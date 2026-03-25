Babišova vláda pozastavila největší modernizaci armády, řekla Černochová

VideoBabišova vláda pozastavila největší modernizaci armády, řekla Černochová


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Jana Černochová (ODS)
Zdroj: ČT24

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavila největší modernizaci armády, ke které došlo v novodobé historii Česka, a to kvůli škrtnutí 21 miliard korun pro letošní rok, prohlásila v Interview ČT24 bývalá ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS). „Mezi zástupci armády se rozmáhá nejistota toho, jakým způsobem bude financovaná budoucí modernizace armády,“ uvedla exministryně. Na případu požáru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích je podle ní vidět, že omezení finančních prostředků zpravodajských služeb se tuzemsku může dlouhodobě vymstít. Pořad moderoval Daniel Takáč.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu jednal přes tři hodiny s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Po schůzce na ministerstvu obrany s novináři nehovořil. Televizi CNN Prima NEWS později řekl, že na ministerstvo bude nyní chodit často a že ministr vypracuje novou koncepci armády, představit ji má do konce května. Ministerstvo na webu uvedlo, že schůzka se týkala stavu resortu, jeho dalšího směřování, včetně aktuální koncepce a mimo jiné i rozpočtu na příští rok. Dopoledne se Zůnou jednal i prezident Petr Pavel. Ten projednal nominace na jmenování nových generálů i s dalšími ministry.
11:13Aktualizovánopřed 1 mminutou

Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

Sněmovna ve středu schválila vznik vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Poslanci rovněž ve třetím čtení schválili předlohu týkající se odvodů živnostníků na sociální pojistné. Ty se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Poslanci ani na čtvrtý pokus nezvolili předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny.
09:00Aktualizovánopřed 31 mminutami

před 35 mminutami

Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná. Senátoři by raději upravili název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Horní komora v prvním ani druhém kole nevybrala dalšího člena Rady Českého rozhlasu. Místo tak bude od konce týdne neobsazené do doby, než Senát vyhlásí novou volbu.
10:00Aktualizovánopřed 35 mminutami

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
11:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině

Policisté obvinili 32 lidí v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Detektivové viní část z nich z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Karvinský klub už přišel o svého generálního partnera, společnost OKD.
11:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V parlamentních volbách v Dánsku vyhráli sociální demokraté

Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali však nejhorší výsledek od roku 1903, napsala po sečtení všech hlasů dánská stanice TV2. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků však nezískal ve 179členném parlamentu většinu. Rozhodující silou tak mohou být centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Stížnost proti vazbě podal i jeden z obviněných zadržených v Česku.
09:48Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...