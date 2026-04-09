Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
Oba státníci během společného setkání diskutovali o řadě otázek. Řešili bilaterální vztahy mezi Českem a Itálií, ale také například Evropskou unii a možnosti jejího rozšiřování. Tématem byla i unijní reakce na dění na Blízkém východě. „Hovořili jsme především o tom, že Evropa musí být nejen jednotná, ale i výrazně iniciativnější, pokud jde o prosazovanější vlastních zájmů,“ zdůraznil Pavel. Podle italského prezidenta je potřeba, aby evropské země spolupracovaly a aby Evropská unie byla schopnější v prosazování míru.
Jednání se týkalo i ruské války na Ukrajině. „Víme, že v rámci Evropské unie je nutné mít společný postoj a společnou vizi,“ sdělil k podpoře Kyjeva Mattarella. Podle Pavla znamená bezpečná Ukrajina i bezpečné Česko a Itálii. Oba prezidenti diskutovali také o budoucnosti Severoatlantické aliance. „Neočekávám, že by Spojené státy NATO opustily,“ uvedl Pavel, který zdůraznil, že NATO je především obrannou aliancí.
Kancelář českého prezidenta považuje vztahy mezi Prahou a Římem za bezproblémové, spojenecké a stále intenzivnější. Silné jsou ekonomické vazby díky významným investicím v obou zemích i objemu vzájemného obchodu. Itálie je pro Česko šestým největším obchodním partnerem. „Česká republika v rostoucí míře investuje v Itálii a některé velké akvizice z poslední doby svědčí o tom, že našim investorům se v Itálii daří,“ podotkl po jednání Pavel, podle něhož obě země spolupracují v oblastech vědy, vzdělávání i cestovního ruchu.
Další program čeká v Praze italského prezidenta v pátek
Italského prezidenta přivítal ve čtvrtek odpoledne po příletu na pražské letiště ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle resortu oficiální návštěva italské hlavy státu „podtrhuje skvělou úroveň bilaterálních vztahů obou zemí a jejich úzkou spolupráci v evropském i bezpečnostním kontextu“.
Na Pražském hradě poté Mattarellu přivítali prezident Pavel s manželkou Evou. Italského prezidenta na cestě doprovází dcera Laura. Na nádvoří zazněly hymny obou zemí, následně se hlavy států odebraly do útrob Hradu. Po soukromé schůzce státníků následovalo jednání s delegacemi. V pátek Mattarellu čekají ještě schůzky s šéfy obou parlamentních komor.
Zatímco pro italského prezidenta se jedná o první bilaterální návštěvu Prahy od začátku mandátu, Pavel byl na oficiální návštěvě Itálie na konci listopadu 2023. Po schůzce s Mattarellou tehdy český prezident sdělil, že Itálie s Českem se shodují v názoru na podporu Ukrajiny napadené Ruskem a také nacházejí stále více společných pozic u bezpečnosti, energetiky a nezávislosti na ruských zdrojích, ekonomické spolupráce či toho, jak čelit důsledkům migrace.
Mattarella je nejdéle sloužícím italským prezidentem. Po svém předchůdci Giorgiovi Napolitanovi, který Prahu navštívil v roce 2011, je teprve druhou italskou hlavou státu, která vykonává druhý sedmiletý mandát. Postavení italského prezidenta je převážně ceremoniální, vede ale také jednání o vládě po volbách či politických krizích a může rozpustit parlament.