Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Litání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu.

Kac oznámil, že izraelská armáda zničila pět mostů přes řeku Lítání. Ty podle něj používali ozbrojenci šíitského hnutí Hizballáh pro přepravu a přesuny. „Izraelská armáda bude kontrolovat zbylé mosty a bezpečnostní zónu až po řeku Lítání,“ prohlásil ministr.

Podle něj se stovky tisíc obyvatel jižního Libanonu, kteří utekli před boji, nebudou smět do oblasti vrátit, dokud nebude zaručena bezpečnost severního Izraele.

Domy na jihu Libanonu podle Kace slouží jako stanoviště teroristů, čímž ministr míní ozbrojence Hizballáhu. Situaci v oblasti přirovnal k Rafahu či Bajt Hanúnu. Obě města v Pásmu Gazy izraelská armáda silně poničila při válce s palestinským teroristickým hnutím Hamás v letech 2023 až 2025.

Izrael se od příměří z roku 2024 z jihu Libanonu nikdy zcela nestáhl. Nyní provádí pozemní operace na libanonském území u své hranice. Ustanovení obranné linie až u řeky Lítání, které avizuje Kac, by znamenalo rozšíření těchto bojů.

Lítání se nachází přibližně třicet kilometrů od izraelsko-libanonských hranic. Krajně pravicový izraelský ministr financí Becal'el Smotrič už v pondělí uvedl, že severní hranice Izraele by se měla posunout až k této řece. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že je prvním vysoce postaveným izraelským představitelem, který otevřeně volal po anexi libanonského území.

Vedle toho Izrael podniká v Libanonu letecké údery, při kterých zahynulo podle libanonského ministerstva zdravotnictví přes tisíc lidí. Sever Izraele od 2. března ostřeluje Hizballáh, který tak projevuje sounáležitost se svým spojencem Íránem. Ten čelí americkým a izraelským úderům od 28. února.

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu
Následky íránského raketového útoku na Tel Aviv (24. března 2026)

Výběr redakce

V souvislosti s útokem v Pardubicích byl zadržen minimálně jeden podezřelý, píší Novinky.cz

12:28Aktualizovánopřed 6 mminutami
Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale oddělovací stěny

před 7 mminutami
Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

10:42Aktualizovánopřed 23 mminutami
Konflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

před 5 hhodinami
Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

před 6 hhodinami
Reportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

před 6 hhodinami
Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet" tisíce lidí

před 7 hhodinami
Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly také o vzdušných úderech v Iráku.
05:58Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Havajské souostroví zaplavily silné povodně

Minulý týden zasáhla havajský ostrovní stát silná bouře, která vyvolala mohutné bahnité záplavy. O víkendu přišla další, jež situaci dále zhoršila dalšími srážkami. V postižených oblastech nyní zasahují záchranáři a jednotky Národní gardy, kteří prohledávají zaplavená místa a pátrají po lidech odříznutých vodou. Tisíce obyvatel severně od Honolulu dostaly příkaz k evakuaci – zejména kvůli hrozbě protržení přehrady Wahiawa. Na ostrově Oahu pak záplavy pokryly pláž Wailua masami dřeva, odpadu a dalšího naplaveného materiálu.
před 2 hhodinami

Ukrajina hlásí pět mrtvých po ruských útocích, sirény zněly po celé zemi

Nejméně pět lidí zemřelo a dalších šestnáct bylo zraněno při nočních ruských vzdušných útocích na Ukrajinu, informovaly úřady. Sirény varující před útoky zněly takřka v celé zemi a prezident Volodymyr Zelenskyj nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem, píše agentura AFP.
05:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu. Má odstranit většinu cel

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se zároveň dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.
02:52Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

Dánové v úterních předčasných volbách rozhodnou o novém složení parlamentu. Premiérka Mette Frederiksenová se po sporu s USA o Grónsko snaží prezentovat jako zkušená krizová manažerka a doufá, že její sociální demokraté posílí. Frederiksenové hraje do karet mezinárodní prestiž, řada Dánů ji ale kritizuje kvůli přísné imigrační politice a přehlížení domácích problémů. Kampani nakonec místo Grónska dominovala ekologie a ochrana prasat.
před 6 hhodinami

Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí

Argentinu během její historie ovládlo několik vojenských režimů. Jeden z těch nejhrůznějších začal 24. března 1976 svržením prezidentky Isabely Perónové při převratu generála Jorgeho Rafaela Videly. Následovalo sedm let vlády vojenských junt, které za spolupráce s diktaturami tehdejší Latinské Ameriky pronásledovaly své odpůrce. Jen v Argentině „zmizelo“ za toto období až 30 tisíc osob.
před 7 hhodinami

Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

Nejméně 66 lidí zemřelo při pondělní nehodě vojenského letadla na jihu Kolumbie. Dalších 57 lidí neštěstí přežilo se zraněními a byli převezeni do nemocnice. Informují o tom světové tiskové agentury a kolumbijská média s odvoláním na úřady. Příčina neštěstí se vyšetřuje.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...