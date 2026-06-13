Husák odchází z generálního štábu na velitelství NATO v Německu, píše iRozhlas

Dosavadní šéf Ředitelství zahraničních aktivit Generálního štábu Armády ČR Jan Husák odchází na jedno z velitelství Severoatlantické aliance (NATO) v Německu. Informoval o tom server iRozhlas, podle kterého bude radit s koordinací aktivit velitelství. Přidá se tak k hrstce Čechů sloužících v nejvyšších strukturách NATO, uvedl iRozhlas. Při té příležitosti bude Husákovi, nyní plukovníkovi, propůjčena hodnost brigádního generála. V pondělí o tom podle serveru má jednat vláda.
V Německu se Husák podle zjištění webu bude podílet na chodu aliančního Společného velitelství podpory a logistiky (Joint Support and Enabling Command – JSEC). Velitelství má v případě potřeby na starosti rychlý přesun aliančních sil přes území členských států. Husák se stane zástupcem náčelníka štábu, jehož tříletá mise začne v srpnu, píše iRozhlas.cz.
„Na uvedené pozici bude řídit, určovat priority, koordinovat a dohlížet na všechny aktivity JSEC a bude působit jako poradní orgán pro velitele JSEC ve všech záležitostech spolupráce,“ vyplývá z materiálu ministerstva obrany, který má redakce serveru k dispozici.
V armádě slouží Husák od devadesátých let
„V logistice jsem 27 let a toto místo v JSEC tomu odpovídá, budu zástupcem náčelníka štábu, šéf logistiky. Je to spojené se všemi spojeneckými aktivitami, které se nyní v rámci obrany a odstrašení v Evropě odehrávají. Je to podstatně výše, než co jsem dosud v zahraničí dělal. Je to vrchol mé logistické kariéry,“ řekl webu Husák.
V armádě slouží od roku 1990. Šéfem Ředitelství zahraničních aktivit je posledních pět let. V letech 2008 až 2011 působil coby vedoucí oddělení zabezpečení a hlášení na základně NATO Ramstein v Německu, mezi roky 2018 až 2021 plnil funkci hlavního důstojníka Aliance v Kyjevě, uvedl iRozhlas.cz. Na generálním štábu podle něj vystřídá Husáka jeho dosavadní zástupce, plukovník Lukáš Jelínek.