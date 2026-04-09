Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

Zdroj: ČT24
Nahrávám video
S reakcí na dopis prezidenta Petra Pavla vyčkává premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělí. Aktuálně je totiž premiér na dovolené. Pavel Babišovi napsal, že na letním summitu NATO hodlá být v čele české delegace. O účast na jednání v Ankaře se přou zástupci vlády s Hradem poslední týdny. Vyostřil se tak konflikt mezi hlavou státu a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Ten mluví o umanutosti prezidenta. Pavel argumentuje ústavou a zvyklostmi.

Když za na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, diskutovali s prezidentem Pavlem mimo jiné o situaci v Severoatlantické alianci. Na jejích summitech dosud zastupoval Česko prezident. Premiér s ním ale teď nepočítá. Hlava státu mu i tak dopisem oznámila, že na setkání pojede. Vrcholní představitelé státu o cestě mluvili zatím jen po telefonu.

„Mně řekl, že po návratu z jeho dovolené a z mé zahraniční cesty, že bychom se měli sejít. Tedy někdy v týdnu od 22. dubna,“ řekl prezident.

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem
Italský prezident Sergio Mattarella (vpravo) zahájil dvoudenní návštěvu Česka, na Hradě ho přivítal český prezident Petr Pavel

Babiš z dovolené vzkázal, že kabinet řeší jiné problémy. O summitu se stručně zmínil v souvislosti s otázkou nízké porodnosti. „Pojďme se bavit. Ne o tom, jestli půjde někdo někam na summit, nebo ne. To samozřejmě média mi všichni píšou, tak počkejte si na pondělí, to se omlouvám, nízká porodnost – to je problém,“ řekl premiér na facebooku.

Podle Macinky má prezident povinnost politiku vlády v zahraničí obhajovat

Je to právě premiér, kdo má podle zástupců vlády rozhodující slovo. Pavel říká, že jedná v souladu se svým ústavním postavením. V ústavě stojí, že prezident zastupuje stát navenek.

„Můj postoj se nezměnil a nezmění. Petr Pavel nemůže jet na summit NATO, protože otevřeně nesouhlasí s politikou české vlády. Dokonce ji kritizuje i v zahraničí, kde je jeho povinností ji naopak obhajovat,“ napsal Macinka České televizi.

Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi
Petr Pavel

„Pokud jde o NATO, v tom zásadním přístupu se nelišíme, ale pokud jde o tu celkovou většinu v případech summitu NATO, neformální debatu o evropské a euroatlantické bezpečnosti – ta je předmětem pozornosti a zájmu nejen vlády, ale i prezidenta jako hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil,“ sdělil prezident.

Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) jde o rozhodnutí premiéra. „Ministr obrany se těchto akcí účastní,“ dodal.

Opozice plánuje situaci kolem bezpečnosti probrat na mimořádné schůzi sněmovny

Napětí mezi vládou a Hradem panuje taky kvůli financování obrany. To kritizuje i opozice – a směřuje k tomu jeden ze čtyř bodů mimořádné schůze. „Bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše, to souvisí zejména s Pardubicemi, ale i s dalšími kroky, které vláda podnikla v krácení rozpočtu,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Pod návrh na svolání schůze se podepsali skoro všichni poslanci pěti opozičních klubů. I když počítají s tím, že ti vládní program spíš nepodpoří a mluvit tak budou pouze ti s přednostními právy. „Co se týče bezpečnosti a ekonomiky, tak to řešíme každý den, na to asi nemusí být mimořádná schůze,“ tvrdí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Babišova vláda pozastavila největší modernizaci armády, řekla Černochová
Jana Černochová (ODS)

„Na těch mimořádných schůzích mají ministři Babišovy vlády tendenci i něco říkat a chodit k pultíku. Já doufám, že teď už bychom se mohli dostat k tomu, že se budou držet tématu,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Mimořádnou schůzi musí vedení sněmovny svolat do deseti dní. Pravděpodobně by se mohla konat ve čtvrtek. Poslanci se tu ale sejdou už v úterý – na pravidelném jednání a i během debaty o programu zřejmě otevřou některé z aktuálních témat.

Aktuálně z rubriky Domácí

Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

U obce Horka u Staré Paky na Semilsku shořel průmyslový areál s kovovýrobou. Předběžnou škodu po rozsáhlém požáru odhadli hasiči na tři sta milionů korun. Událost se obešla bez zranění. Ve 20:00 vyhlásil velitel zásahu lokalizaci, oheň dostali hasiči pod kontrolu a dál se nešíří. Zásah ale potrvá ještě dlouho.
19:14Aktualizovánopřed 5 mminutami

VideoK cenám potravin podobným těm na SPD jarmarcích se Česko může dostat či přiblížit, říká Šebestyán

Hnutí SPD před volbami uspořádávalo jarmarky, na kterých se prodávaly velmi levné potraviny, podle expertů často za ceny pod výrobními náklady. Na otázku moderátora Interview ČT24 Jiřího Václavka, kdy Češi takové slibované ceny potravin uvidí, odpověděl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD), že bude naplňovat primárně programové prohlášení vlády a že cílem je ztransparentnit dodavatelský řetězec a edukovat veřejnost – ukázat, jak se tvoří cena. K cenám podobným SPD jarmarkům se prý Česko podle ministra může dostat nebo se jim minimálně přiblížit. Ministerstvu prý jde v „globálu“ o to, aby ceny potravin byly konstantní a ovlivňované pouze inflací, vysloveně zlevnění potravin v tomto kontextu Šebestyán nezmínil.
před 1 hhodinou

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
17:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
před 2 hhodinami

Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.
10:46Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude podle analýzy možné provozovat až 80 let, tedy do roku 2067, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nyní mají povolení do roku 2035. Skupina ČEZ pokračuje v diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. Bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL.
05:53Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, znalci doplní posudek

Okresní soud v Mostě nerozhodl o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Znalci doplní posudek. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Podle věznice Bělušice, kde trest vykonává, není možné vyloučit, že Navrátil po propuštění znovu nespáchá trestný čin. Tato zpráva věznice je odlišná oproti loňskému září, kdy se soud zabýval žádostí o propuštění poprvé, nyní se k ní musí vyjádřit znalci. Soud řízení odročil na červen.
03:15Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...