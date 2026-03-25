Babišova vláda pozastavila největší modernizaci armády, řekla Černochová

Nahrávám video
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavila největší modernizaci armády, ke které došlo v novodobé historii Česka, a to kvůli škrtnutí 21 miliard korun pro letošní rok, prohlásila v Interview ČT24 bývalá ministryně obrany a předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS). „Mezi zástupci armády se rozmáhá nejistota toho, jakým způsobem bude financovaná budoucí modernizace armády,“ uvedla exministryně. Na případu požáru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích je podle ní vidět, že omezení finančních prostředků zpravodajských služeb se tuzemsku může dlouhodobě vymstít. Pořad moderoval Daniel Takáč.