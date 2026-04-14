Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který byl natočený v rámci podcastu Kamufláž. Armáda podle úřadu čekala na založení nového samostatného YouTube kanálu. Video mělo vyjít podle avizovaných informací na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo, protože podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo.

Ministerstvo tvrdí, že zveřejnění nezakázalo a nemohlo se jednat o cenzuru, jelikož zástupci resortu video neměli k dispozici. „Ministerstvo obrany žádalo Generální štáb Armády České republiky o poskytnutí videa ke zhlédnutí opakovaně, získalo ho až po opakovaných výzvách během včerejšího (pondělního) dne,“ uvedl úřad.

Generální štáb požadoval podle ministerstva založení samostatného YouTube kanálu, na kterém by byl obsah nově publikován namísto dosud využívaného společného kanálu s ministerstvem.

„Zřízení nového komunikačního kanálu však podléhá interním schvalovacím procesům a pravidlům koordinované prezentace resortu, které dosud nebyly v tomto případě uzavřeny. Termín však byl tak avizován v době, kdy vznik tohoto kanálu stále nebyl projednán,“ uvedlo ministerstvo. Dodává, že generální štáb měl možnost využít stávající kanál k uveřejnění rozhovoru.

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře
Rozhovor s Petrem Pavlem pro armádní podcast Kamufláž

Generální štáb podle ministerstva nadále preferoval, aby daný díl podcastu byl součástí spuštění nového profilu, mimo jiné s cílem přilákat co nejvíce nových odběratelů, a to i díky rozhovoru s prezidentem. Resort uvedl, že generální štáb nerespektoval principy integrity ministerstva obrany a civilního řízení úřadu. V této věci bylo zahájeno interní šetření procesů, které vedly k tomuto nedorozumění.

Mluvčí úřadu Petr Pešek Aktuálně.cz řekl, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Pavlem ministerstvo zastavilo kvůli současným diskusím uvnitř resortu. Původní termín 7. dubna podle něj armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu, který je však v současnosti předmětem interních jednání. Další anonymní zdroje z generálního štábu webu řekly, že to bylo kvůli zásahu ministerstva, které nedovolilo rozhovor zveřejnit.

Podle Hradu jde o cenzuru

Hrad v pondělí označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. „Prezident věnoval přípravě a natáčení část svého dne. O to více překvapuje, že byl rozhovor ze strany ministerstva obrany zastaven a cenzurován,“ sdělil ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Vít Kolář serveru Aktuálně.cz. Opoziční TOP 09 žádá kvůli záležitosti konec ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).

Autorkou armádního podcastu Kamufláž je mluvčí generálního štábu Anežka Vrbicová, která zmíněný rozhovor vedla. Armáda avizovala 27. března na sociálních sítích, že se v dalším díle mohou posluchači těšit na speciálního hosta v podobě prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil. Díl zveřejněn zatím nebyl.

Ministerstvo obrany dodalo, že se o vzniku samostatného kanálu AČR nadále vedou interní diskuse, proto bylo odvysílání podcastu prozatím odloženo. Dosud totiž nebylo finálně rozhodnuto, na kterém z účtů a kdy bude případně odvysílán.

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Justice se musí znovu zabývat návrhem na jeho soudní rehabilitaci. Jde konkrétně o vazbu kvůli údajnému pokusu o poškozování zájmů Československa v cizině. Vazba trvala od 23. října 1974 do 7. února 1975.
před 1 mminutou

Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci by mohli v úterý projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Řádná dubnová schůze dolní komory začne odpoledne. Opozice s projednáním zákona o regulaci pohonných hmot ve stavu legislativní nouze nesouhlasí, opět se očekávají její snahy o doplnění či úpravy programu jednání.
04:17Aktualizovánopřed 26 mminutami

První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), konkrétní opatření ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZu, podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
11:49Aktualizovánopřed 40 mminutami

Letošní březen je nejhorší měsíc v historii z hlediska kybernetické kriminality

Případů kybernetické kriminality v březnu meziročně přibylo o 37 procent. Kriminalisté za březen evidují rekordních 2533 případů, sdělil mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík. Pro uživatele internetu jsou nejrizikovější podvodní bankéři nebo policisté. Ti od začátku roku způsobili škodu za 322 milionů korun.
Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

Poslanec a bývalý náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) u úterního hlavního líčení v kauze Dozimetr uvedl, že si nebyl vědomý ničeho nezákonného. Dělal pouze politická rozhodnutí. Pospíšil, který se několikrát setkal s hlavním obžalovaným v případě rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP), zlínským podnikatelem Michalem Redlem, vystupuje u soudu jako svědek.
VideoBez povolení a pod cizím jménem. Reportéři ČT rozkrývají nelegálně ordinující zubaře

V Česku nadále kvete výhodný byznys s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi. Často v nich působí lékaři, kteří nemají povolení k samostatnému výkonu zubní praxe a používají jméno, které ve skutečnosti patří jinému lékaři, jenž má vše v pořádku. Ordinace zastřešují odborní zástupci – doktoři a členové stomatologické komory, kteří bývají v důchodovém věku. Na nelegálně ordinující zubaře upozorňovali Reportéři ČT už loni na podzim. Nyní ale zjistili, že situace je ještě horší. Natáčeli Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána

„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
