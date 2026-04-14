Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který byl natočený v rámci podcastu Kamufláž. Armáda podle úřadu čekala na založení nového samostatného YouTube kanálu. Video mělo vyjít podle avizovaných informací na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo, protože podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo.
Ministerstvo tvrdí, že zveřejnění nezakázalo a nemohlo se jednat o cenzuru, jelikož zástupci resortu video neměli k dispozici. „Ministerstvo obrany žádalo Generální štáb Armády České republiky o poskytnutí videa ke zhlédnutí opakovaně, získalo ho až po opakovaných výzvách během včerejšího (pondělního) dne,“ uvedl úřad.
Generální štáb požadoval podle ministerstva založení samostatného YouTube kanálu, na kterém by byl obsah nově publikován namísto dosud využívaného společného kanálu s ministerstvem.
„Zřízení nového komunikačního kanálu však podléhá interním schvalovacím procesům a pravidlům koordinované prezentace resortu, které dosud nebyly v tomto případě uzavřeny. Termín však byl tak avizován v době, kdy vznik tohoto kanálu stále nebyl projednán,“ uvedlo ministerstvo. Dodává, že generální štáb měl možnost využít stávající kanál k uveřejnění rozhovoru.
Generální štáb podle ministerstva nadále preferoval, aby daný díl podcastu byl součástí spuštění nového profilu, mimo jiné s cílem přilákat co nejvíce nových odběratelů, a to i díky rozhovoru s prezidentem. Resort uvedl, že generální štáb nerespektoval principy integrity ministerstva obrany a civilního řízení úřadu. V této věci bylo zahájeno interní šetření procesů, které vedly k tomuto nedorozumění.
Mluvčí úřadu Petr Pešek Aktuálně.cz řekl, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Pavlem ministerstvo zastavilo kvůli současným diskusím uvnitř resortu. Původní termín 7. dubna podle něj armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu, který je však v současnosti předmětem interních jednání. Další anonymní zdroje z generálního štábu webu řekly, že to bylo kvůli zásahu ministerstva, které nedovolilo rozhovor zveřejnit.
Podle Hradu jde o cenzuru
Hrad v pondělí označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. „Prezident věnoval přípravě a natáčení část svého dne. O to více překvapuje, že byl rozhovor ze strany ministerstva obrany zastaven a cenzurován,“ sdělil ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář serveru Aktuálně.cz. Opoziční TOP 09 žádá kvůli záležitosti konec ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
Autorkou armádního podcastu Kamufláž je mluvčí generálního štábu Anežka Vrbicová, která zmíněný rozhovor vedla. Armáda avizovala 27. března na sociálních sítích, že se v dalším díle mohou posluchači těšit na speciálního hosta v podobě prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil. Díl zveřejněn zatím nebyl.
Ministerstvo obrany dodalo, že se o vzniku samostatného kanálu AČR nadále vedou interní diskuse, proto bylo odvysílání podcastu prozatím odloženo. Dosud totiž nebylo finálně rozhodnuto, na kterém z účtů a kdy bude případně odvysílán.