Hizballáh vyslal rakety na Izrael

Libanonské teroristické hnutí Hizballáh tvrdí, že v noci na čtvrtek odpálilo rakety na sever Izraele. Má jít prý o „reakci na porušení příměří“ ve válce na Blízkém východě. Podle zpravodajských agentur jde o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem. Izrael, který ve středu podnikl na území Libanonu nejtvrdší útoky od začátku současné války s Hizballáhem, se k tomu bezprostředně nevyjádřil.
Podle Pákistánu, který příměří zprostředkoval, se klid zbraní vztahuje i na spojence Spojených států a Íránu a zahrnuje celý Blízký východ. Izrael a USA naopak tvrdí, že dohoda pro Libanon neplatí. Libanonské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že středeční izraelské údery si vyžádaly nejméně 182 mrtvých a 890 zraněných, údaje z jiných zdrojů hovoří až o 250 obětech. Data nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Hizballáh už dříve označil středeční útoky za masakr a vyhradil si právo na ně odpovědět. Izraelské údery ve středu odsoudil i francouzský prezident Emmanuel Macron.
Hizballáh, který „dodržoval příměří, zatímco nepřítel tak neučinil, ve čtvrtek ve 2:30 (1:30 SELČ) zaútočil salvou raket na oblast Manary,“ uvedlo hnutí v prohlášení s odkazem na kibuc na severu Izraele, který leží přímo při hranici s Libanonem. Dodalo, že v útocích bude pokračovat, „dokud neustane izraelsko-americká agrese proti naší zemi a lidu“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu prohlásil, že vyjednaný klid zbraní se netýká Hizballáhu, na jehož pozice v Libanonu hodlá Izrael nadále útočit. Americký prezident Donald Trump označil pokračující izraelské útoky na Libanon za „samostatnou potyčku“, která podle něj není v dvoutýdenním příměří zahrnuta. Viceprezident USA JD Vance řekl, že íránští vyjednávači si zřejmě mysleli, že příměří mezi Washingtonem a Teheránem zahrnuje i Libanon, ale Spojené státy s tím ve skutečnosti nesouhlasily.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února proti Íránu vzdušné údery, které zažehly válku v širším blízkovýchodním regionu. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Hizballáh se do konfliktu zapojil vzdušnými údery na Izrael 2. března.