Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izraelská armáda provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, napsala libanonská tisková agentura NNA. Jeruzalém také vyzval k evakuaci jiholibanonského města Súr (jinak zvaného Týr či Týros), což naznačuje, že hodlá v bojových operacích pokračovat. Teroristické hnutí Hizballáh naopak útoky pozastavilo, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
Nejnovější údery přicházejí poté, co se Spojené státy a Írán v noci z úterý na středu SELČ dohodly na dvoutýdenním příměří, které zprostředkoval Pákistán. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf z pozice prostředníka oznámil, že příměří bude platit v celém regionu Blízkého východu včetně Libanonu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu to následně popřel, když prohlásil, že podporuje dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, ale zdůraznil, že příměří se nevztahuje na Libanon.
Armáda židovského státu napsala na X, že na pokyn politického vedení Izraele zastavila údery na Írán, ale v bojových operacích v Libanonu pokračuje. Na jakékoliv porušení příměří je armáda podle prohlášení připravena reagovat.
Libanonské hnutí Hizballáh, které je spojencem Íránu, v návaznosti na dojednané příměří pozastavilo dle zdrojů agentury Reuters v časných ranních hodinách palbu na severní Izrael a na izraelské jednotky v Libanonu. Oficiální vyjádření Hizballáhu k současné situaci se očekává.