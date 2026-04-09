Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem


9. 4. 2026
Brífink po jednání českého prezidenta Petra Pavla s jeho italským protějškem Sergiem Mattarellou
Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.

Oba státníci během společného setkání diskutovali o řadě otázek. Řešili bilaterální vztahy mezi Českem a Itálií, ale také například Evropskou unii a možnosti jejího rozšiřování. Tématem byla i unijní reakce na dění na Blízkém východě. „Hovořili jsme především o tom, že Evropa musí být nejen jednotná, ale i výrazně iniciativnější, pokud jde o prosazovanější vlastních zájmů,“ zdůraznil Pavel. Podle italského prezidenta je potřeba, aby evropské země spolupracovaly a aby Evropská unie byla schopnější v prosazování míru.

Jednání se týkalo i ruské války na Ukrajině. „Víme, že v rámci Evropské unie je nutné mít společný postoj a společnou vizi,“ sdělil k podpoře Kyjeva Mattarella. Podle Pavla znamená bezpečná Ukrajina i bezpečné Česko a Itálii. Oba prezidenti diskutovali také o budoucnosti Severoatlantické aliance. „Neočekávám, že by Spojené státy NATO opustily,“ uvedl Pavel, který zdůraznil, že NATO je především obrannou aliancí.

Studio ČT24: Redaktor ČT Jakub Nettl o návštěvě italského prezidenta v Praze
Kancelář českého prezidenta považuje vztahy mezi Prahou a Římem za bezproblémové, spojenecké a stále intenzivnější. Silné jsou ekonomické vazby díky významným investicím v obou zemích i objemu vzájemného obchodu. Itálie je pro Česko šestým největším obchodním partnerem. „Česká republika v rostoucí míře investuje v Itálii a některé velké akvizice z poslední doby svědčí o tom, že našim investorům se v Itálii daří,“ podotkl po jednání Pavel, podle něhož obě země spolupracují v oblastech vědy, vzdělávání i cestovního ruchu.

Další program čeká v Praze italského prezidenta v pátek

Italského prezidenta přivítal ve čtvrtek odpoledne po příletu na pražské letiště ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle resortu oficiální návštěva italské hlavy státu „podtrhuje skvělou úroveň bilaterálních vztahů obou zemí a jejich úzkou spolupráci v evropském i bezpečnostním kontextu“.

Na Pražském hradě poté Mattarellu přivítali prezident Pavel s manželkou Evou. Italského prezidenta na cestě doprovází dcera Laura. Na nádvoří zazněly hymny obou zemí, následně se hlavy států odebraly do útrob Hradu. Po soukromé schůzce státníků následovalo jednání s delegacemi. V pátek Mattarellu čekají ještě schůzky s šéfy obou parlamentních komor.

Přivítání italského prezidenta Sergia Mattarelly na Pražském hradě
Zatímco pro italského prezidenta se jedná o první bilaterální návštěvu Prahy od začátku mandátu, Pavel byl na oficiální návštěvě Itálie na konci listopadu 2023. Po schůzce s Mattarellou tehdy český prezident sdělil, že Itálie s Českem se shodují v názoru na podporu Ukrajiny napadené Ruskem a také nacházejí stále více společných pozic u bezpečnosti, energetiky a nezávislosti na ruských zdrojích, ekonomické spolupráce či toho, jak čelit důsledkům migrace.

Mattarella je nejdéle sloužícím italským prezidentem. Po svém předchůdci Giorgiovi Napolitanovi, který Prahu navštívil v roce 2011, je teprve druhou italskou hlavou státu, která vykonává druhý sedmiletý mandát. Postavení italského prezidenta je převážně ceremoniální, vede ale také jednání o vládě po volbách či politických krizích a může rozpustit parlament.

17:57
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.
Stávající bloky Dukovan mohou fungovat až do roku 2067, řekl Havlíček

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude podle analýzy možné provozovat až 80 let, tedy do roku 2067, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nyní mají povolení do roku 2035. Skupina ČEZ pokračuje v diverzifikaci dodavatelů paliva pro jaderné elektrárny. Bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli. V Dukovanech zatím slouží ruské palivo TVEL.
Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, znalci doplní posudek

Okresní soud v Mostě nerozhodl o návrhu na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Znalci doplní posudek. Spis se prvoinstančnímu soudu vrátil z odvolacího soudu v Ústí nad Labem. Navrátil, který si odpykává trest za dvě vraždy, za mřížemi dosud strávil téměř 39 let. Podle věznice Bělušice, kde trest vykonává, není možné vyloučit, že Navrátil po propuštění znovu nespáchá trestný čin. Tato zpráva věznice je odlišná oproti loňskému září, kdy se soud zabýval žádostí o propuštění poprvé, nyní se k ní musí vyjádřit znalci. Soud řízení odročil na červen.
Vrchní soud za policejní úniky potvrdil vinu u devíti obžalovaných, část vrátil

Olomoucký vrchní soud v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných, mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na podnět státního zástupce brněnskému krajskému soudu. Soud v Brně se bude muset opět zabývat nejen případem devíti obžalovaných, které původně zprostil obžaloby, ale i jednáním části obžalovaných, jimž odvolací soud uložil za jiné skutky pravomocné tresty.
Psychická příprava, ale i taktika. Pedagogové radí, jak na přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek na střední školy se blíží. V pátek a v pondělí čekají studenty zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. Co dělat v posledních dnech před zkouškou a jak postupovat při testu, radí učitel matematiky Marek Valášek, učitel češtiny a angličtiny Tomáš Ficza a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze Renata Schejbalová.
Odvolací soud zrušil Drtinovi trest za hrnky s nacistickou tematikou

Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Uvedla to mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková. Obvodní soud uznal Drtinu loni v březnu vinným z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Jemu i nakladatelství uložil také peněžitý trest.
