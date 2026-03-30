Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, jednoho člověka zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu, napsala agentura AFP. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
Podle AFP Izrael obyvatele před zahájením vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu varoval. Národní komise pro lidská práva v Libanonu (NHRC) však podotýká, že podobná varování bývají často nepřesná a zavádějící a mohou vést k nucenému vysídlení, které je v rozporu s mezinárodním právem.
„Všichni obyvatelé jižních předměstí, zejména ti, kteří bydlí ve čtvrtích Hárit Hrajk, Ghabirí, Lajlaké, Hadat, Burdž al-Barádžana, Tahvítat al-Ghadír a Šijáh, musí tuto oblast okamžitě opustit,“ varoval v pondělí dopoledne ve zprávě zveřejněné na síti X mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí.
NHRC připomněla, že vydávání takových varování v žádném případě nezbavuje Izrael jeho právních povinností podle mezinárodního humanitárního práva, zejména povinnosti rozlišovat mezi civilisty a vojenskými cíli.
Komise, která monitorovala a analyzovala varování vydávaná izraelskou armádou pro obyvatele Libanonu, zaznamenala řadu nedostatků: výzvy k evakuaci byly vydávány často s velmi krátkým předstihem, v několika případech šlo o méně než patnáct minut před zahájením útoku.
Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch rozsah výzev vyvolává obavy, že jejich účelem není chránit civilisty, a to především v kontextu masivního vysídlení obyvatelstva v roce 2024. Kvůli válce mezi Izraelem a Hizballáhem bylo v Libanonu mezi zářím a listopadem 2024 vysídleno více než 1,2 milionu obyvatel. Nynější válka znovu vysídlila přes milion obyvatel.
Izraelské útoky na Libanon v noci na pondělí nebyly tak intenzivní jako předešlé dny, píše libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Izraelská armáda opakovaně útočila na oblasti Bint Džbajl, Súr a Nabatíja.
Hizballáh v pondělí podle OLJ oznámil, že provedl několik úderů na pozice izraelské armády okupující jih Libanonu. Cílem byly zejména oblasti východně od Chijámu a město Adajsa v jižním regionu Mardžajún. Současně hnutí zaútočilo na sever Izraele, konkrétně na pohraniční vesnice Metula, Dovev, Kirjat Šmona a vojenské stanoviště ve vesnici Šomera.
Hizballáh začal znovu útočit raketami a drony na Izrael 2. března v solidaritě s Íránem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl pozemní invazí v jižním Libanonu a rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery napříč celým Libanonem.
Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes 1200 obětí, oznámilo v neděli libanonské ministerstvo zdravotnictví. Zraněno bylo přes 3300 osob. Na jihu Libanonu padlo tento měsíc pět izraelských vojáků.