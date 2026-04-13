Ministerstvo zakázalo armádě odvysílat rozhovor s Pavlem, píše Aktuálně.cz


Zdroj: ČTK, Aktuálně.cz

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, upozornil web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo.

Mluvčí resortu obrany Petr Pešek webu řekl, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Pavlem ministerstvo zastavilo kvůli současným diskusím uvnitř resortu.

„Původní termín 7. dubna armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu Armády ČR, který je však v současnosti předmětem interních jednání, aby záměr nového komunikačního kanálu zcela naplnil podmínku koordinované prezentace resortu – včetně například vyřešení duplicity obsahu se současným kanálem Armády ČR a ministerstva obrany. Z tohoto důvodu jej armáda dosud neodvysílala,“ uvedl Pešek.

Autorkou armádního podcastu Kamufláž je mluvčí generálního štábu Anežka Vrbicová, která zmíněný rozhovor vedla. Armáda avizovala 27. března na sociálních sítích, že se v dalším díle mohou posluchači těšit na speciálního hosta v podobě prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil. Díl ale zveřejněn doposud nebyl.

Načítání...

„Bylo to kvůli zásahu z ministerstva obrany,“ sdělil Aktuálně.cz jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ dodal další z vojáků z centrálního velitelství.

Vztahy mezi vládou a Hradem jsou aktuálně napjaté. Situace v posledních dnech eskaluje kvůli neshodám ohledně delegace na nadcházející summit NATO v Turecku. Česko chce reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Na summit chce však jet také Pavel, který se zúčastnil všech dosavadních summitů NATO od zvolení prezidentem.

Prezident Petr Pavel

Výběr redakce

14:47Aktualizovánopřed 3 mminutami
14:33Aktualizovánopřed 27 mminutami
před 42 mminutami
03:56Aktualizovánopřed 50 mminutami
před 1 hhodinou
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
08:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
04:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

před 2 mminutami

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
14:47Aktualizovánopřed 3 mminutami

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
03:56Aktualizovánopřed 50 mminutami

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
před 1 hhodinou

Kauza poslaneckých trafik končí. Ústavní soud smetl stížnost náměstka Bočka

Kauza takzvaných trafik pro exposlance po třinácti letech definitivně skončila, Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého náměstka ministra zemědělství Romana Bočka. Dostal podmínku a peněžitý trest, stejně jako bývalý premiér za ODS Petr Nečas, který však ústavní stížnost podle dostupných informací nepodal. Kauza přispěla v roce 2013 po policejním zásahu na úřadu vlády k pádu Nečasova kabinetu a otřesu na politické scéně. Bočkovu stížnost považoval soud za neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
před 4 hhodinami

Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů

Nadcházející týden v Česku bude spíše oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima by se přes den většinou měla pohybovat pod dvaceti stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině v pondělí bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:32Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Provoz aerolinek Lufthansa ochromila stávka pilotů. Zrušena jsou i spojení s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a tří jejích divizí v pondělí ochromila dvoudenní stávka pilotů. Začala minutu po půlnoci a potrvá do úterní půlnoci. Omezení, která z ní vyplývají, se dotkla letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i osmnáct spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově.
před 6 hhodinami

VideoPřibývá případů týrání zvířat. S odhalením má pomoci nový registr

Počet případů týrání a zanedbávání zvířat roste. Potvrzují to útulky po celém Česku. Ty se potýkají s nedostatkem volných míst a stále častěji i s finančními problémy. Významnou část kapacity vynaloží na péči o zanedbané psy z nelegálních množíren – policisté loni řešili 225 případů týrání zvířat. S odhalením by měl pomoci nový registr psů, který začne fungovat v polovině roku. Evidence usnadní také hledání ztracených psů. Majitelé budou muset zvířata kromě povinného očipování také zaevidovat u veterináře.
před 8 hhodinami
Načítání...