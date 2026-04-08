Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem, uvedl podle agentury AFP jeho mluvčí. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu.
„Pan Guterres vyzývá všechny strany současného konfliktu na Blízkém východě, aby respektovaly své závazky podle mezinárodního práva a dodržovaly podmínky příměří, aby se připravila cesta k trvalému a komplexnímu míru v regionu,“ uvedl mluvčí šéf OSN Stéphane Dujarric.
K jednání o ukončení války vyzval i německý kancléř Merz. „Cílem musí být vyjednat v příštích dnech trvalý konec války. Toho se dá dosáhnout jen pomocí diplomacie,“ uvedl v prohlášení. Jednání podle něj slouží k ochraně íránského civilního obyvatelstva a k zajištění bezpečnosti v celém regionu. „Lze tak odvrátit vážnou celosvětovou energetickou krizi,“ dodal.
Berlín podle Merze diplomatická jednání podporuje, a to v úzké koordinaci s USA a dalšími partnery. „Německo je připraveno vhodným způsobem přispět k tomu, aby byla zajištěna volná plavba Hormuzským průlivem,“ doplnil kancléř.
Jednání o otevření Hormuzského průlivu
Britský premiér Starmer rovněž příměří ocenil. „Vítám dohodu o příměří dosaženou dnes v noci, která přinese na moment úlevu regionu i světu,“ prohlásil. Dodal, že se chystá na Blízký východ jednat se zeměmi Perského zálivu, aby příměří vedlo k míru a aby bylo zajištěno trvalé otevření Hormuzského průlivu. Ten během války blokoval Írán a v dohodě o příměří souhlasil, že v příštích dvou týdnech umožní volnou plavbu touto důležitou trasou pro dopravu ropy, pokud USA nebudou na Írán útočit.
Jihokorejská diplomacie zároveň doufá, že jednání mezi válčícími stranami budou pokračovat a budou úspěšná a že bude co nejdříve dosaženo míru a stability na Blízkém východě. Podobně se vyjádřil australský premiér Anthony Albanese, který znovu varoval, že čím déle bude válka pokračovat, tím větší bude dopad na globální ekonomiku. „Nadále vyzýváme všechny strany, aby respektovaly mezinárodní humanitární právo a chránily životy civilistů,“ sdělila Albaneseho kancelář.
Irácké ministerstvo zahraničí příměří také přivítalo, ale zároveň vyzvalo k serióznímu a trvalému dialogu, který by se zabýval základními příčinami sporů a posílil vzájemnou důvěru mezi Spojenými státy a Íránem.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu o příměří zprostředkovával, ve středu oznámil, že Írán a Spojené státy i jejich spojenci souhlasili s okamžitým příměřím, a na pátek pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o dohodě o konci válku. Tu začaly Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán se zdůvodněním, že tamní režim pro ně představuje hrozbu a snaží se vyvinout jadernou zbraň, což Teherán odmítá.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že příměří podporuje, ale zdůraznil, že se nevztahuje na Libanon, kde izraelská armáda bojuje s proíránským hnutím Hizballáh. Pákistánský premiér Šaríf nicméně řekl, že Írán, USA a „jejich spojenci“ se dohodli na příměří všude, včetně Libanonu, a to po pákistánském zprostředkování, jehož cílem bylo ukončit více než pět týdnů trvající válku na Blízkém východě.
Trump se chytil do vlastní pasti, míní expert
Dohodnuté příměří je podle amerikanisty Martina Jirušky dobré především v tom, že konflikt na Blízkém východě se dále nevyhrocuje a minimálně komoditní trhy reagovaly pozitivně. Nicméně je podle něj těžké to označit za vítězství amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opět ustoupil.
„Trump se chytil do vlastní pasti. Vždycky vyhrotí rétoriku nebo tlak, aby potom, když ustoupí, získal více než kolik by získal, kdyby k tomu přistupoval konstruktivně. Ve chvíli, kdy to uděláte více než jednou, tak se výhrůžky stávají planými,“ popsal amerikanista.
Upozornil, že ten, kdo drží prst na Hormuzu, je právě Írán, který ovlivňuje ceny komodit na celém světě. „Trump zvolil vycouvání, byť na dva týdny, a je to tedy ústup od jeho maximalistických požadavků,“ dodal Jirušek.