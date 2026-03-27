Chystá se redukce víceletých gymnázií, zcela rušit se ale nebudou


V pátek 10. dubna čekají žáky první termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Skoro pětina žáků se na ně hlásí už z pátých tříd, dostat se na vybranou školu se daří necelé polovině z nich. I přes vysokou poptávku mluví část regionů i odborníků o nutnosti snižovat počty míst na víceletých gymnáziích. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) redukci podporuje, zrušit je úplně se však nechystá.

Na víceletá gymnázia se letos hlásí 26 tisíc dětí, míst je na nich necelá polovina. Ve Středočeském kraji je převis poptávky dokonce trojnásobný. Z devátých tříd se pak v regionu nedostane na gymnázium zhruba polovina dětí, které o něj stojí.

Všeobecná lycea by mohla ulevit poptávce po gymnáziích
Radní Středočeského kraje pro školství Milan Vácha (STAN) se domnívá, že by bylo dobré transformovat osmiletá gymnázia ve prospěch čtyřletých. S tím nesouhlasí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová, podle které jsou víceletá gymnázia nabídkou pro nadané děti a mohou jim snáze umožnit přístup třeba do vysokoškolských laboratoří.

To ukazují třeba i data školní inspekce, podle nichž však tento typ vzdělávání také přispívá ke zvyšování nerovnosti. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal připomíná, že na víceletých gymnáziích často studují žáci, kteří mají podnětné rodinné zázemí čili rodiče s vyšším socioekonomickým statusem.

Stát chce počet víceletých gymnázií snižovat, vyškrtnout je z nabídky ale ministr Robert Plaga neplánuje. Nemělo by na ně však nastupovat víc než pět až deset procent žáků z okolí. „V místech, kde to skutečně není ta výběrová škola, tak si myslím, že redukce je na místě. Ale je to v tuto chvíli v rukou samospráv,“ vyjádřil svůj postoj ministr.

Podle analytika neziskové organizace PAQ Research Karla Garguláka je mimo jiné důležité provést opatření, která směřují ke kvalitě základního školství. „To znamená nějaké řízení kvality základních škol, podpůrné pozice, navyšování platů učitelů,“ upřesnil Gargulák.

Navýšení platů učitelů Plaga avizoval. Příští rok by měly vzrůst ze 111 na 113 procent průměrné mzdy. Dle platného zákona schváleného v roce 2023 by to mělo být 130 procent průměrné mzdy.

VideoVládní strany se přou o to, jakým způsobem má koalice představovat své plány

Hnutí ANO vadí, že předseda SPD Tomio Okamura často své partnery překvapuje zveřejňováním návrhů, pro které nemá vyjednanou podporu. Tento týden se to týkalo třeba růstu rodičovské, příspěvku na péči nebo změn televizních a rozhlasových poplatků. Sám Okamura na tom nic špatného nevidí. Opozice hovoří o chaosu nebo mediálních výkřicích. Podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) budou vládní strany o vzájemné komunikaci mluvit i na pondělním jednání koaliční rady.
VideoÚstav je na kapacitních limitech, řekl šéf ČHMÚ Rieder. Při dalším omezení by rezignoval

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder v Interview ČT24 řekl, že od ministerstva životního prostředí (MŽP) obdržel předběžnou informaci, aby k 1. lednu 2027 propustil sedmatřicet zaměstnanců. Rieder v posledních osmi letech v rámci úspor, na které tlačilo MŽP, propustil téměř 120 pracovníků, což by dohromady s tímto propouštěním znamenalo bezmála 20 procent. Podle ředitele by tato ztráta mohla potenciálně omezit základní fungování úřadu v rozsahu, který mu předepisuje zákon. Již teď je ústav na svých kapacitních limitech, na další případná omezení by Rieder reagoval rezignací. S ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) chce situaci řešit, nicméně podle něj s ním MŽP komunikuje jen omezeně. Podle Riedera plní úřad nenahraditelnou roli. Funkci ČHMÚ nedokáže nahradit ani umělá inteligence, kterou ústav částečně využívá. Pořad moderoval Daniel Takáč.
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Část opozice kabinet vyzvala, aby proti růstu cen zakročila. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
Endometrióza postihuje tisíce žen, klíčová je dle lékařů včasná diagnostika

Řadu žen trápí bolestivá nebo nepravidelná menstruace. V některých případech se může jednat o příznaky onemocnění, jako jsou syndrom polycystických ovarií (PCOS) nebo endometrióza. Právě ta podle odhadu trápí jednu z deseti žen v produktivním věku. V tuzemsku se tak může týkat až čtvrt milionu žen, ty ale často o svém onemocnění vůbec nemusí vědět. Přitom může být i příčinou neplodnosti. Lékaři proto apelují na včasnou diagnostiku. Právě březen je měsícem osvěty o endometrióze. Jednou z akcí, kde se ženy o tomto onemocnění mohou dozvědět více, je také festival v Brně, na kterém během soboty vystoupí řada odborníků.
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
