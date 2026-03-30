Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN


30. 3. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Při nejméně dvou explozích na jihu Libanonu zahynuli od neděle tři příslušníci mírových jednotek OSN, vyplývá z pondělního prohlášení jednotek UNIFIL. U obou incidentů modré přilby uvádějí, že nevědí, kdo je spáchal.

„Dva příslušníci mírových jednotek UNIFIL byli dnes (v pondělí) tragicky zabiti na jihu Libanonu,“ stojí v prohlášení jednotek OSN z pondělního odpoledne. Automobil s vojáky zasáhl „výbuch neznámého původu“. „Zahájili jsme vyšetřování toho, co se stalo,“ stojí dále v prohlášení. Exploze také další dva vojáky zranila.

Mise OSN připomněla, že se jedná o druhý incident za uplynulých 24 hodin, kdy zahynul její voják. V neděli projektil rovněž neznámého původu zabil jednoho indonéského vojáka, uvedly už dříve jednotky OSN. Indonéské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vojáci byli zasaženi v důsledku „nepřímé dělostřelecké palby“ v blízkosti města Adšit al-Ksajr.

Podle agentury Reuters velitel jednotek Jean-Pierre Lacroix upřesnil, že v pondělí rovněž zemřeli dva vojáci z Indonésie. Asijská země má v misi nejpočetnější kontingent, informují stránky jednotek UNIFIL.

Následky izraelského úderu na Bejrút (30. března 2026)

Pokračující útoky z neděle

Mise UNIFIL vyzvala všechny aktéry bojů v regionu, aby dodržovali závazky vůči mezinárodnímu právu a aby zajistili bezpečnost personálu OSN. V oblasti proti sobě bojují izraelská armáda a libanonské teroristické hnutí Hizballáh.

V neděli byl v jižním Libanonu lehce zraněn také polský příslušník jednotek UNIFIL. Podle polského ministerstva obrany v blízkosti vojenského vozidla, ve kterém se vracel na základnu, explodovalo výbušné zařízení umístěné na cestě, píše agentura PAP.

Libanonská armáda v pondělí oznámila, že izraelský úder na její kontrolní stanoviště na jihu Libanonu zabil jednoho vojáka a dalších pět zranil, napsal Reuters.

UNIFIL má dohlížet na plnění rezoluce 1701. Tu v roce 2006 přijala Rada bezpečnosti OSN po pětitýdenní válce mezi Izraelem a Hizballáhem. Jejím cílem bylo ukončit přítomnost ozbrojených nestátních složek v asi 30kilometrovém pásmu mezi libanonskou řekou Lítání a hranicí s Izraelem.

Pokračující invaze

Židovský stát zahájil invazi do Libanonu v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu údery libanonského hnutí Hizballáh, které na Izrael začalo útočit na znamení solidarity s Íránem. Na něj Jeruzalém a Washington zaútočily 28. února. Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly 1247 obětí, oznámilo v pondělí libanonské ministerstvo zdravotnictví. Údery podle resortu zranily 3680 lidí.

Podle informací z Libanonu postupuje izraelská armáda s pozemními jednotkami hlouběji do jižního Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu.

Izraelská dělostřelecká jednotka v severním Izraeli pálí směrem k Libanonu

