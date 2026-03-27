Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, Times of Israel, ČT24
Zpravodaj ČT Andreas Papadopulos o izraelské ofenzivě v Libanonu
Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).

Izraelská armáda, která bojuje s proíránským hnutím Hizballáh, v uplynulých dnech v jižním Libanonu nasadila již pátou divizi a nyní připravuje nasazení další, a to 98. divize, která je elitním armádním útvarem složeným z výsadkářů a příslušníků speciálních sil, informoval ToI.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu oznámil, že armáda na území jižního Libanonu vytvořila nárazníkovou zónu, která znemožňuje jakoukoliv infiltraci na území Izraele, a dále ji rozšiřuje. Ministr obrany Jisra’el Kac o den dříve uvedl, že zóna bude sahat až po řeku Lítání, která leží asi třicet kilometrů od izraelských hranic.

Libanonská vláda považuje izraelské činy a výroky za extrémně nebezpečné, ohrožující suverenitu země, její územní celistvost a práva jejích obyvatel. Premiér Naváf Salám pověřil ministerstvo zahraničí, aby podalo v této věci stížnost k Radě bezpečnosti OSN.

„Podle libanonské armády (ofenziva Izraele) k ničemu dobrému neposlouží a opakovaně vyzývá Jeruzalém, aby přistoupil na jednání, a to je bezprecedentní krok ze strany libanonských úřadů, konkrétně premiéra a prezidenta, kteří vyzvali k tomu, aby země po dekádách přímo jednala s izraelskými diplomaty, politiky o tom, jakým způsobem nastolit, jakým způsobem zamezit tomu, aby Hizballáh zatahoval zemi do války,“ sdělil zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Spory v libanonské vládě

Vláda v Bejrútu se potýká s vnitřními rozpory poté, co se tento týden rozhodla označit íránského velvyslance za nezvanou osobu. Diplomat má opustit do neděle zemi. V reakci na to dva ministři za Hizballáh a dva ministři ze spřáteleného šíitského hnutí Amalu bojkotovali čtvrteční zasedání kabinetu.

„Ukazuje to, jak je libanonská společnost rozdělená a také to ukazuje neschopnost libanonských čelných politiků fungujícím v konfesním systému, jak dále vůči Hizballáhu postupovat,“ poznamenal Papadopulos.

Občanská válka stvořila mocný Hizballáh, jeho vliv teď upadá
Žena s dětmi prochází kolem hořících pneumatik poblíž uprchlického tábora Mar Elias v Bejrútu. Fotografie vyfocena 6. února 1987

Desítky demonstrantů se ve čtvrtek shromáždily poblíž íránského velvyslanectví na okraji jižního Bejrútu, kde Izrael v posledních týdnech opakovaně útočil. Někteří mávali íránskými vlajkami nebo vlajkami Hizballáhu a skandovali „Smrt Americe, smrt Izraeli“.

Egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty vyzval k okamžitému ukončení toho, co označil za izraelskou „agresi“ vůči Libanonu.

Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac
Izraelský tank na hranici s Libanonem

Nejnovější eskalace konfliktu propukla 2. března, kdy Hizballáh zaútočil raketami a drony na Izrael, aby vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Bejrút rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na židovský stát ihned odsoudil. Podle Papadopulose však není schopen teroristickou skupinu odzbrojit.

Proíránské hnutí vypálilo jen ve čtvrtek na židovský stát přes sto raket, několik desítek dalších také na izraelské jednotky v jižním Libanonu. Celkem od začátku března v zemi zemřeli čtyři izraelští vojáci.

Na židovský stát balistickými střelami útočí i Írán. Jeruzalém na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní operací v jižním Libanonu.

Část Libanonců volá po odzbrojení Hizballáhu. Pro jiné je to jediný ochránce
Bejrút v Libanonu po izraelském útoku, 17. března 2026

Na prahu humanitární katastrofy

Údery židovských sil v Libanonu si podle středeční zprávy tamního ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1094 mrtvých, včetně 121 dětí. Zraněno bylo 3119 osob.

Od 2. března opustilo přes milion lidí své domovy, uvedl Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. „Situace je i nadále mimořádně znepokojivá a riziko humanitární katastrofy je reálné,“ řekla novinářům v Ženevě zástupkyně agentury v Libanonu Karolina Lindholm Billingová.

Zástupce Dětského fondu OSN (UNICEF) v Libanonu Marcoluigi Corsi v pátek podle Reuters uvedl, že izraelská ofenziva vyhnala z domovů přes 370 tisíc dětí, nejméně 121 dětí zahynulo a 399 utrpělo zranění.

Každý osmý obyvatel Libanonu musel kvůli válce opustit domov
Uprchlíci v Saidě
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

K rychlému ukončení íránské války chtějí v pátek přesvědčit amerického ministra zahraničí Marka Rubia jeho kolegové z evropských zemí skupiny G7. Britská ministryně Yvette Cooperová před začátkem jednání uvedla, že chce hovořit také o roli, kterou v pomoci Íránu hraje Rusko. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že íránská válka nesmí ovlivnit podporu Ukrajiny. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
Ukrajina a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o obranné spolupráci

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
Meč, váza a útočná puška. Lukašenko v KLDR navazoval přátelství s Kimem

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko navštívil v minulých dnech Severní Koreu, kde se svým tamním protějškem Kim Čong-unem podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci. Oba autokraté, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, se naposledy setkali loni v září v Pekingu.
Španělka s paraplegií podstoupila eutanazii, kterou soudně napadal její otec

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek odpoledne po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání, informovala španělská média, která případ bedlivě sledovala. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu, jíž podle serveru deníku El País předcházelo vyrůstání v dětských domovech a vícečetné znásilnění. Španělsko eutanazii umožňuje od roku 2021.
