V Česku začínají platit vládní opatření k cenám pohonných hmot

Od půlnoci z úterý na středu začínají platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 korun za litr nafty a 43,15 korun za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne.
Platí rovněž strop na marže obchodníků s palivy, který činí nejvýše 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Distributoři paliv už avizovali, že se opatřením přizpůsobí.
Nafta se na začátku týdne prodávala v Česku za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 koruny za litr. V porovnání s nedělí tak průměrná cena paliv stagnovala. Nafta zůstává nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku, plyne z úterních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Ceny paliv od začátku března zvyšuje konflikt na Blízkém východě. Proti konci února je průměrná cena litru benzinu asi o osm korun vyšší a dieselu zhruba o 15 korun.
Maximální cenu paliv bude ministerstvo financí stanovat pro každý den. Úřad bude ceny počítat z průměru velkoobchodních indexů společností Čepro, Orlen a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts. K tomu připočítá daně. Cenový strop pro čtvrtek by mělo ministerstvo představit ve středu odpoledne.