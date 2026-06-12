Inspekce našla chyby u obou stran sporu o rozhovor armády s prezidentem


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK, Aktuálně.cz

V případě nezveřejněného armádního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem chyboval jak ředitel kabinetu ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), tak šéf komunikačního oddělení generálního štábu. K závěru dospěla inspekce ministerstva obrany, napsal v pátek server Aktuálně.cz. Server uvedl, že prověřování neprokázalo, že rozhovor zakázalo zveřejnit ministerstvo obrany nebo že šlo o cílenou cenzuru. Generální štáb se zatím nevyjádřil.

Rozhovor natočený pro armádní podcast Kamufláž měl vyjít podle avizovaných informací na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale v termínu neobjevil. Tehdy web Aktuálně.cz napsal, že důvodem byl zásah ministerstva obrany. Úřad se v zápětí na sociální síti X ohradil a odmítl, že by armádě zakázal zveřejnění rozhovoru.

Úředník prý nepodal oficiální žádost o vytvoření kanálu

Inspekce označila za viníka centrální armádní velitelství. „Vytvořením nového informačního kanálu porušil vedoucí oddělení komunikace s veřejností nařízení náčelníka generálního štábu,“ uvedl web Aktuálně.cz s odkazem na dokument. Úředník totiž nepodal oficiální žádost o vytvoření nového komunikačního kanálu šéfovi ministrova kabinetu.

Inspekce v materiálu dále uvádí, že „generální štáb nepostupoval v souladu s pokyny kabinetu ministra obrany, které by směrovaly k bezproblémovému řešení situace, jíž svým nekoordinovaným postupem vytvořil.“

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem
Petr Pavel

V dokumentu inspekce ale rovněž poukázala na nedostatky u civilních resortních úředníků, kdy neexistovaly například jasné pokyny, jak zacházet s účty na sociálních sítích armády a dalšími platformami ke komunikaci s veřejností.

V minulosti se přela Černochová s Řehkou

Zároveň v materiálu stojí, že resort přijme opatření, aby se podobná situace už neopakovala. Mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hynčíková Aktuálně.cz sdělila, že po prověření platných interních procesů inspekcí bylo rozhodnuto o aktualizaci a metodickém upřesnění platných rozkazů ke komunikaci tak, aby v budoucnu nemohlo docházet k rozdílné interpretaci jejich znění.

Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.

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