Rutte jde za Trumpem zabránit rozpadu NATO

Americký prezident Donald Trump bude ve středu jednat s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem o možnosti vystoupení Spojených států z NATO, uvedla podle agentury AFP mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Trump se podle ní domnívá, že Aliance za americko-izraelské války s Íránem neprošla testem a selhala.
„Je docela smutné, že se NATO v posledních šesti týdnech otočilo k americkému lidu zády, když to byl americký lid, kdo financoval jejich obranu,“ řekla novinářům Leavittová. Na dotaz, zda se americký prezident chystá hovořit o možném odchodu z Aliance, odpověděla: „Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem prezident bude za pár hodin hovořit s generálním tajemníkem Ruttem.“
Trump a Rutte se ve středu mají setkat v Oválné pracovně Bílého domu a podle Leavittové se americký prezident těší na „velmi upřímný a otevřený“ rozhovor.
Americký prezident už dříve uvedl, že vážně uvažuje o stažení USA ze Severoatlantické aliance. Partnery z NATO kritizuje kvůli tomu, že podle něho neudělali nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi ale ani nekonzultoval. Označil je za zbabělce a samotnou transatlantickou alianci za nefunkční.
Server Politico píše, že šéf NATO Rutte, který má s Trumpem vřelý vztah, se vydal na cestu do Bílého domu s nadějí, že se mu podaří zabránit v rozpadu Aliance. Americký prezident formálně nemůže vystoupit z NATO bez souhlasu Kongresu. Podle nejmenovaného úředníka má ale Trump „i jiné způsoby, jak omezit svůj závazek“.