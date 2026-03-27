Chystá se redukce víceletých gymnázií, zcela rušit se ale nebudou

V pátek 10. dubna čekají žáky první termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Skoro pětina žáků se na ně hlásí už z pátých tříd, dostat se na vybranou školu se daří necelé polovině z nich. I přes vysokou poptávku mluví část regionů i odborníků o nutnosti snižovat počty míst na víceletých gymnáziích. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) redukci podporuje, zrušit je úplně se však nechystá.
Na víceletá gymnázia se letos hlásí 26 tisíc dětí, míst je na nich necelá polovina. Ve Středočeském kraji je převis poptávky dokonce trojnásobný. Z devátých tříd se pak v regionu nedostane na gymnázium zhruba polovina dětí, které o něj stojí.
Radní Středočeského kraje pro školství Milan Vácha (STAN) se domnívá, že by bylo dobré transformovat osmiletá gymnázia ve prospěch čtyřletých. S tím nesouhlasí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová, podle které jsou víceletá gymnázia nabídkou pro nadané děti a mohou jim snáze umožnit přístup třeba do vysokoškolských laboratoří.
To ukazují třeba i data školní inspekce, podle nichž však tento typ vzdělávání také přispívá ke zvyšování nerovnosti. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal připomíná, že na víceletých gymnáziích často studují žáci, kteří mají podnětné rodinné zázemí čili rodiče s vyšším socioekonomickým statusem.
Plaga víceletá gymnázia nezruší
Stát chce počet víceletých gymnázií snižovat, vyškrtnout je z nabídky ale ministr Robert Plaga neplánuje. Nemělo by na ně však nastupovat víc než pět až deset procent žáků z okolí. „V místech, kde to skutečně není ta výběrová škola, tak si myslím, že redukce je na místě. Ale je to v tuto chvíli v rukou samospráv,“ vyjádřil svůj postoj ministr.
Podle analytika neziskové organizace PAQ Research Karla Garguláka je mimo jiné důležité provést opatření, která směřují ke kvalitě základního školství. „To znamená nějaké řízení kvality základních škol, podpůrné pozice, navyšování platů učitelů,“ upřesnil Gargulák.
Navýšení platů učitelů Plaga avizoval. Příští rok by měly vzrůst ze 111 na 113 procent průměrné mzdy. Dle platného zákona schváleného v roce 2023 by to mělo být 130 procent průměrné mzdy.