Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Litání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu.
Kac oznámil, že izraelská armáda zničila pět mostů přes řeku Lítání. Ty podle něj používali ozbrojenci šíitského hnutí Hizballáh pro přepravu a přesuny. „Izraelská armáda bude kontrolovat zbylé mosty a bezpečnostní zónu až po řeku Lítání,“ prohlásil ministr.
Podle něj se stovky tisíc obyvatel jižního Libanonu, kteří utekli před boji, nebudou smět do oblasti vrátit, dokud nebude zaručena bezpečnost severního Izraele.
Domy na jihu Libanonu podle Kace slouží jako stanoviště teroristů, čímž ministr míní ozbrojence Hizballáhu. Situaci v oblasti přirovnal k Rafahu či Bajt Hanúnu. Obě města v Pásmu Gazy izraelská armáda silně poničila při válce s palestinským teroristickým hnutím Hamás v letech 2023 až 2025.
Izrael se od příměří z roku 2024 z jihu Libanonu nikdy zcela nestáhl. Nyní provádí pozemní operace na libanonském území u své hranice. Ustanovení obranné linie až u řeky Lítání, které avizuje Kac, by znamenalo rozšíření těchto bojů.
Lítání se nachází přibližně třicet kilometrů od izraelsko-libanonských hranic. Krajně pravicový izraelský ministr financí Becal'el Smotrič už v pondělí uvedl, že severní hranice Izraele by se měla posunout až k této řece. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že je prvním vysoce postaveným izraelským představitelem, který otevřeně volal po anexi libanonského území.
Vedle toho Izrael podniká v Libanonu letecké údery, při kterých zahynulo podle libanonského ministerstva zdravotnictví přes tisíc lidí. Sever Izraele od 2. března ostřeluje Hizballáh, který tak projevuje sounáležitost se svým spojencem Íránem. Ten čelí americkým a izraelským úderům od 28. února.