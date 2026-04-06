Izrael udeřil v Bejrútu a přiznal, že omylem zabil člena opozice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, Times of Israel

Izraelská armáda zahájila novou vlnu útoků na infrastrukturu libanonského teroristického hnutí Hizballáh v Bejrútu. Píše to list The Times of Israel (ToI). Agentura AFP odvysílala záběry kouře, který stoupal nad oblastí. Armáda židovského státu v pondělí přiznala, že při pokusu o atentát na agenta Hizballáhu omylem zabila opozičního funkcionáře.

Útok v Bejrútu následuje poté, co Jeruzalém vyzval obyvatele jižních předměstí libanonské metropole k evakuaci. Tato oblast je považována za baštu šíitského Hizballáhu. Agentura AFP poznamenala, že oblast je po opakovaných evakuačních výzvách a izraelských úderech z velké části opuštěná.

Izraelské obranné síly přiznaly, že noční pokus o atentát na agenta Hizballáhu poblíž Bejrútu selhal a při útoku byl místo toho zabit vysoce postavený představitel skupiny bojující proti Hizballáhu.

Libanonská média informovala, že při útoku izraelského námořnictva zemřel Pierre Moawad, vlivný představitel libanonských sil, křesťanské politické skupiny, která se staví proti Hizballáhu. Při úderu měla zahynout i jeho manželka.

Izraelská armáda uvedla, že původní cíl zřejmě při úderu nezemřel a že „lituje újmy“ způsobené civilistům, píše ToI.

Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN
Vozidlo UNIFIL projíždí kolem libanonského vojáka v jižním Libanonu, snímek z 27. března 2026

Hizballáh 2. března udeřil raketami a drony na židovský stát po útoku USA a Izraele 28. února na Írán. Jeruzalém pak odpověděl rozsáhlými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a vojenskou invazí v jižním Libanonu.

Od 2. března, kdy Izrael začal znovu Libanon ostřelovat, zahynulo při těchto útocích v Libanonu na 1400 lidí a více než milion lidí muselo kvůli izraelskému tažení opustit své domovy, tvrdí místní úřady. Zemřelo také několik izraelských vojáků.

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza
Následky izraelského útoku na libanonský Týr

Plánovaná částečná okupace

Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac minulý týden sdělil, že Izrael plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.

Kac uvedl, že Jeruzalém v Libanonu postupuje „po vzoru Rafahu a Bejt Hanúnu“. Odkázal tak na dvě města v Pásmu Gazy, které izraelské síly téměř úplně zničily a vylidnily, podotýká agentura Reuters.

Arabská média mluví o „gazafikaci“ jižního Libanonu ve smyslu masivního vysídlování a demolic. Rozšiřování „nárazníkové zóny“ vyvolává mezi Libanonci obavy z dlouhodobé okupace ze strany Izraele, jež by mohla prohloubit nestabilitu už tak křehkého státu.

Izrael spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu
Dům zničený při jednom z izraelských úderů na jihu Libanonu
Izrael udeřil v Bejrútu a přiznal, že omylem zabil člena opozice

Pákistán předložil Íránu a USA návrh na příměří, Teherán Hormuzský průliv neotevře

Pákistán předložil USA a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. S odvoláním na své zdroje o tom píše Reuters. Teherán prohlásil, že výměnou za dočasné příměří průliv neotevře, pákistánský návrh ale zkoumá. Írán předtím slíbil odvetu v případě dalších americko-izraelských útoků na civilní infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump v neděli znovu pohrozil Teheránu údery na íránské elektrárny a mosty.
Izrael udeřil v Bejrútu a přiznal, že omylem zabil člena opozice

Izraelská armáda zahájila novou vlnu útoků na infrastrukturu libanonského teroristického hnutí Hizballáh v Bejrútu. Píše to list The Times of Israel (ToI). Agentura AFP odvysílala záběry kouře, který stoupal nad oblastí. Armáda židovského státu v pondělí přiznala, že při pokusu o atentát na agenta Hizballáhu omylem zabila opozičního funkcionáře.
Šéf íránské tajné služby je po smrti, v Haifě byl zasažen obytný dům

Zásah obytného domu v izraelské Haifě íránskou střelou si vyžádal čtyři mrtvé. Informovaly o tom izraelské úřady, které tak upřesnily původní bilanci. Několik dalších osob utrpělo zranění. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily smrt šéfa své tajné služby. K útoku se přihlásil Jeruzalém.
Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly podle agentury AFP tamní úřady. Podle nich při útoku, který zasáhl obytnou budovu, utrpělo dalších šestnáct osob zranění, dvě z nich jsou vážná. Oběť útoku agresora hlásí také Cherson.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
