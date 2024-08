UNICEF: Třetinu českých dětí škola nebaví

Dvě třetiny dětí v Česku chodí do školy rády, zhruba třetinu ale škola nebaví. Častěji přitom výuka nebaví děti z chudších rodin. Výsledky průzkumu, který mapuje názory, postoje a očekávání dětí, představila Jana Špolcová z agentury STEM/MARK se zástupci Českého výboru pro UNICEF. Škola a výsledky, které v ní děti mají, zároveň ovlivňují to, jak jsou šťastné. Asi 36 procent jich uvedlo, že se cítí šťastně, když mají dobré známky, 59 procent dětí se cítí nešťastné, pokud se jim ve škole nedaří.

Ačkoliv většina dětí uvedla, že do školy chodí ráda, nejraději ji navštěvují gymnazisté a děti z rodin s vyššími příjmy. Z dětí z chudších rodin chodí ráda do školy necelá polovina, vyplynulo z průzkumu.

Na otázku „kdy se cítíš nešťastný“ zvolila asi třetina dětí jako první odpověď to, když se jim nedaří ve škole. Nejvíce nešťastné z nezdaru ve škole jsou podle průzkumu děti ve věku 14 až 17 let, jedná se o 38 procent z nich. U dětí ve věku devět až třináct let se jednalo o 28 procent. Špatné výsledky více trápí dívky a gymnazisty.

Výzkum názorů a očekávání dětí provádí Český výbor pro UNICEF v rozmezí několika let od roku 2001. Opakování průzkumu umožňuje podle Špolcové dlouhodobě sledovat vývoj postojů dětí a dospívajících. Výzkum podle ní ukazuje, že škola je pro děti důležitá a v řadě případů přispívá k jejich obecnému pocitu štěstí či nepohody.

„Ptáme se na to, co si děti myslí. Nemusí to být vždycky úplně odrazem reality, to ani není cílem, jde o to, jaké je jejich vnímání,“ řekla Špolcová. Podle ředitelky Českého výboru pro UNICEF Pavly Gomby je důležité, aby se věnovala pozornost tomu, když některé děti tvrdí, že se školou mají horší zkušenosti.