Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety spojené s válkou proti Íránu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.

„Toto rozhodnutí je součástí rozhodnutí, které již přijala španělská vláda, a sice neúčastnit se války, která byla zahájena jednostranně a v rozporu s mezinárodním právem, ani k ní nepřispívat,“ uvedl místopředseda španělské vlády a ministr hospodářství Carlos Cuerpo v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER.

Zákaz se týká nejen startů ze španělské půdy, ale také přeletu vojenských letadel, která operují například ze základen v Británii nebo Francii. Opatření se netýká naléhavých situací, informovaly deník El País a tisková agentura Europa Press s odvoláním na vládu premiéra Pedra Sáncheze.

Španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo
Zdroj: Reuters/Yves Herman

Španělsko, které je členskou zemí NATO, patří v Evropě k nejostřejším kritikům vojenských operací USA a Izraele. Socialistický premiér Sánchez je označil za bezohledné a nelegální.

Současná válka na Blízkém východě začala 28. února, když Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Španělsko krátce poté zakázalo Spojeným státům využívat vojenské základny Rota a Morón de la Frontera v souvislosti s údery na Írán.

Tyto základny v Andalusii na jihu země po desetiletí provozuje společně Španělsko a USA. Americký prezident Donald Trump za tento krok pohrozil přerušením veškerého obchodu se Španělskem.

Bílý dům tvrdí, že Španělsko bude vojensky spolupracovat. Madrid to ale odmítá
Španělský premiér Pedro Sánchez

Aktuálně z rubriky Svět

Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC

Na letecké základně v Saúdské Arábii bylo zničeno americké letadlo Boeing E3 Sentry, které disponuje otáčivým radarem, napsala veřejnoprávní stanice BBC s odkazem na ověřené snímky. Daný stroj poskytuje velení informace o rozložení sil na bojišti v reálném čase, a proto je klíčový pro řízení bojových operací. Írán uvedl, že letoun zasáhl dronem Šáhed. Americká armáda situaci dosud nekomentovala.
před 20 mminutami

Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, jednoho člověka zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu, napsala agentura AFP. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
před 43 mminutami

Indonésie zakázala mladým sociální sítě. Týká se to 70 milionů lidí

Indonésie o víkendu zavedla zákaz používání sociálních médií, který platí pro všechny děti mladší šestnácti let. Země, kde žije 285 milionů lidí, tak následovala příklad Austrálie v oblasti ochrany mladých lidí před potenciálními on-line riziky.
před 1 hhodinou

Rusové tvrdí, že Ukrajinci udeřili na město Taganrog

Ruské úřady tvrdí, že jeden člověk zemřel a osm utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na město Taganrog, kde se nachází letecký závod, který opravuje ruská letadla. Podle obyvatel města v jihoruské Rostovské oblasti šlo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to telegramový kanál Astra. Kyjev, který se ruské agresi brání od února 2022, hlásí ruský dronový útok na Černihiv.
09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Komunální volby v Srbsku provázelo násilí. Vučić oznámil vítězství před sečtením hlasů

Nedělní komunální volby v Srbsku provázelo násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí, které postavilo vlastní kandidátky, informovala agentura AFP. Vučić ještě před vyhlášením oficiálních výsledků, které se očekává v pondělí, oznámil vítězství své strany ve všech deseti okresech, v nichž se hlasovalo.
před 2 hhodinami

Na seznam chráněných zvířat přibylo čtyřicet druhů. Včetně sovy Harryho Pottera

Seznam mezinárodně chráněných zvířat podle Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS) se rozšíří o čtyřicet druhů, informuje agentura AFP. Patří mezi ně například i sovice sněžní, což je druh, který proslavila sova Harryho Pottera Hedvika.
před 2 hhodinami

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
