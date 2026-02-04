Babiš jednal s Meloniovou o konkurenceschopnosti či migraci

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) jednal ve středu v Římě s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Debatovali například o evropské konkurenceschopnosti, migraci, energetice či obraně. Na programu má při návštěvě Itálie Babiš i schůzku s místopředsedou tamní vlády a ministrem dopravy Matteem Salvinim.
„Schůzka s italskou premiérkou byla skvělá, vidím v ní nejperspektivnějšího lídra Evropy. Máme v podstatě stejné názory na Evropu a musíme už konečně něco udělat, protože nám ujíždí vlak v konkurenci vůči Spojeným státům nebo Asii,“ prohlásil po jednání Babiš.
Doplnil, že se s Meloniovou domluvil na přípravě akčního plánu spolupráce mezi oběma zeměmi na roky 2026 až 2030. „Budou to konkrétní kroky, které budou navrženy českou stranou,“ nastínil premiér.
Lídři jednali také o migraci. Chtějí usilovat o to, aby „vysvětlili soudům, že práva na bezpečnost Evropanů jsou více než právo kriminálníka, který něco v Evropě udělá“. Babiš uvedl, že chtějí zlepšit návratovou politiku a docílit toho, aby se Sýrie stala bezpečnou zemí.
Do Itálie jel Babiš na jednu z prvních bilaterálních zahraničních návštěv od návratu do premiérského úřadu v prosinci. Jeho první cesta vedla na začátku ledna tradičně na Slovensko, byl už také v Bruselu na Evropské radě či v Paříži na jednání koalice ochotných. V příštím týdnu by měl navštívit Bavorsko, Francii a Rakousko.
Meloniová Babiše přijala v 15:30 v oficiálním sídle italské vlády – Chigiho paláci. Přivítala ho ceremoniálem s vojenskými poctami, zazněla česká i italská hymna. Jednání bylo naplánováno přibližně na hodinu.
V Římě v květnu 2024 jednal s italskou premiérkou Babišův předchůdce Petr Fiala (ODS). Tehdejší premiér uvedl, že vlády obou zemí se shodují například v otázkách migrace či unijní klimatické politiky.