Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

S reakcí na dopis prezidenta Petra Pavla vyčkává premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělí. Aktuálně je totiž premiér na dovolené. Pavel Babišovi napsal, že na letním summitu NATO hodlá být v čele české delegace. O účast na jednání v Ankaře se přou zástupci vlády s Hradem poslední týdny. Vyostřil se tak konflikt mezi hlavou státu a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Ten mluví o umanutosti prezidenta. Pavel argumentuje ústavou a zvyklostmi.
Když za na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, diskutovali s prezidentem Pavlem mimo jiné o situaci v Severoatlantické alianci. Na jejích summitech dosud zastupoval Česko prezident. Premiér s ním ale teď nepočítá. Hlava státu mu i tak dopisem oznámila, že na setkání pojede. Vrcholní představitelé státu o cestě mluvili zatím jen po telefonu.
„Mně řekl, že po návratu z jeho dovolené a z mé zahraniční cesty, že bychom se měli sejít. Tedy někdy v týdnu od 22. dubna,“ řekl prezident.
Babiš z dovolené vzkázal, že kabinet řeší jiné problémy. O summitu se stručně zmínil v souvislosti s otázkou nízké porodnosti. „Pojďme se bavit. Ne o tom, jestli půjde někdo někam na summit, nebo ne. To samozřejmě média mi všichni píšou, tak počkejte si na pondělí, to se omlouvám, nízká porodnost – to je problém,“ řekl premiér na facebooku.
Podle Macinky má prezident povinnost politiku vlády v zahraničí obhajovat
Je to právě premiér, kdo má podle zástupců vlády rozhodující slovo. Pavel říká, že jedná v souladu se svým ústavním postavením. V ústavě stojí, že prezident zastupuje stát navenek.
„Můj postoj se nezměnil a nezmění. Petr Pavel nemůže jet na summit NATO, protože otevřeně nesouhlasí s politikou české vlády. Dokonce ji kritizuje i v zahraničí, kde je jeho povinností ji naopak obhajovat,“ napsal Macinka České televizi.
„Pokud jde o NATO, v tom zásadním přístupu se nelišíme, ale pokud jde o tu celkovou většinu v případech summitu NATO, neformální debatu o evropské a euroatlantické bezpečnosti – ta je předmětem pozornosti a zájmu nejen vlády, ale i prezidenta jako hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil,“ sdělil prezident.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) jde o rozhodnutí premiéra. „Ministr obrany se těchto akcí účastní,“ dodal.
Opozice plánuje situaci kolem bezpečnosti probrat na mimořádné schůzi sněmovny
Napětí mezi vládou a Hradem panuje taky kvůli financování obrany. To kritizuje i opozice – a směřuje k tomu jeden ze čtyř bodů mimořádné schůze. „Bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše, to souvisí zejména s Pardubicemi, ale i s dalšími kroky, které vláda podnikla v krácení rozpočtu,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.
Pod návrh na svolání schůze se podepsali skoro všichni poslanci pěti opozičních klubů. I když počítají s tím, že ti vládní program spíš nepodpoří a mluvit tak budou pouze ti s přednostními právy. „Co se týče bezpečnosti a ekonomiky, tak to řešíme každý den, na to asi nemusí být mimořádná schůze,“ tvrdí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
„Na těch mimořádných schůzích mají ministři Babišovy vlády tendenci i něco říkat a chodit k pultíku. Já doufám, že teď už bychom se mohli dostat k tomu, že se budou držet tématu,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Mimořádnou schůzi musí vedení sněmovny svolat do deseti dní. Pravděpodobně by se mohla konat ve čtvrtek. Poslanci se tu ale sejdou už v úterý – na pravidelném jednání a i během debaty o programu zřejmě otevřou některé z aktuálních témat.
