáno. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Správní rada knihovny podle svého předsedy Davida Duška informaci vyhodnocuje.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Policie zadržela hledaného ozbrojeného muže v pražských Strašnicích

Muže, který byl v úterý ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadržely před 14:00 pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti případu, další informace zveřejní ve středu. Po pětapadesátiletém muži a jeho voze od rána pátraly hodiny desítky policistů. Pátrání se postupně rozšířilo na Středočeský a Královéhradecký kraj i Prahu. Policejní jednotky také pátraly v Novém Bydžově, kde měl mít hledaný rodinné vazby.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoReportéři ČT odhalují pozadí pátrání po sázkařských podvodech

Abychom našli člověka, kterého policie spojuje s řízením sázkařských podvodů v českém fotbale, museli jsme se vydat do Slovinska. Jeho blízcí na nás zaútočili a musela zasáhnout tamní policie. Jaké bylo zákulisí natáčení skandálu, ve kterém jsou obviněné desítky lidí a jde o velké peníze? Na co se musí novinář připravit? A jde se vůbec připravit na to, co se odehrálo právě při tomto natáčení? O tom mluví v podcastu Barbora Loudová s reportérkou Adélou Paclíkovou.
před 13 hhodinami

Soud zrušil verdikt, kterým poslal Jirouse do vězení za proslov

Soud zrušil verdikt, kterým poslal v roce 1978 na rok a půl do vězení představitele českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, zvaného Magora. Za mřížemi skončil kvůli proslovu na vernisáži, během kterého prohlásil, že zanikne Socialistický svaz mládeže. Soudy v úterý rehabilitovaly také dva disidenty – Václava Bendu a Jaroslava Kukala.
před 13 hhodinami

Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO

Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli schválené delegaci na červencový summit NATO v Ankaře, do níž vláda prezidenta nezahrnula. Soud uvedl, že si je vědom naléhavosti věci, o přednostním projednání rozhodne plénum. Prezident Petr Pavel své rozhodnutí zdůvodnil v oficiálním vyjádření, kde mimo jiné uvádí, že rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení svých ústavních pravomocí.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Cestování se zvířaty vyžaduje přípravu. Rizikem je i „dovoz“ nemocí

Téměř polovina majitelů psů a koček bere podle průzkumů své mazlíčky i na dovolenou. Veterináři však varují, že mnozí podceňují přípravu na cestu. V některých zemích mohou zvířata ohrozit nemoci a infekce, které se v tuzemsku běžně nevyskytují. Během letních veder je navíc nutné zajistit mazlíčkům dostatek vody a chránit je před přehřátím.
před 15 hhodinami
Načítání...