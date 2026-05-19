USA zabavily v Indickém oceánu tanker spojovaný s Íránem, píše WSJ

Spojené státy americké v Indickém oceánu v noci na úterý zabavily ropný tanker spojovaný s Íránem, napsal s odvoláním na své zdroje list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je plavidlo na americkém sankčním seznamu. List poznamenal, že tento krok přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pokračuje v ekonomickém tlaku na Írán, kterému rovněž hrozí obnovením bojů.
Tanker podle WSJ nese název Skywave a na americkém sankčním seznamu je od března. Podle námořních registračních webů pluje pod vlajkou Botswany.
Sledovací data zveřejněná na internetu uvádějí, že plavidlo se v úterý nacházelo západně od Malajsie. Podle WSJ se v útrobách tankeru pravděpodobně nachází více než milion barelů ropy, která byla naložena v únoru na íránském strategickém ostrově Charg. Barel je asi 159 litrů.
USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má USA a Íránu poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu.