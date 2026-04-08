Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Klíčovým Hormuzským průlivem propluly první lodě od chvíle, kdy Írán a Spojené státy souhlasily s dvoutýdenním příměřím. V 10:44 SELČ úžinou proplul řecký nákladní tanker NJ Earth a už v 8:59 SELČ místem proplula loď Daytona Beach plující pod vlajkou Libérie, uvedla na svém profilu na síti X služba MarineTraffic. Německý rejdař Hapag-Lloyd upozornil, že úplné otevření průlivu může trvat šest až osm týdnů. Situace zůstává nejistá, například norské lodě zatím průlivem nebudou proplouvat.

Od vyhlášení příměří úžinou podle dat agentury Bloomberg proplulo zatím sedm plavidel. Před začátkem války oblastí proplouvalo zhruba 135 lodí denně. Lze tak říct, že Hormuzský průliv zůstává z větší části nadále zablokován, uvedla agentura.

„Čas ukáže, zda jde o dočasné uklidnění situace, nebo o trvalý mír, ale mezitím je velmi nepravděpodobné, že by se doprava v Perském zálivu prostě obnovila,“ uvedl Neil Roberts z oddělení námořní a letecké dopravy ve společnosti Lloyd’s Market Association. „V regionu dál panuje zvýšené riziko, protože žádná ze základních příčin napětí nebyla vyřešena,“ dodal.

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím
Americký prezident Donald Trump

„Proplutí lodi NJ Earth může být prvním znamením oživení, ale je ještě příliš brzy na to, abychom mohli říci, zda jde o širší znovuotevření související s příměřím, nebo o povolení udělené už dříve,“ sdělila agentuře AFP analytička Ana Subasičová ze společnosti Kpler, která je vlastníkem on-line platformy MarineTraffic. Loď měla zapnutý transpondér a plula po trase poblíž ostrova Larak.

Generální ředitel Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen podle agentury Reuters v konferenčním hovoru s klienty zdůraznil potřebu dalších bezpečnostních záruk. „I když bylo teď přes noc dohodnuto příměří, lze podle mého názoru říci, že konflikt na Blízkém východě stále vážně narušuje lodní dopravu, ale také dodavatelské řetězce,“ uvedl s tím, že situace je nestabilní.

Dodatečné náklady způsobené válkou na Blízkém východě Hapag-Lloyd odhaduje na 50 až 60 milionů dolarů (až 1,25 miliardy korun). To představuje nárůst proti dříve uváděným 40 až 50 milionům dolarů.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Spojené státy a Írán uzavřely v noci na středu dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Írán okamžitě otevře Hormuzský průliv. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí podle agentury AFP řekl, že íránské vedení umožní po dobu dvou týdnů průjezd Hormuzským průlivem pod dohledem íránské armády. V jakém režimu bude doprava úžinou fungovat, je stále nejasné.

Ministerstvo financí pro čtvrtek mírně snížilo maximální ceny paliv
Ilustrační foto

Írán už dříve oznámil, že parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán cestu Hormuzským průlivem oficiálně zpoplatnil. Teherán už teď po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem, uvedla agentura AP. Část zemí z omezení dopravy postupně vyňal, například Irák.

Za normálních okolností se Hormuzským průlivem přepravuje asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG), stejně jako výrazná část dodávek hnojiv a velké množství dalšího zboží.

Ceny ropy a plynu klesají
Ropný tanker v Hormuzském průlivu

Situace u Hormuzského průlivu zůstává nejasná

Situace námořníků v Perském zálivu zůstává napjatá, sdělilo sdružení německých rejdařů (VDR) agentuře DPA. Zpráva o dvoutýdenním příměří ale podle VDR představuje pozitivní signál. Zatím však nejsou jasné podrobnosti a lodím nikdo nezaručil bezpečnou plavbu. Podle údajů VDR uvázlo od vypuknutí války 28. února v Perském zálivu více než dva tisíce obchodních lodí s přibližně dvaceti tisíci námořníky na palubě. Nejméně padesát z toho tvoří plavidla německých lodních společností.

Němečtí rejdaři podle informací VDR průběžně zkoumají, zda je průjezd Hormuzským průlivem možný. „Vzhledem k nadále nejasné situaci a chybějícím spolehlivým bezpečnostním zárukám je ale potřeba předpokládat, že případné průjezdy budou velmi pečlivě zváženy,“ dodal mluvčí sdružení.

Lübecká rejdařská společnost Oldendorff Carriers oznámila, že zkoumá možnosti odplout z oblasti v souladu s mezinárodním právem. Aby společnost neohrozila posádky, nemůže uvést podrobnosti o svých plánech.

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru
Německý kancléř Friedrich Merz

Hamburský poskytovatel výletních plaveb TUI Cruises udržuje minimální posádku na dvou lodích společnosti, které uvázly v Perském zálivu, uvedl mluvčí společnosti. Firma zvažuje vyvedení lodí z oblasti.

Svaz norských rejdařů (NSA) uvedl, že norské firmy zatím úžinou proplouvat nebudou. „Lodní společnosti situaci sledují a tranzit neobnoví, dokud nebude skutečně zajištěna bezpečnost plavby. Sliby ‚bezpečného průjezdu‘ nic nemění na skutečnosti, že je to stále náročná a patová situace, která je daleko od vyřešení,“ uvedl generální ředitel NSA Knut Arild Hareide. NSA zastupuje přibližně 130 společností, jež celosvětově provozují kolem patnácti set plavidel.

Generální tajemník Mezinárodní námořní organizace (IMO) Arsenio Dominguez vítá příměří, které je podle něj v zájmu zdraví a blaha námořníků i celosvětového námořního průmyslu. Dominguez podle DPA uvedl, že spolupracuje s příslušnými stranami na zavedení vhodného mechanismu, který zajistí bezpečný průjezd lodí Hormuzským průlivem. Podle německého rejdaře Hapag-Lloyd by úplné obnovení provozu přes průliv trvalo šest až osm měsíců.

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil
Následky izraelského útoku na libanonské město Sidón (8. dubna 2026)

08:50Aktualizovánopřed 2 mminutami
01:03Aktualizovánopřed 3 mminutami
10:16Aktualizovánopřed 34 mminutami
03:08Aktualizovánopřed 36 mminutami
Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko

Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko

před 40 mminutami
před 1 hhodinou
10:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
09:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon. Příměří je podle českého ministerstva zahraničí důležitý krok k deeskalaci konfliktu.
08:50Aktualizovánopřed 2 mminutami

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu zprostředkovával, týká i Libanonu, to ovšem izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá. Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Írán tvrdí, že se i po vyhlášení příměří staly terčem útoků. Ministr obrany USA Pete Hegseth na brífinku chválil americké úspěchy ve válce s Íránem.
01:03Aktualizovánopřed 3 mminutami

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
10:16Aktualizovánopřed 34 mminutami

Hormuzským průlivem propluly lodě, plné otevření je ale dle německého rejdaře daleko

Klíčovým Hormuzským průlivem propluly první lodě od chvíle, kdy Írán a Spojené státy souhlasily s dvoutýdenním příměřím. V 10:44 SELČ úžinou proplul řecký nákladní tanker NJ Earth a už v 8:59 SELČ místem proplula loď Daytona Beach plující pod vlajkou Libérie, uvedla na svém profilu na síti X služba MarineTraffic. Německý rejdař Hapag-Lloyd upozornil, že úplné otevření průlivu může trvat šest až osm týdnů. Situace zůstává nejistá, například norské lodě zatím průlivem nebudou proplouvat.
před 40 mminutami

Maďarsko a Rusko podepsaly tajný dvanáctibodový plán sbližování

Podle médií se Maďarsko a Rusko dohodly na dvanáctibodovém plánu na rozšíření spolupráce v oblasti ekonomiky, energetiky, obchodu a kultury. Dokumenty, které získali novináři, naznačují, že Budapešť a Moskva usilují o prohloubení bilaterálních vztahů před maďarskými parlamentními volbami. Zprávu o tom přinesl server Politico.
před 49 mminutami

USA budou jednat s Íránem o uvolnění cel a sankcí, sdělil Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou úzce spolupracovat s Íránem a budou jednat o uvolnění cel a sankcí. Šéf Bílého domu to ve středu napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že v Teheránu došlo k „produktivní“ změně režimu. Írán podle Trumpa již nebude obohacovat uran. Prezident se takto vyjádřil poté, co oznámil uzavření dvoutýdenního příměří s Íránem.
před 1 hhodinou

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března, rozhodla vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Omezení při prodeji nafty a její dvojí ceny, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, k hlavním exportním trhům patří tuzemsko. Fico uvedl, že zrušení slovenského zákazu exportu nafty žádali premiéři Česka i Maďarska.
před 2 hhodinami

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izraelská armáda provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, napsala libanonská tisková agentura NNA. Jeruzalém také vyzval k evakuaci jiholibanonského města Súr (jinak zvaného Týr či Týros), což naznačuje, že hodlá v bojových operacích pokračovat. Teroristické hnutí Hizballáh naopak útoky pozastavilo, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
09:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
