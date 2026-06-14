Plaga chce navýšit průměrný plat učitelů na 75 tisíc korun do konce volebního období

Ministr školství Robert Plaga chce v roce 2027 směřovat k tomu, aby měli učitelé na konci volebního období průměrný plat 75 tisíc korun a nástupní 50 tisíc. Řekl to v Nedělní debatě České televize v diskusi ohledně naplňování zákona, který stanovuje závazek 130 procent průměrné mzdy pro pedagogy. Podle ekonoma Daniela Münicha trpí české školství dlouhodobým nedostatkem financí z veřejných i soukromých prostředků.
„Mou povinností jako ministra školství je naplňovat vládní programové prohlášení, takže pro ty prostředky si jdu,“ říká Plaga v souvislosti s vyjednáváním o rozpočtu pro školství na příští rok. Nejnižší konkrétní částku, s kterou by se spokojil, uvést odmítl, obecně podle něho resort potřebuje navíc desítky miliard korun.
Vláda ANO, SPD a Motoristů se v programovém prohlášení zavázala k navýšení výdajů na vzdělávání až k průměru zemí OECD. „Relativní platy učitelů se sice v roce 2021 blížily průměru OECD, ale už v loňském roce se 108,4 procent průměrné mzdy už se blížíme opět tomu špatnému konci,“ připomněl Münich.
130 procent průměrné mzdy
Plaga už dříve řekl, že chce, aby průměrný plat učitelů skutečně dosahoval 130 procent průměrné mzdy v Česku. „I když ministerstvo financí v předchozích letech ‚narozpočtovalo‘ těch 130 procent, tak ve finále nepokrylo ty další věci, jako jsou školní psychologové, věci, které směřují podpoře žáků, proto částka není 130 procent, ale je mnohem nižší, respektive počítá se ještě z dvou let starých dat. Toto všechno v následujících letech chci napravit,“ přislíbil v Nedělní debatě.
„Propadl se růst, ale platy učitelům rostou. Je to samozřejmě navázané na to, že v okamžiku, kdy vám poměrně výrazně roste výše platu ve veřejné sféře, tak logicky by musely růst i platy učitelů, ale nechci tím omlouvat něco, jsme jsme my jako vláda nedokázali doručit,“ říká Marek Výborný z opoziční KDU-ČSL, místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, který byl dalším účastníkem pořadu.
Robert Plaga již dříve uvedl, že chce změnit i systém odměňování učitelů a zavést kariérní řád, který by nahradil platovou tabulku. Münich soudí, že je to správná cesta, na kterou se už léta čeká. „Patří to do celého balíku změn, které by měly vést k vyšší efektivnosti, ale je třeba říci, že ta efektivnost nebude příští a přespříští rok, to jsou věci na dlouhé roky,“ upozornil.
Peníze pro školství místo navyšování mandatorních výdajů, navrhuje Výborný
Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Plaga v Nedělní debatě zopakoval, že rok 2027 bude z hlediska financování „nesmírně obtížný“. „Mým cílem je, abych splnil vládní programové prohlášení. Jestli se dohodneme na tom, že to rozložíme do let, v pořádku, ale musím to vidět ve střednědobých výdajových rámcích,“ ujišťuje, co bude žádat.
Rovněž Výborný souhlasí, že školství chybí miliardy korun a nastínil konkrétní řešení, jak by vláda mohla rozpočet resortu navýšit. „Stačí když nebudeme vytvářet nové mandatorní výdaje, jako je například financování médií veřejné služby. Tam máte minimálně osm miliard, které leží na stole,“ upozornil. Dodal, že další finance odčerpalo rozhodnutí převést od ledna letošního roku poplatek za podporované zdroje energie (POZE) zcela na stát.
Münich chybějící peníze ve školské pokladně vyčíslil konkrétněji. „Když se nasčítají všechny věci, které patří do rozpočtu školství dohromady, tak jako minimum bych řekl 35 miliard, něco normálního by bylo 50 miliard v příštím roce navíc oproti tomu, co je tam letos,“ uvedl. Podotkl, že tato částka zahrnuje i zlepšení situace z jeho pohledu dlouhodobě podfinancovaného vysokého školství a vědy.