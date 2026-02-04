Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci


Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Na programu má při návštěvě Itálie Babiš i schůzku s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.

„Schůzka s italskou premiérkou byla skvělá, vidím v ní nejperspektivnějšího lídra Evropy. Máme v podstatě stejné názory na Evropu a musíme už konečně něco udělat, protože nám ujíždí vlak v konkurenci vůči Spojeným státům nebo Asii,“ prohlásil po jednání Babiš.

Doplnil, že se s Meloniovou domluvil na přípravě akčního plánu spolupráce mezi oběma zeměmi na roky 2026 až 2030. „Budou to konkrétní kroky, které budou navrženy českou stranou,“ nastínil premiér.

Lídři jednali také o migraci. Chtějí usilovat o to, aby „vysvětlili soudům, že práva na bezpečnost Evropanů jsou více než právo kriminálníka, který něco v Evropě udělá“. Babiš uvedl, že chtějí zlepšit návratovou politiku a docílit toho, aby se Sýrie stala bezpečnou zemí.

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) přicházejí na jednání vlády

Do Itálie jel Babiš na jednu z prvních bilaterálních zahraničních návštěv od návratu do premiérského úřadu v prosinci. Jeho první cesta vedla na začátku ledna tradičně na Slovensko, byl už také v Bruselu na Evropské radě či v Paříži na jednání koalice ochotných. V příštím týdnu by měl navštívit Bavorsko, Francii a Rakousko.

Meloniová Babiše přijala v 15:30 v oficiálním sídle italské vlády – Chigiho paláci. Přivítala ho ceremoniálem s vojenskými poctami, zazněla česká i italská hymna. Jednání bylo naplánováno přibližně na hodinu.

V Římě v květnu 2024 jednal s italskou premiérkou Babišův předchůdce Petr Fiala (ODS). Tehdejší premiér uvedl, že vlády obou zemí se shodují například v otázkách migrace či unijní klimatické politiky.

Na směřování EU se díváme velmi podobně, prohlásil Fiala po jednání s Meloniovou
Petr Fiala (ODS) s Giorgiou Meloniovou na nádvoří Chigiho paláce

Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Na programu má při návštěvě Itálie Babiš i schůzku s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
Francouzská kontrarozvědka zadržela čtyři lidi, podezírá je ze špionáže pro Čínu

Francouzská kontrarozvědka DGSI zadržela v departementu Gironde čtyři osoby podezřelé ze špionáže pro Čínu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters a místní média s odkazem na pařížskou prokuraturu. Podle agentur jsou mezi zadrženými dva čínští občané, deník Le Parisien však hovoří o čtyřech zadržených občanech Číny.
Korupce nezmizela, výsledky jsou žalostné, varoval šéf slovenské prokuratury

Boj proti korupci na Slovensku byl v loňském roce katastrofální, vyjádřil se ve středu slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka. Poukázal na propad počtu ukončených korupčních případů, ve kterých probíhalo stíhaní, i počtu nově obžalovaných za tyto trestné činy. Příčinou jsou podle něj změny v zákonech a v organizační struktuře policie za nynější vlády. Slovenské policejní prezidium odmítlo Žilinkovu kritiku jako neodbornou a nepodloženou. Premiér Robert Fico (Smer) označil Žilinkova slova za politické prohlášení.
V Abú Dhabí skončil první den druhého kola jednání USA, Ruska a Ukrajiny

V Abú Dhabí skončila středeční část jednání ve formátu USA – Ukrajina – Rusko o ruské válce na Ukrajině, píše odpoledne agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Agentura AFP cituje mluvčí ukrajinské delegace, podle které rovněž středeční jednání skončila a budou pokračovat ve čtvrtek.
Trumpova vláda stáhne z Minnesoty sedm set imigračních agentů, oznámil Homan

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Rozhodnutí zdůvodnil zlepšením spolupráce s úřady v Minnesotě při zadržování migrantů. Vláda do severního státu USA původně vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci.
Počet obětí útoku ozbrojenců v Nigérii vzrostl podle lokálních zdrojů na 170

Počet obětí útoku ozbrojených banditů na vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara vzrostl na nejméně 170. Pátrání po dalších tělech pokračuje, informoval ve středu odpoledne agenturu Reuters tamní zákonodárce Saidu Baba Ahmed. Předchozí bilance činila 162 mrtvých. Útočníci v úterý večer zapálili domy i obchody v odlehlé obci. Informace o incidentu potvrdila policie i guvernér státu, napsala agentura AFP.
Izrael udeřil v Pásmu Gazy. Dle civilní obrany zabil 21 lidí

Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany, kterou řídí teroristické hnutí Hamás, ve středu brzy ráno vyžádaly 21 mrtvých, včetně nejméně šesti žen a tří dětí, a přes tři desítky zraněných. Počty zabitých od rána několikrát vzrostly. Izraelská armáda dříve uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
Rusové v Družkivce zasáhli trh, úder má nejméně sedm obětí

Nejméně sedm lidí zabily a osm zranily středeční ruské útoky na obec Družkivka v Doněcké oblasti, oznámil šéf regionální správy Vadym Filaškin na telegramu. Rusové podle něj ostřelovali místo kazetovou municí a zasáhli trh, kde se ráno běžně shromažďují lidé. V Chersonské oblasti zabila ruská armáda dva lidi, píše server Ukrajinska pravda. Agentura AFP informovala o dvou obětech ruských útoků také v Dněpropetrovské oblasti.
