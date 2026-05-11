Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bývalý velvyslanec ČR při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování v pondělí schválila vláda, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil předseda vlády už před týdnem v televizi Nova. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči Alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

„Budu potřebovat systém, který pravidelně, a skutečně ne jednou za kvartál, jako to dělá Česká národní banka, odhaduje růst či pokles HDP,“ uvedl Landovský. Úkolem vládního zmocněnce je podle něj také argumentovat u jednotlivých výdajů, proč slouží obraně.

Landovský o víkendu v televizi CNN Prima News řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly dvouprocentní hranici. Jednotlivé projekty komentovat nechtěl, zaměří se na to, aby fungoval systém reportování.

Česko letos podle NATO nesplní závazek dvou procent HDP na obranu, řekl Babiš
Ilustrační snímek

Landovský bude podle Babiše působit na ministerstvu obrany. „Není to žádná trafika,“ řekl. Landovský pracuje na ministerstvu obrany už řadu let.

Landovský problematice rozumí, řekl Babiš

Landovský byl v minulosti náměstkem pro obrannou politiku a strategii ministerstva obrany. Mezi lety 2019 až 2024 byl velvyslancem při NATO, následně se stal výkonným ředitelem středoevropské pobočky mezinárodní neziskové organizace Aspen Institute. Loni v létě oznámil, že ve funkci v srpnu skončí a hodlá působit na obraně.

Babiš už minulý týden označil Landovského za člověka, který rozumí problematice. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění dvouprocentního závazku, zmocněnec bude věc řešit napříč všemi resorty.

Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO, oznámil Babiš
Jakub Landovský (na snímku z 30. srpna 2023)

Na podzim pak server iROZHLAS.cz napsal, že se Landovský odvolal k nejvyššímu státnímu tajemníkovi proti svému zařazení do sekce vyzbrojování a akvizic na ministerstvu obrany, kde začal působit od začátku října.

Spor o plnění závazku vůči NATO

Babiš na konci dubna uvedl, že závazek vůči Alianci loni nesplnila ani předchozí vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP. Podle Fialy ale loni Česko vydalo na obranu 2,01 procenta HDP a odkázal na aktuální zprávu generálního tajemníka NATO. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) Babiše obvinila ze lži.

NATO Česku neuzná jako obranné výdaje asi dvacet miliard, řekl ČT Zůna
Ministr obrany Jaromír Zůna

Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) však zatím není možné dělat závěry o výši obranných výdajů na letošní rok, jelikož ve svém hodnocení NATO pracuje s daty z fiskálních období daného roku. Vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se Česko dostane pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.

Alianční státy se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly směřovat k výdajům na obranu ve výši alespoň dvou procent HDP k roku 2025. Tento cíl měl posílit obranyschopnost Aliance v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí po ruské anexi Krymu. Loni na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta.

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slavií správní řízení. V reakci na výtržnosti vznikne pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví.
12:02Aktualizovánopřed 3 mminutami

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku, řekl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Vybírat budou ze čtyř kandidátů, konkrétní jména zatím nikdo z vlády neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) měl původně s předsedou vlády o dalším šéfovi české armády jednat v pondělí. Podle Babiše to ale nestihli, protože na společné schůzce s novým zmocněncem pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakubem Landovským mluvili o strategii výdajů.
03:10Aktualizovánopřed 24 mminutami

Není hantavirus jako hantavirus. Některé druhy jsou i v tuzemsku

Obavy z hantaviru se šíří Evropou kvůli událostem na výletní lodi, kde se tento virus rozšířil a nejméně tři osoby připravil o život. Počet nakažených virem s vysokou smrtností od té doby dále roste. Tito vnitrobuněční parazité se vyskytují i v Česku, jen nejsou ani zdaleka tak nebezpeční jako jejich příbuzní z výletního plavidla.
před 2 hhodinami

Východní část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouře, varuje ČHMÚ

Východní polovinu republiky a také část severních Čech zasáhnou odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí při nich zatopení podchodů či sklepů, rozvodnit se mohou malé toky. Škody může způsobit také vítr. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. Na horách může sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat.
08:31Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
10:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoNedohrané pražské derby je dle Portlíka ostuda. Prokop chce exemplární tresty

Za půl roku zamíří lidé ke komunálním volbám. A vyberou v nich mimo jiné nového primátora Prahy. Pozvání do Duelu ČT24 přijali kandidáti na tuto funkci – předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík. Hosté debaty moderované Terezou Kručinskou probrali mimo jiné pražské derby, které se v sobotu nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Prokop událost označil za „otřesnou“ a „skandální“ a nesmí se podle něj opakovat. „Fotbal je generační sport, kam chodí dědečkové, tatínkové se syny. (...) Je potřeba dát exemplární tresty pro lidi, co vtrhli na to hřiště,“ říká Prokop. Portlík dění na stadionu označil za ostudné a chybu vidí také v počínání pořadatelů. „Obávám se, že podobná zkušenost povede k tomu, že se bude muset na stadionu dělat takzvaný face recognition (rozpoznávání obličejů), abychom uměli zaměřit fanoušky, kteří tam nepatří, a že se bude muset možná zavádět i registrace,“ pronesl.
před 6 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali fotbalové výtržnosti

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sobotní pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, které se z důvodu výtržností fanoušků nedohrálo. Tématem debaty byl také spor prezidenta a vlády o zastupování Česka na summitu NATO, vojenská přehlídka v Moskvě a aktuální vývoj v kauze Čapí hnízdo a v takzvané bitcoinové kauze. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková, redaktorka Deníku N Petra Procházková, novinář a spisovatel Ondřej Neff a filmový režisér a producent Václav Marhoul.
před 6 hhodinami
