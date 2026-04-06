Izrael udeřil v Bejrútu a přiznal, že omylem zabil člena opozice

Izraelská armáda zahájila novou vlnu útoků na infrastrukturu libanonského teroristického hnutí Hizballáh v Bejrútu. Píše to list The Times of Israel (ToI). Agentura AFP odvysílala záběry kouře, který stoupal nad oblastí. Armáda židovského státu v pondělí přiznala, že při pokusu o atentát na agenta Hizballáhu omylem zabila opozičního funkcionáře.
Útok v Bejrútu následuje poté, co Jeruzalém vyzval obyvatele jižních předměstí libanonské metropole k evakuaci. Tato oblast je považována za baštu šíitského Hizballáhu. Agentura AFP poznamenala, že oblast je po opakovaných evakuačních výzvách a izraelských úderech z velké části opuštěná.
Izraelské obranné síly přiznaly, že noční pokus o atentát na agenta Hizballáhu poblíž Bejrútu selhal a při útoku byl místo toho zabit vysoce postavený představitel skupiny bojující proti Hizballáhu.
Libanonská média informovala, že při útoku izraelského námořnictva zemřel Pierre Moawad, vlivný představitel libanonských sil, křesťanské politické skupiny, která se staví proti Hizballáhu. Při úderu měla zahynout i jeho manželka.
Izraelská armáda uvedla, že původní cíl zřejmě při úderu nezemřel a že „lituje újmy“ způsobené civilistům, píše ToI.
Hizballáh 2. března udeřil raketami a drony na židovský stát po útoku USA a Izraele 28. února na Írán. Jeruzalém pak odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a vojenskou invazí v jižním Libanonu.
Od 2. března, kdy Izrael začal znovu Libanon ostřelovat, zahynulo při těchto útocích v Libanonu na 1400 lidí a více než milion lidí muselo kvůli izraelskému tažení opustit své domovy, tvrdí místní úřady. Zemřelo také několik izraelských vojáků.
Plánovaná částečná okupace
Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac minulý týden sdělil, že Izrael plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.
Kac uvedl, že Jeruzalém v Libanonu postupuje „po vzoru Rafahu a Bejt Hanúnu“. Odkázal tak na dvě města v Pásmu Gazy, které izraelské síly téměř úplně zničily a vylidnily, podotýká agentura Reuters.
Arabská média mluví o „gazafikaci“ jižního Libanonu ve smyslu masivního vysídlování a demolic. Rozšiřování „nárazníkové zóny“ vyvolává mezi Libanonci obavy z dlouhodobé okupace ze strany Izraele, jež by mohla prohloubit nestabilitu už tak křehkého státu.
